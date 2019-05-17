Хабиров: «Элвин Грей делает для Башкирии столько, сколько не делают многие, наделенные властью»

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поздравил с днем рождения певца Радика Юльякшина, известного как Элвин Грей. Сегодня артисту исполнилось 30 лет.



«Этот парень делает для нашей республики столько, сколько, наверное, не делают многие, наделенные властью и деньгами. Спасибо, Радик! И с днем рождения!», — написал Хабиров в Instagram.

Ранее Юльякшина с днем рождения поздравил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Напомним, недавно Элвин Грей заявил о планах вернуться в Москву.