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В Башкирии, Саратовской области и других регионах перенесли срок перехода на цифровое телевидение

21:46, 13.05.2019
В Башкирии, Саратовской области и других регионах перенесли срок перехода на цифровое телевидение
Фото: pixabay.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список регионов, в которых перенесли срок перехода с аналогового телевещания на цифровое на 14 октября.

Из регионов Приволжского федерального срок перехода перенесли в Оренбургской и Саратовской областях, а также в Башкирии, пишет ТАСС.

Также переход на цифровое телевещание в октябре произойдет в Псковской, Челябинской, Астраханской, Белгородской, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской, Калужской, Курской, Вологодской областях, а также в Забайкальском крае, на Алтае, в Дагестане, Ингушетии, Карелии, Крыму и Севастополе.

В конце апреля стало известно, что правительство РФ перенесло срок перехода на цифровое телевидение в 21 регионе на 14 октября.

Общество Башкортостан
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