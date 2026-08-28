Опрос предпринимателей: готовы ли вы к работе с цифровым рублем?

МТС Банк участвует в пилоте цифрового рубля с момента его старта в августе 2023 года. Поэтому основным источником информации для нас выступает непосредственно Банк России — разработчик и регулятор проекта. Все необходимые разъяснения, технические требования, описания сценариев операций и изменения в регулировании банк получает по официальным каналам от регулятора, не только в виде общих публичных материалов, но и в рамках постоянного профессионального взаимодействия: через рабочие встречи, консультации и обсуждение результатов тестирования.

Информация от Банка России понятна и достаточна для подготовки банковских процессов к работе с цифровым рублем. Необходимости в привлечении сторонних консультантов у МТС Банка нет. Вопросы, которые возникают в процессе реализации отдельных сценариев, мы решаем совместно с регулятором и другими участниками проекта.

К операциям с цифровым рублем МТС Банк инфраструктурно готов. Еще на этапе пилота банк обеспечил клиентам возможность открывать счета цифрового рубля, оплачивать товары и услуги по QR-коду, переводить цифровые рубли и проводить расчеты между юридическими лицами. Сейчас мы готовимся к массовому запуску расчетов в новой форме национальной валюты.

Подготовка инфраструктуры потребовала организационной и технологической работы: интеграции с платформой цифрового рубля, настройки банковских систем, доработки мобильного приложения, процессов обслуживания клиентов и взаимодействия с торгово-сервисными предприятиями. Естественно, на реализацию необходимы были ресурсы, в том числе и материальные — в первую очередь на разработку, тестирование, информационную безопасность, обучение сотрудников и адаптацию внутренних процессов. Однако для банка это инвестиции в долгосрочное развитие платежной инфраструктуры.

Цифровой рубль со временем станет таким же привычным платежным средством, как безналичные и наличные деньги. Разумеется, это произойдет не одномоментно: клиентам и бизнесу потребуется какое-то время, чтобы понять преимущества нового инструмента и привыкнуть к сценариям его использования. Цифровой рубль дополнит наличные и безналичные расчеты, предоставив пользователям еще один способ хранить и переводить средства, оплачивать покупки и получать адресные выплаты. По мере расширения инфраструктуры и числа доступных сервисов он будет естественно встраиваться в повседневную финансовую жизнь граждан и компаний.