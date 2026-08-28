Опрос предпринимателей: готовы ли вы к работе с цифровым рублем?
Представители среднего и крупного бизнеса — о том, как с 1 сентября планируют работать с цифровым рублем и готова ли к этому их инфраструктура
С 1 сентября в России начинается внедрение цифрового рубля как третьей формы национальной валюты — наряду с наличным и безналичным рублем. Граждан никто ни к чему не обязывает, поэтому для многих из них ничего не изменится. А вот бизнес обязан будет научиться работать с цифровым рублем: крупнейшие компании с выручкой за предыдущий год свыше 120 млн рублей обязаны обеспечить его прием с 1 сентября 2026 года. Компании, выручившие более 30 млн рублей, подключатся через год, остальные бизнесы — с 1 сентября 2028 года.
«Реальное время» поинтересовалось у представителей крупного и среднего бизнеса о том, как готова их инфраструктура к работе с цифровым рублем и насколько ясны алгоритмы его ввода. Нашим респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:
- Откуда вы черпаете информацию о работе с цифровым рублем? Понятны ли вам пояснения регулятора и приходилось ли привлекать сторонних консультантов, чтобы разобраться?
- Подготовили ли вы уже инфраструктуру к операциям с цифровым рублем — например, к приему расчетов в нем от клиентов/покупателей? Понесли ли вы на этом какие-либо отдельные затраты?
- Как считаете, станет ли цифровой рубль таким же привычным и обычным платежным средством, как безналичные или наличные деньги?
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Марат Кабанов директор МТС в Татарстане
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МТС Банк участвует в пилоте цифрового рубля с момента его старта в августе 2023 года. Поэтому основным источником информации для нас выступает непосредственно Банк России — разработчик и регулятор проекта. Все необходимые разъяснения, технические требования, описания сценариев операций и изменения в регулировании банк получает по официальным каналам от регулятора, не только в виде общих публичных материалов, но и в рамках постоянного профессионального взаимодействия: через рабочие встречи, консультации и обсуждение результатов тестирования.
Информация от Банка России понятна и достаточна для подготовки банковских процессов к работе с цифровым рублем. Необходимости в привлечении сторонних консультантов у МТС Банка нет. Вопросы, которые возникают в процессе реализации отдельных сценариев, мы решаем совместно с регулятором и другими участниками проекта.
К операциям с цифровым рублем МТС Банк инфраструктурно готов. Еще на этапе пилота банк обеспечил клиентам возможность открывать счета цифрового рубля, оплачивать товары и услуги по QR-коду, переводить цифровые рубли и проводить расчеты между юридическими лицами. Сейчас мы готовимся к массовому запуску расчетов в новой форме национальной валюты.
Подготовка инфраструктуры потребовала организационной и технологической работы: интеграции с платформой цифрового рубля, настройки банковских систем, доработки мобильного приложения, процессов обслуживания клиентов и взаимодействия с торгово-сервисными предприятиями. Естественно, на реализацию необходимы были ресурсы, в том числе и материальные — в первую очередь на разработку, тестирование, информационную безопасность, обучение сотрудников и адаптацию внутренних процессов. Однако для банка это инвестиции в долгосрочное развитие платежной инфраструктуры.
Цифровой рубль со временем станет таким же привычным платежным средством, как безналичные и наличные деньги. Разумеется, это произойдет не одномоментно: клиентам и бизнесу потребуется какое-то время, чтобы понять преимущества нового инструмента и привыкнуть к сценариям его использования. Цифровой рубль дополнит наличные и безналичные расчеты, предоставив пользователям еще один способ хранить и переводить средства, оплачивать покупки и получать адресные выплаты. По мере расширения инфраструктуры и числа доступных сервисов он будет естественно встраиваться в повседневную финансовую жизнь граждан и компаний.
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Раис Валеев ресторатор, основатель проектов «Грузинские истории», «Скрэмбл», «Негрони» и др.
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В первую очередь, всю информацию о внедрении цифрового рубля мы получаем от нашего IT-специалиста и параллельно отрабатываем этот вопрос с банком, в котором обслуживаемся. С нашей стороны расходов нет — банк берет все вопросы внедрения новой формы рубля на себя.
Сейчас наша задача — технически подготовиться, открыть счет для цифрового рубля и дальше смотреть, как все будет работать на практике. Каких-то серьезных сложностей пока не видим.
Больше вопросов сейчас, думаю, возникнет по работе с поставщиками — на предмет того, насколько быстро они подключатся к цифровому рублю и как в целом будут проходить расчеты между бизнесом. Думаю, время покажет. Будем подстраиваться под новые реалии по мере их внедрения.
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Светлана Яковлева исполнительный вице-президент — начальник Департамента цифровых корпоративных сервисов Газпромбанка
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Газпромбанк — один из партнеров Центрального банка в вопросах внедрения цифрового рубля.
Для пользователей важны в первую очередь скорость, удобство и бесшовность. Поэтому важна оптимальная интеграция в действующие платежные решения.
На протяжении всего пилота организации-клиенты Газпромбанка подключали и тестировали оплату цифровым рублем, чтобы обеспечить гражданам такую возможность после масштабирования сервиса.
Могу подтвердить, что технология у нас полностью «раскатана». Для функционала цифрового рубля была внедрена и реализована отдельная интеграция с платформой Банка России. Таким образом, инфраструктурно мы полностью готовы открывать счета в цифровых рублях всем нашим клиентам, у кого есть такая потребность. Для принятия оплаты не требуется нового оборудования, компаниям необходимо реализовать только новые интеграции.
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Наиль Галеев генеральный директор ГК «СМУ-88»
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Мы следим за разъяснениями Банка России о цифровом рубле, а также за информацией от банков, с которыми работаем. В целом логика инструмента понятна. Но, как и с любой новой технологией, есть разница между тем, как она выглядит на бумаге, и тем, как будет работать в жизни.
Мне нравится сама идея. В частности, возможность проводить операции без привычных банковских ограничений по комиссиям и лимитам. Для бизнеса, где ежедневно проходят серьезные суммы, это действительно имеет значение. Но я считаю, что сейчас разумнее не торопиться, а внимательно разобраться в правилах и посмотреть, как инструмент покажет себя на практике. В строительстве не принято начинать стройку с третьего этажа — сначала нужно понять, на чем стоит первый.
В прошлом году в России был запущен пилот по использованию цифрового рубля при финансировании капитального строительства. И в целом он показал, что с его помощью можно более прозрачно отслеживать движение средств по цепочке подрядчиков и субподрядчиков. Как мы понимаем, еще одна перспективная возможность — автоматизация платежей при выполнении определенных условий, например после подтверждения этапа работ. Для отрасли, где десятки участников одновременно выполняют разные задачи, это может заметно упростить финансовое администрирование. Конечно, есть и обратная сторона: любую новую технологию нужно интегрировать с действующими системами. А значит, появятся затраты на ее адаптацию.
Потенциал у цифрового рубля есть, но привычным для всех он, скорее всего, станет не сразу. У людей уже есть карты, СБП, переводы — все работает, и объяснить человеку, зачем ему еще один способ платить, не самая простая задача.
Для девелопмента цифровой рубль интересен прежде всего возможностями для бизнеса, но важно понимать и его ограничения. Средства на счете цифрового рубля не являются активом коммерческих банков, хотя ЦБ не исключает возможности проведения подобного эксперимента. Для строительства это принципиальный момент: проектное финансирование, ипотека, кредитные линии — фактически основа отрасли.
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Иван Лагутин руководитель проекта от ИТ ООО «Ак Барс Цифровые Технологии»
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Как участник пилотного проекта с 2023 года, мы работаем в режиме прямого ежедневного взаимодействия с Банком России. Основной источник информации — это официальные нормативные документы: в первую очередь Положение 820-П «О платформе цифрового рубля», а также текущие указания ЦБ. Помимо этого, мы участвуем в рабочих группах, где регулятор дает разъяснения по спорным и неочевидным моментам.
Пояснения ЦБ в целом понятны, но нормативная база постоянно развивается. Мы создали неформальный чат с коллегами из других банков-участников, чтобы обмениваться опытом и совместно разбирать сложные кейсы. Сторонних консультантов мы не привлекали — у банка сформирована собственная команда, которая с 2023 года ежедневно взаимодействует с ЦБ по вопросам безопасности и устойчивости платформы.
Основной этап подготовки инфраструктуры мы уже завершили. Работы велись в строгом соответствии с требованиями регулятора. Мы провели полную модернизацию IT-систем, включая настройку удостоверяющего центра для выпуска сертификатов пользователей, и завершили интеграцию с платформой ЦБ. Особое внимание уделили защите информации — руководствовались Положением Банка России от 07.12.2023 №833-П, опирались на технические стандарты.
Что касается затрат, безусловно, подготовка к работе с новым инструментом требует серьезных инвестиций: это и обновление аппаратной базы, и разработка софта, и обучение персонала. Мы понесли соответствующие расходы, однако их точный объем является внутренней информацией банка. Могу лишь сказать, что мы закладывали эти средства в бюджет развития еще на этапе вступления в пилотный проект, и они полностью соответствуют нашим прогнозам. Такие вложения — неизбежная плата за участие в создании принципиально новой платежной инфраструктуры, и мы рассматриваем их как стратегические, а не как текущие операционные издержки.
Считаю, что цифровой рубль станет привычным и обычным платежным средством. Но не сразу. Банк России планирует начать массовое внедрение с 1 сентября 2026 года и рассчитывает, что на горизонте 5—7 лет цифровой рубль войдет в повседневный оборот наравне с безналичными платежами.
Однако важно понимать: цифровой рубль — это не замена наличным или безналичным деньгам, а третий, дополнительный инструмент. У него своя ниша: программируемые платежи, целевые деньги, смарт-контракты, а в перспективе — трансграничные расчеты. Привыкание будет идти поэтапно: сначала будут вовлечены крупные банки и торговые сети (сентябрь 2026-го), затем все банки с универсальной лицензией (сентябрь 2027-го).
Ключевой фактор успеха — чтобы клиенты увидели реальные преимущества: мгновенные переводы без комиссий, сохранность средств, возможность оплаты без интернета в будущем. Если эти плюсы будут очевидны, привыкание пойдет быстрее.
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