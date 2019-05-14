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В Башкирии задержали руководителя ООО «КилСтройИнвест» по подозрению в хищении 2 млрд рублей у дольщиков

16:49, 14.05.2019
В Башкирии задержали руководителя ООО «КилСтройИнвест» по подозрению в хищении 2 млрд рублей у дольщиков
Фото: pixabay.com

В Башкортостане задержан руководитель ООО «КилСтройИнвест» по подозрению в совершении хищения денежных средств дольщиков в размере более 2 миллиардов рублей.

Также его подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере ряду юридических лиц и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Имя подозреваемого в сообщении СК РФ по РБ не указано.

Следствием установлено, что с 2013 по 2017 год руководство ООО «КилСтройИнвест» получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК «Миловский парк» в размере более 2 миллиардов рублей.

После предъявления обвинения руководителю ООО «КилСтройИнвест» следствие будет ходатайствовать перед судом об его аресте.

В апреле врио главы Башкирии Радий Хабиров обсуждал с чиновниками ситуацию со строительством жилых комплексов «Миловский парк» и «Серебряный ручей». Всего в республике обманутыми дольщиками считаются 7,5 тысячи человек.

Происшествия Башкортостан
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