Иван Амбражук 23 мая покинет пост замглавы Минздрава Удмуртии
Иван Амбражук в скором времени уйдет с поста заместителя министра здравоохранения Удмуртии.
Как сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, Амбрамжук покинет занимаемую должность 23 мая. Уточняется, что его уход связан с приглашением на вышестоящую должность в другом регионе.
Напомним, что Иван Амбражук был назначен на должность замминистра здравоохранения Удмуртии в марте прошлого года. До этого он работал в Минздраве Московской области, а также врачом в Центре спортивной медицины ФМБА России.
В прошлом году Минздрав Удмуртии уволил главного врача БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер имени Сергея Григорьевича Примушко МЗ УР» Виктора Вараксина. Его место занял Никита Свирин.
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