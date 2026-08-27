Самый тяжелый день недели для работающих россиян — понедельник

А самая частая причина стрессов на работе — дедлайны

Фото: Артем Дергунов

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили, как россияне оценивают свою работоспособность перед началом бизнес-сезона. Каждый пятый опрошенный (19%) офисный сотрудник признался в низкой продуктивности труда. А в топе городов с завышенной оценкой собственной эффективности оказались Москва (41%), Екатеринбург (36%) и Санкт-Петербург (30%).

Четверть работников признаются, что их продуктивность в течение недели снижается. Самым тяжелым днем недели 29% опрошенных назвали понедельник, еще 24% выбрали пятницу. На третьем месте оказался вторник (12%), а на четвертом — среда (11%). Замыкает топ четверг — только 5% опрошенных считают его сложным.

На продуктивность и рабочую мотивацию сотрудников влияют разные факторы. Чаще всего причиной стресса и нарушений продуктивности в работе опрошенные называли дедлайны — такой вариант ответа** выбрал каждый второй респондент. На способность эффективно работать также влияет количество рабочих задач (52%), звонки или встречи (48%), усталость и недостаток сна (31%). В меньшей степени на способность сотрудников показывать высокие результаты в работе влияют личная мотивация (9%), а также увлечения и хобби (4%).

Опрошенные офисные сотрудники рассказали, какой будний день они бы сделали выходным при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю. Свыше 80% респондентов выступили за перевод в статус выходного дня понедельника и пятницы — их отметили 38% и 43% опрошенных соответственно. В топ-3 еще и среда (10%).

— Лишь 7% участников опроса хотели бы организовать выходной во вторник. По внутренней оценке трафика наших офисов, вторник показывает самую высокую заполняемость рабочих мест. Так, например, в Екатеринбурге пиковая посещаемость офисов отмечается во вторник и четверг. В Москве — вторник, среда и четверг. В этих условиях самым логичным претендентом на дополнительный выходной выглядит пятница — день с самой низкой посещаемостью офисов на неделе, — рассказала Инна Филиппова, операционный директор сети сервисных офисов SOK.

В периоды максимальной продуктивности респонденты** предпочитают выполнять рутинные задачи (51%) и закрывать вопросы, требующие дополнительной концентрации при их решении (44%). Еще четверть сотрудников отмечают, что на волне высокой продуктивности лучше справляются с творческими задачами.

