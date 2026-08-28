В Казани открылся V Казанский глобальный молодежный саммит
Участниками стали 250 делегатов и более 1 тыс. слушателей из 50 стран
В Казани открылся V Казанский глобальный молодежный саммит. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан и директор департамента молодежной политики ОИС доктор Бубакари Маига.
— В рамках Казанского глобального молодежного саммита проводятся секции ректоров, секции министров образования и молодежной политики. Это еще раз говорит о том, что у саммита не просто функция мероприятия, а функция выработки стратегически важных и тактических решений, которые позволят двигаться вперед, — рассказала премьер-министр Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
Саммит собрал 250 делегатов и более 1 тыс. слушателей из 50 стран. Основная тема — «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». В программе: мастер-класс Седы Каспаровой о навыках в эпоху ИИ, ток-шоу с участием нобелевского лауреата, а также три трека — форум ректоров, программа для молодых лидеров INNOverse50+ и деловая образовательная сессия.
Для жителей и гостей Казани также доступны открытые мероприятия, которые проходят в галерее ЦУМ. В пятницу обсудят роль медиа в устойчивом развитии, в субботу — тему профессионального выгорания и конкурентоспособности. Все сессии открыты для свободного посещения.
Ранее сообщалось, что в рамках V Казанского глобального молодежного саммита пройдут пять открытых сессий. В одной из них примет участие лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рэ Квон Чунг.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».