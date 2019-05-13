В ПСО «Казань» опровергли заявление своего представителя в суде

ПСО «Казань» прислало в редакцию «Реального времени» комментарий с опровержением заявления о том, что футбольные стадионы в Самаре и Саранске до сих пор не сданы, хотя представитель компании в суде заявлял обратное. Напомним, 7 мая Арбитражный суд РТ рассмотрел заявление ПСО о включении долга на 8,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов подконтрольной ему СК «Татдорстрой». Обосновывая сумму долга, юрист истца Станислав Захаров заявил, что стадион в Саранске «не сдан, он в процессе сдачи». Представитель «Татдорстроя» Андрей Шибалов также заверил суд, что обе арены еще не прошли приемку: «стадионы до сих пор не сданы». Тем не менее сегодня компания Равиля Зиганшина выступила с другим заявлением:

«Строительство стадионов в Самаре и Саранске было завершено в апреле 2018 года: ЗОС №1 (заключение о соответствии) стадион в Саранске получил 9 апреля 2018 года, в Самаре — 27 апреля 2018 года (документы представлены в материалах дела в Арбитражном суде РТ). Летом 2018 года арены принимали матчи ЧМ-2018.

Заявление, сделанное в суде юристом, представляющим ПСО «Казань», было вырвано из контекста и представлено неверно. Речь идет о том, что субподрядчик строительства стадионов в Самаре и Саранске компания «Татдорстрой» не выполнила работы в полном объеме, за которые получила аванс. Стадионы были достроены силами генерального подрядчика — компанией ПСО «Казань».

Впрочем, редакция готова предоставить запись судебного заседания, на котором Захаров высказался по вопросу сдачи объектов ЧМ вполне ясно и недвусмысленно.