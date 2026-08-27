В Казани появятся 66 новых платных парковочных зон

Стоимость парковки — от 30 до 50 рублей в час

Фото: Мария Зверева

В Казани с 31 августа начнут действовать новые зоны платной парковки. Всего в перечень вошли 66 участков на городских улицах.

— Время на оплату после начала стоянки увеличено до 30 минут (вместо стандартных 15 минут на остальных участках), — пишет пресс-служба казанского паркинга.



Для социально значимых объектов предусмотрен льготный режим. На пяти участках с номерами зон 341—345 бесплатное время увеличено до 30 минут, тогда как на остальных стандартные 15 минут. Это касается, в частности, участков на улицах Красной Позиции, Кайбицкой, Четаева и Тверской.

Ранее сообщалось, что стоимость владения подержанным автомобилем в России оценивается в 106,3 тыс. рублей в год при пробеге 10 тыс. км.



Вадим Вахрушев