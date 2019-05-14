Компания из Татарстана займется реконструкцией части трассы М-7 в Башкирии за 5,57 млрд рублей

Татарстанская компания ОАО «Алексеевскдорстрой» реконструирует часть трассы М-7 «Волга» в Кушнаренковском и Дюртюлинском районах Башкортостана.



Стоимость госконтракта составляет 5,57 млрд рублей, средства выделят из федерального бюджета, следует из информации на сайте госзакупок.



Заказчиком выступило федеральное управление автодорог «Приуралье». ОАО «Алексеевскдорстрой» стало единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе.



Исполнителю работ предстоит до 2024 года расширить с двух до четырех полос 20-километровый участок дороги, а также нанести на нем дорожную разметку.



Отметим, что «Алексеевскдорстрой» входит в число крупнейших подрядчиков Татарстана. В прошлом году предприятие получило 55 заказов на общую сумму 3,58 млрд рублей. Большая часть заказов пришлась на «Главтатдортранс».

