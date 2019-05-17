Иван Амбражук 23 мая покинет пост замглавы Минздрава Удмуртии

Иван Амбражук в скором времени уйдет с поста заместителя министра здравоохранения Удмуртии.

Как сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, Амбрамжук покинет занимаемую должность 23 мая. Уточняется, что его уход связан с приглашением на вышестоящую должность в другом регионе.

Напомним, что Иван Амбражук был назначен на должность замминистра здравоохранения Удмуртии в марте прошлого года. До этого он работал в Минздраве Московской области, а также врачом в Центре спортивной медицины ФМБА России.

В прошлом году Минздрав Удмуртии уволил главного врача БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер имени Сергея Григорьевича Примушко МЗ УР» Виктора Вараксина. Его место занял Никита Свирин.

