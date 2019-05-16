Бречалов рассказал о возможной смене руководства в некоторых районах Удмуртии

В Удмуртии могут смениться руководители некоторых районов. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.



«У нас будут перестановки. Решения, которые мы будем принимать, основываются на результатах, а точнее, на их отсутствии», — цитирует Бречалова «Ъ-Удмуртия».



В конце апреля глава Удмуртии раскритиковал прежнее руководство Ижевска и Завьяловского района за выделение многодетным и малоимущим семьям участков без коммуникаций. Перед этим глава Завьяловского района Андрей Коняшин ушел в отставку по собственному желанию. Мэр Ижевска Юрий Тюрин покинул свой пост в мае прошлого года.

