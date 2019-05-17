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Хабиров: «Элвин Грей делает для Башкирии столько, сколько не делают многие, наделенные властью»

20:43, 17.05.2019
Хабиров: «Элвин Грей делает для Башкирии столько, сколько не делают многие, наделенные властью»
Фото: скриншот instagram.com

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поздравил с днем рождения певца Радика Юльякшина, известного как Элвин Грей. Сегодня артисту исполнилось 30 лет.

«Этот парень делает для нашей республики столько, сколько, наверное, не делают многие, наделенные властью и деньгами. Спасибо, Радик! И с днем рождения!», — написал Хабиров в Instagram.

Ранее Юльякшина с днем рождения поздравил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Напомним, недавно Элвин Грей заявил о планах вернуться в Москву.

ОбществоВластьКультура Башкортостан
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