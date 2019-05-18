Детские сады Татарстана вошли в топ-10 по дороговизне
Обзор стоимости посещения детского сада в 2019 году
«Реальное время» проанализировало стоимость пребывания детей в детских садах по регионам и городам России. Дешевле всего, оказалось, отдать ребенка в заботливые руки воспитателя в регионах Кавказа, а дороже — на севере, в Москве и в Татарстане.
Дорогой север, Москва и Татарстан
Согласно данным, полученным аналитической службой «Реального времени», месяц посещения детского ясли-сада в российских регионах стоит очень по-разному: стоимость отличается почти в семь раз. Минимальная стоимость составляет 1 001 рубль в месяц, а максимальная — 6 729 рублей. Дешевле всего отдать ребенка под присмотр можно, как ни странно, далеко не в самом бедном регионе — Санкт-Петербурге. Тут стоимость составила около тысячи рублей. Ни в одном другом субъекте страны нет цен даже близкого порядка. Следом за Петербургом в списке — небогатые регионы Северного Кавказа. В Ингушетии, например, месяц нахождения ребенка в детском саду обойдется в 1 403 рубля, в Карачаево-Черкессии — в 1 452 рубля, в Кабардино-Балкарии — в 1 570 рублей, а в Дагестане — в 1 648 рублей. В десятку регионов по дешевизне входят еще три южных региона — это Ростовская область с 2 113 рублями, Северная Осетия с 2 074 рублями и Адыгея с 1 780 рублями в месяц. В топ-10 вошли также два региона центральной части страны — это Калужская область с 2 030 рублями и Брянская область в 1 840 рублями в месяц.
В списке самых дорогих регионов с точки зрения стоимости детских садов — в основном субъекты федерации, находящиеся на востоке или севере страны. Дороже всего — больше 6 тысяч в месяц — детский сад будет стоить в Магаданской области (6 729 рублей), Камчатском крае (6 555 рублей), Чукотском автономном округе (6 043 рубля). В Амурской области стоимость месяца в детском саду составляет 5 980 рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 5 160 рублей. Один из двух регионов в топе по дороговизне, не находящихся на востоке или севере, расположился на шестом месте. Это — российская столица, Москва. Тут стоимость месяца детского сада — 5 033 рубля. В десятке — еще три северных региона — республика Коми (4 967 рублей), Якутия (4 950 рублей) и Карелия (4 941 рубль).
В Татарстане месяц в детском саду обойдется в 4 753 рубля. Ближайший «преследователь» Татарстана из Приволжского федерального округа — Самарская область, она расположилась только на 21-м месте с 4 161 рублем. В лидерах по стоимости в ПФО также Саратовская область с 23-го места с 4 017 рублями, Марий Эл с 25-го места с 3 986 рублями и Ульяновская область с 26-го места с 3 951 рублем в месяц. Самые дешевые детские сады в Приволжском федеральном округе — в Оренбургской области (2 364 рубля в месяц) и Удмуртии (2 393 рубля).
Отметим, что за год стоимость детских садов в некоторых регионах довольно сильно изменилась. В Саратовской области, например, тарифы снизились на 16,7%. В Ростовской области и ХМАО они также заметно уменьшились — примерно на 8%, а в Якутии — на 7,5%. В то же время сразу в десяти регионах стоимость посещения детского сада выросла, причем более чем на 10%. Так, на 10—12% тарифы увеличились в Калужской области, Севастополе и Приморском крае. В Москве, Пензенской области и Чувашии тарифы выросли примерно на 15%, в Ямало-Ненецком автономном округе и Томской области — на 16%. В Еврейской автономной области тарифы выросли сразу на 19,2%, а в Новосибирской области — и вовсе на 26,4%.
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|март
|март
|Изменение за год
|март
|март
|март
|март
|Изменение за пять лет
|март
|март
|март
|март
|Изменение за девять лет
|Новосибирская область
|3.300,60
|2.611,50
|26,4%
|2.611,80
|2.547,30
|2.454,30
|2.057,70
|60%
|2.057,70
|2.012,10
|1.924,80
|1.860,30
|77%
|Еврейская автономная область
|3.540,00
|2.970,00
|19,2%
|2.970,00
|2.700,00
|2.550,00
|2.400,00
|48%
|2.064,60
|1.897,50
|1.530,00
|1.266,60
|179%
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|4.053,90
|3.495,00
|16,0%
|3.329,40
|3.327,00
|3.288,00
|3.188,40
|27%
|3.168,30
|2.306,10
|2.298,30
|1.893,30
|114%
|Томская область
|3.876,90
|3.342,90
|16,0%
|3.343,50
|2.919,00
|2.836,20
|1.815,90
|113%
|1.832,70
|2.311,80
|2.281,50
|2.198,40
|76%
|Чувашская Республика - Чувашия
|3.101,70
|2.689,50
|15,3%
|2.689,20
|2.688,30
|2.531,40
|2.453,70
|26%
|1.578,30
|1.275,60
|1.275,60
|1.087,50
|185%
|Пензенская область
|2.596,50
|2.253,00
|15,2%
|2.224,80
|2.134,80
|1.805,40
|1.614,00
|61%
|1.580,10
|1.551,30
|1.533,60
|1.242,00
|109%
|Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
|5.032,80
|4.368,30
|15,2%
|3.999,90
|3.679,80
|3.270,90
|2.558,40
|97%
|2.303,10
|2.472,30
|2.361,30
|2.213,70
|127%
|Приморский край
|4.016,10
|3.589,50
|11,9%
|4.158,90
|4.094,40
|3.852,30
|3.343,80
|20%
|3.054,00
|2.901,30
|2.650,80
|1.860,90
|116%
|Город федерального значения Севастополь
|3.463,80
|3.126,30
|10,8%
|3.126,30
|2.759,10
|2.759,10
|Калужская область
|2.030,40
|1.845,60
|10,0%
|1.845,60
|1.845,60
|1.675,20
|1.631,40
|24%
|1.554,30
|1.099,50
|1.171,50
|1.126,20
|80%
|Липецкая область
|2.721,30
|2.475,90
|9,9%
|2.475,30
|2.230,50
|2.093,10
|1.599,90
|70%
|1.599,30
|1.306,20
|1.281,00
|1.197,00
|127%
|Ульяновская область
|3.951,00
|3.614,70
|9,3%
|3.450,30
|3.190,80
|2.314,20
|2.253,30
|75%
|1.794,30
|1.796,70
|1.724,10
|1.735,80
|128%
|Республика Дагестан
|1.648,20
|1.510,20
|9,1%
|2.406,60
|2.315,70
|1.834,20
|1.521,90
|8%
|1.385,70
|1.115,10
|1.083,30
|948,00
|74%
|Владимирская область
|4.195,80
|3.883,50
|8,0%
|3.729,60
|3.571,50
|3.145,20
|2.766,90
|52%
|2.371,80
|2.155,20
|1.852,20
|1.788,00
|135%
|Республика Мордовия
|2.926,80
|2.710,80
|8,0%
|2.710,80
|2.434,50
|2.434,50
|1.822,20
|61%
|1.798,80
|1.798,80
|1.523,70
|1.244,40
|135%
|Чукотский автономный округ
|6.042,90
|5.652,60
|6,9%
|5.820,00
|5.867,70
|4.500,00
|4.500,00
|34%
|2.700,00
|2.700,00
|2.700,00
|2.160,00
|180%
|Тамбовская область
|2.682,30
|2.511,90
|6,8%
|2.476,50
|2.162,70
|2.107,20
|1.760,40
|52%
|1.558,50
|1.351,50
|1.190,10
|1.116,00
|140%
|г. Санкт-Петербург
|1.001,40
|939,30
|6,6%
|888,30
|777,60
|777,60
|777,60
|29%
|728,70
|728,70
|728,70
|595,80
|68%
|Орловская область
|2.580,30
|2.434,50
|6,0%
|2.407,20
|2.350,20
|1.673,40
|1.600,80
|61%
|1.547,70
|1.241,10
|1.218,30
|1.074,00
|140%
|Пермский край
|3.695,40
|3.516,00
|5,1%
|3.392,10
|3.220,80
|2.169,30
|1.954,80
|89%
|1.420,20
|1.699,80
|1.561,80
|1.507,20
|145%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|4.752,90
|4.544,70
|4,6%
|4.367,70
|4.037,70
|3.717,60
|3.324,60
|43%
|1.917,90
|1.453,50
|1.318,50
|1.185,00
|301%
|Республика Хакасия
|3.036,90
|2.904,60
|4,6%
|2.777,70
|3.097,50
|2.907,60
|2.511,90
|21%
|2.656,50
|2.040,30
|2.112,00
|1.718,70
|77%
|Ставропольский край
|2.163,90
|2.070,30
|4,5%
|2.032,50
|1.927,50
|1.714,50
|1.546,50
|40%
|1.116,00
|1.111,80
|1.070,10
|1.070,10
|102%
|Камчатский край
|6.555,00
|6.284,70
|4,3%
|6.034,20
|5.736,60
|5.377,50
|3.933,60
|67%
|3.373,80
|3.300,00
|3.300,00
|2.781,00
|136%
|Российская Федерация
|3.117,30
|2.998,80
|4,0%
|2.878,50
|2.702,10
|2.424,30
|2.183,70
|43%
|1.877,10
|1.791,60
|1.619,10
|1.574,40
|98%
|Ярославская область
|4.552,50
|4.385,70
|3,8%
|4.179,00
|3.952,50
|3.561,00
|2.989,50
|52%
|2.544,00
|2.073,60
|1.773,60
|1.516,50
|200%
|Республика Алтай
|4.357,20
|4.200,00
|3,7%
|4.064,40
|3.908,70
|3.257,10
|2.834,40
|54%
|2.577,00
|2.577,00
|1.981,50
|1.738,50
|151%
|Белгородская область
|2.735,10
|2.636,70
|3,7%
|2.636,70
|2.636,70
|2.636,70
|2.637,00
|4%
|1.526,70
|1.346,10
|1.346,10
|1.197,90
|128%
|Брянская область
|1.840,50
|1.774,50
|3,7%
|1.761,90
|1.605,30
|1.485,00
|1.169,70
|57%
|1.082,70
|806,10
|787,20
|682,50
|170%
|Сахалинская область
|4.165,20
|4.016,70
|3,7%
|3.978,90
|3.722,40
|3.569,10
|3.419,70
|22%
|3.066,90
|2.933,40
|2.767,80
|2.398,80
|74%
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|4.398,90
|4.247,40
|3,6%
|4.199,10
|4.078,50
|3.520,20
|3.186,00
|38%
|Республика Карелия
|4.940,70
|4.770,60
|3,6%
|4.730,40
|4.612,80
|4.579,20
|4.032,00
|23%
|3.639,30
|3.267,00
|2.571,00
|2.265,00
|118%
|Архангельская область
|4.379,10
|4.233,30
|3,4%
|4.186,80
|4.054,50
|3.516,60
|3.194,40
|37%
|2.665,50
|2.502,60
|2.485,50
|2.409,90
|82%
|Кемеровская область
|3.226,20
|3.120,00
|3,4%
|2.876,10
|2.478,00
|2.403,60
|1.977,60
|63%
|1.721,10
|1.615,50
|1.500,00
|1.279,80
|152%
|Иркутская область
|3.532,80
|3.420,60
|3,3%
|3.474,00
|3.160,80
|3.193,50
|2.800,20
|26%
|2.610,60
|2.164,80
|1.985,70
|1.824,60
|94%
|Оренбургская область
|2.364,30
|2.290,50
|3,2%
|2.213,70
|2.216,40
|1.893,90
|1.629,90
|45%
|1.366,80
|1.276,80
|977,40
|974,40
|143%
|Вологодская область
|3.317,10
|3.216,90
|3,1%
|3.199,50
|2.781,00
|2.667,30
|2.388,30
|39%
|2.056,80
|1.982,70
|1.894,20
|1.612,50
|106%
|Забайкальский край
|3.360,30
|3.258,90
|3,1%
|3.127,80
|2.730,30
|2.440,50
|1.644,90
|104%
|1.565,40
|1.563,60
|1.412,10
|1.371,30
|145%
|Кабардино-Балкарская Республика
|1.569,90
|1.525,50
|2,9%
|1.488,00
|1.488,00
|1.464,60
|1.464,60
|7%
|1.197,90
|1.197,90
|1.197,90
|1.075,20
|46%
|Смоленская область
|3.554,70
|3.459,90
|2,7%
|3.428,10
|3.384,00
|3.265,20
|2.973,00
|20%
|2.304,90
|2.188,20
|1.899,00
|1.784,10
|99%
|Ивановская область
|3.021,90
|2.941,80
|2,7%
|2.632,80
|2.422,50
|2.154,90
|1.899,90
|59%
|1.568,40
|1.449,90
|1.449,90
|1.039,80
|191%
|Республика Бурятия
|3.800,40
|3.709,80
|2,4%
|3.631,80
|3.524,40
|2.233,80
|2.028,30
|87%
|2.017,20
|1.999,20
|1.778,70
|1.512,90
|151%
|Красноярский край
|2.499,00
|2.445,90
|2,2%
|2.345,40
|2.246,40
|1.906,80
|1.705,80
|47%
|1.676,10
|1.671,00
|1.672,80
|1.351,50
|85%
|Республика Ингушетия
|1.403,40
|1.374,60
|2,1%
|1.366,50
|1.305,60
|1.028,10
|505,80
|177%
|501,30
|501,30
|496,80
|475,50
|195%
|Республика Башкортостан
|3.594,90
|3.521,40
|2,1%
|3.494,10
|3.210,60
|2.861,70
|2.091,90
|72%
|1.774,20
|1.767,90
|1.634,10
|1.437,90
|150%
|Свердловская область
|3.740,70
|3.664,50
|2,1%
|3.566,70
|3.389,40
|2.948,40
|2.558,70
|46%
|2.013,60
|1.765,80
|1.691,10
|1.640,70
|128%
|Мурманская область
|3.440,10
|3.371,10
|2,0%
|3.312,60
|3.194,40
|2.859,00
|2.772,30
|24%
|2.711,40
|2.706,60
|2.223,90
|2.075,40
|66%
|Псковская область
|2.712,00
|2.661,30
|1,9%
|2.664,90
|2.667,30
|2.670,30
|2.446,50
|11%
|2.085,30
|1.698,60
|1.699,20
|1.578,60
|72%
|Республика Марий Эл
|3.985,80
|3.922,50
|1,6%
|4.180,80
|4.104,60
|3.295,50
|2.943,90
|35%
|2.113,80
|2.093,40
|1.725,30
|1.800,00
|121%
|Краснодарский край
|2.837,40
|2.792,40
|1,6%
|2.618,70
|2.274,30
|2.029,80
|1.829,70
|55%
|1.626,60
|1.476,30
|1.263,30
|1.247,70
|127%
|Челябинская область
|2.895,90
|2.853,30
|1,5%
|2.691,90
|2.656,20
|2.121,90
|1.973,70
|47%
|1.790,70
|1.789,80
|1.428,30
|1.338,60
|116%
|Нижегородская область
|2.727,00
|2.699,10
|1,0%
|2.672,40
|2.726,40
|2.344,80
|1.844,10
|48%
|1.617,90
|1.236,00
|1.121,70
|1.083,30
|152%
|Воронежская область
|3.102,90
|3.073,20
|1,0%
|3.040,20
|3.037,20
|2.670,90
|2.343,60
|32%
|1.182,30
|1.901,70
|1.821,60
|1.616,10
|92%
|Костромская область
|2.629,50
|2.610,00
|0,7%
|2.530,50
|2.370,90
|2.082,30
|2.059,80
|28%
|1.695,30
|1.695,30
|1.650,30
|1.472,10
|79%
|Тверская область
|2.644,50
|2.625,90
|0,7%
|2.615,40
|2.611,80
|2.262,30
|1.983,60
|33%
|1.797,00
|1.764,00
|1.473,60
|1.430,10
|85%
|Ленинградская область
|3.035,40
|3.015,60
|0,7%
|3.001,20
|3.011,70
|2.538,30
|2.355,60
|29%
|1.995,60
|2.001,00
|1.830,00
|1.646,10
|84%
|Республика Коми
|4.967,10
|4.934,70
|0,7%
|4.934,70
|4.608,60
|4.424,40
|2.787,90
|78%
|2.390,10
|2.390,10
|2.148,90
|2.147,70
|131%
|Рязанская область
|2.624,10
|2.607,30
|0,6%
|2.605,80
|2.339,70
|2.482,20
|2.537,10
|3%
|2.260,50
|2.124,00
|2.037,90
|1.902,90
|38%
|Хабаровский край
|4.580,10
|4.551,00
|0,6%
|4.462,50
|4.214,10
|4.126,80
|2.896,80
|58%
|2.669,40
|2.666,70
|2.612,10
|2.217,30
|107%
|Амурская область
|5.979,60
|5.950,80
|0,5%
|5.926,20
|5.896,50
|5.433,30
|3.740,70
|60%
|2.591,70
|2.425,20
|2.112,30
|2.073,90
|188%
|Новгородская область
|3.165,00
|3.151,80
|0,4%
|3.006,00
|2.876,10
|2.402,40
|2.133,00
|48%
|1.964,70
|1.764,60
|1.725,00
|1.519,20
|108%
|Курганская область
|3.190,50
|3.180,00
|0,3%
|3.000,00
|3.000,00
|3.000,00
|2.640,00
|21%
|2.349,60
|2.169,30
|2.027,10
|1.693,50
|88%
|Республика Тыва
|3.899,40
|3.887,40
|0,3%
|3.728,10
|3.725,10
|3.723,30
|3.310,20
|18%
|2.890,50
|2.719,20
|2.428,50
|2.109,00
|85%
|Республика Крым
|3.788,70
|3.780,90
|0,2%
|3.551,40
|3.130,20
|1.968,00
|Московская область
|4.420,80
|4.419,30
|0,0%
|4.319,40
|4.261,50
|3.708,60
|3.426,60
|29%
|2.875,80
|2.692,50
|2.461,50
|2.228,10
|98%
|Магаданская область
|6.729,00
|6.729,00
|0,0%
|6.738,30
|6.730,80
|5.752,80
|5.752,80
|17%
|4.592,40
|4.055,40
|4.055,40
|3.697,50
|82%
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|3.870,00
|3.870,00
|0,0%
|3.870,00
|3.420,00
|3.420,00
|3.420,00
|13%
|3.420,00
|3.420,00
|3.420,00
|3.420,00
|13%
|Республика Северная Осетия-Алания
|2.073,90
|2.073,90
|0,0%
|1.959,00
|1.705,50
|1.374,60
|1.018,50
|104%
|817,50
|817,50
|817,50
|817,50
|154%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|1.779,60
|1.779,60
|0,0%
|1.779,60
|1.633,50
|1.663,80
|1.593,30
|12%
|1.143,60
|1.575,90
|1.575,90
|1.050,00
|69%
|Алтайский край
|2.320,20
|2.320,50
|0,0%
|2.232,60
|2.232,60
|2.196,60
|2.078,10
|12%
|2.027,70
|1.924,50
|1.651,50
|1.547,40
|50%
|Самарская область
|4.161,00
|4.163,40
|-0,1%
|4.163,40
|4.005,30
|3.655,80
|3.239,10
|28%
|3.028,80
|2.853,00
|2.457,00
|2.308,50
|80%
|Чеченская Республика
|2.267,10
|2.274,00
|-0,3%
|2.274,00
|2.142,90
|2.142,90
|2.142,90
|6%
|1.636,50
|1.422,90
|1.836,90
|1.449,60
|56%
|Тульская область
|3.062,40
|3.075,30
|-0,4%
|3.075,30
|2.676,00
|2.676,30
|1.675,80
|83%
|1.728,60
|1.682,70
|1.467,90
|1.424,10
|115%
|Республика Калмыкия
|2.204,40
|2.214,00
|-0,4%
|1.997,70
|1.957,50
|2.036,10
|2.048,10
|8%
|1.896,90
|1.711,20
|1.348,80
|1.340,40
|64%
|Волгоградская область
|3.391,20
|3.408,60
|-0,5%
|3.404,70
|3.076,80
|3.032,70
|2.351,10
|44%
|2.125,20
|2.119,20
|1.875,00
|1.730,70
|96%
|Кировская область
|3.581,10
|3.624,30
|-1,2%
|3.624,60
|3.531,00
|3.179,70
|2.823,30
|27%
|2.226,60
|2.241,60
|2.093,10
|1.640,10
|118%
|Удмуртская Республика
|2.393,10
|2.425,20
|-1,3%
|2.514,30
|2.514,30
|2.222,10
|2.081,10
|15%
|1.743,60
|1.517,40
|1.368,90
|1.055,70
|127%
|Курская область
|3.546,60
|3.600,00
|-1,5%
|3.600,00
|3.600,00
|3.484,50
|3.484,50
|2%
|3.117,00
|2.703,00
|2.176,50
|1.861,20
|91%
|Омская область
|3.305,10
|3.361,80
|-1,7%
|3.360,60
|2.885,70
|2.146,20
|1.640,40
|101%
|1.498,50
|1.493,10
|1.299,30
|1.267,50
|161%
|Карачаево-Черкесская Республика
|1.452,30
|1.480,80
|-1,9%
|3.516,90
|2.339,10
|1.724,70
|1.591,20
|-9%
|1.560,30
|1.461,30
|1.461,30
|888,00
|64%
|Калининградская область
|3.121,50
|3.183,30
|-1,9%
|3.138,30
|2.888,10
|2.773,20
|2.348,10
|33%
|1.881,00
|1.860,30
|1.842,00
|1.832,10
|70%
|Астраханская область
|4.186,20
|4.272,90
|-2,0%
|3.248,40
|2.978,70
|2.465,40
|2.479,50
|69%
|1.143,30
|1.626,60
|869,10
|847,50
|394%
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|3.420,60
|3.530,70
|-3,1%
|3.237,90
|3.154,20
|3.191,10
|2.092,80
|63%
|Тюменская область
|4.295,70
|4.461,00
|-3,7%
|4.200,00
|4.160,40
|3.862,80
|3.217,20
|34%
|3.079,20
|2.973,30
|2.633,10
|2.568,60
|67%
|Республика Саха (Якутия)
|4.950,00
|5.352,00
|-7,5%
|4.958,40
|4.514,10
|3.903,90
|3.340,80
|48%
|3.099,30
|2.894,10
|2.610,60
|2.166,60
|128%
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
|5.160,30
|5.611,20
|-8,0%
|5.346,00
|5.331,60
|4.646,70
|4.209,90
|23%
|3.945,30
|3.845,40
|3.274,80
|3.202,80
|61%
|Ростовская область
|2.112,90
|2.298,90
|-8,1%
|2.300,70
|2.054,70
|1.654,50
|1.583,10
|33%
|1.262,10
|1.207,80
|1.131,60
|1.070,40
|97%
|Саратовская область
|4.017,00
|4.824,00
|-16,7%
|4.544,40
|4.332,30
|3.706,80
|3.507,60
|15%
|3.275,10
|2.651,40
|2.248,20
|2.116,50
|90%
Услуги детсадов в Казани дешевле, чем в Зеленодольске и Челнах
Если рассматривать детские сады в разрезе не регионов, а городов, то разница будет еще более существенной. Самый дешевый детский сад — всего 888 рублей в месяц — доступен в дагестанском Хасавюрте. А вот дороже всего нахождение в детском саду будет стоить в якутском Мирном — 8 040 рублей в месяц.
Помимо Мирного, дороже 6 тысяч в месяц пребывание в детском саду стоит еще в девяти городах — все они расположены на севере и Дальнем Востоке. Это — Магадан (7 227 рублей), Зея (город в Амурской области, 6 840 рублей), Ханты-Мансийск (6 630 рублей), Петропавловск-Камчатский (6 612 рублей), Благовещенск (6 300 рублей), Анадырь (6 270 рублей), Тында в Амурской области, Белоярский в ХМАО и Усть-Омчуг в Магаданской области (около 6 100—6 200 рублей в месяц).
Дешевле всего — меньше полутора тысяч в месяц — детские сады стоят в десяти городах. Помимо упомянутого Хасавюрта, это — Новозыбков и Клинцы в Брянской области (960 и 1 200 рублей в месяц), два города Ингушетии — Магас и Назрань (1 215 и 1 231 рубль), дагестанский Кизляр (1 227 рублей), а также города Карачаевск, Навля и Прохладный (в Карачаево-Черкессии, Брянской области и Кабардино-Балкарии соответственно).
В Казани стоимость детского сада составляет 4 370 рублей в месяц. Это меньше, чем в таких городах региона, как Зеленодольск (5 137 рублей) и Набережные Челны (5 100 рублей), а также чем в Саратове (4 732 рубля), Ярославле, Самаре и Тольятти (4,5 тысячи рублей). При этом в Казани родители платят больше, чем в Екатеринбурге и Йошкар-Оле (около 4 200 рублей в месяц), Уфе (3 780 рублей), Чебоксарах (3 450 рублей), Нижнем Новгороде (3 240 рублей).
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|март
|март
|Изменение за год
|март
|март
|март
|март
|Изменение за пять лет
|март
|Мирный
|8.040,00
|8.841,90
|-9,1%
|8.677,80
|6.902,70
|5.275,20
|4.711,80
|71%
|3.473,10
|Магадан
|7.226,70
|7.226,70
|0,0%
|7.226,70
|7.222,20
|5.949,30
|5.949,30
|21%
|4.811,10
|Зея
|6.840,00
|5.661,00
|20,8%
|5.661,00
|5.661,00
|5.236,80
|3.000,00
|128%
|2.700,00
|Ханты-Мансийск
|6.630,00
|6.300,00
|5,2%
|4.400,10
|4.400,10
|3.864,30
|3.864,30
|72%
|3.864,30
|Петропавловск-Камчатский
|6.612,30
|6.357,90
|4,0%
|6.094,80
|5.778,00
|5.400,00
|3.900,00
|70%
|3.300,00
|Благовещенск
|6.300,00
|6.300,00
|0,0%
|6.300,00
|6.300,00
|6.300,00
|4.500,00
|40%
|2.550,00
|Анадырь
|6.270,00
|6.060,00
|3,5%
|5.820,00
|5.820,00
|4.500,00
|4.500,00
|39%
|3.000,00
|Тында
|6.184,80
|6.134,70
|0,8%
|5.851,80
|5.670,00
|4.674,60
|3.329,10
|86%
|3.012,90
|Белоярский
|6.150,00
|6.000,00
|2,5%
|5.850,00
|5.550,00
|4.950,00
|4.950,00
|24%
|4.590,00
|Усть-Омчуг
|6.133,50
|6.133,50
|0,0%
|6.133,50
|6.133,50
|4.628,10
|4.628,10
|33%
|3.629,10
|Северобайкальск
|5.610,00
|5.310,00
|5,6%
|5.010,00
|4.710,00
|5.151,90
|4.625,10
|21%
|4.625,10
|Костомукша
|5.550,00
|5.550,00
|0,0%
|5.550,00
|4.650,00
|4.650,00
|4.200,00
|32%
|3.810,00
|Палана
|5.510,10
|4.950,00
|11,3%
|4.950,00
|4.950,00
|4.950,00
|4.500,00
|22%
|4.500,00
|Певек
|5.400,00
|4.500,00
|20,0%
|Сусуман
|5.319,00
|5.319,00
|0,0%
|5.373,00
|5.373,00
|4.650,00
|4.650,00
|14%
|3.000,00
|Владивосток
|5.250,00
|4.652,10
|12,9%
|5.859,30
|5.661,60
|5.609,70
|4.732,50
|11%
|4.545,90
|Воркута
|5.145,00
|5.145,00
|0,0%
|5.145,00
|4.595,10
|4.595,10
|2.857,20
|80%
|2.285,70
|Зеленодольск
|5.136,60
|4.925,10
|4,3%
|4.736,10
|4.377,30
|4.054,20
|3.612,30
|42%
|2.081,70
|Павловский Посад
|5.114,40
|4.856,40
|5,3%
|4.560,60
|4.153,50
|4.153,50
|4.153,50
|23%
|2.863,50
|Набережные Челны
|5.100,30
|4.890,90
|4,3%
|4.703,70
|4.353,90
|3.955,20
|3.585,90
|42%
|2.050,50
|Сыктывкар
|5.100,00
|5.100,00
|0,0%
|5.100,00
|4.589,10
|4.589,10
|2.668,20
|91%
|2.668,20
|Подольск
|5.053,80
|4.850,10
|4,2%
|4.586,40
|4.978,50
|4.800,00
|4.800,00
|5%
|3.225,00
|Сургут
|5.040,00
|6.589,50
|-23,5%
|6.589,50
|6.589,50
|6.332,70
|5.389,50
|-6%
|4.870,50
|Салехард
|5.033,10
|5.033,10
|0,0%
|4.914,60
|4.914,60
|4.509,90
|4.509,90
|12%
|4.509,90
|Люберцы
|4.989,00
|4.601,70
|8,4%
|4.601,70
|5.400,00
|4.350,00
|3.600,00
|39%
|3.387,90
|Петрозаводск
|4.980,00
|4.650,00
|7,1%
|4.650,00
|4.650,00
|4.650,00
|4.200,00
|19%
|3.720,00
|Якутск
|4.919,70
|5.359,50
|-8,2%
|4.780,80
|4.479,30
|3.908,40
|3.405,30
|44%
|3.331,80
|Ногинск
|4.898,40
|8.375,70
|-41,5%
|8.288,70
|7.267,50
|3.274,50
|3.274,50
|50%
|2.347,80
|Норильск
|4.830,00
|4.830,00
|0,0%
|4.635,60
|4.635,60
|4.350,00
|4.142,70
|17%
|4.142,70
|Котлас
|4.800,00
|4.650,00
|3,2%
|4.350,00
|3.600,00
|3.150,00
|2.796,60
|72%
|2.202,00
|Хабаровск
|4.800,00
|5.052,60
|-5,0%
|4.908,00
|4.908,00
|4.908,00
|2.880,00
|67%
|2.749,50
|Серпухов
|4.795,20
|4.399,20
|9,0%
|4.251,00
|4.050,00
|4.050,00
|3.480,00
|38%
|3.150,00
|Северодвинск
|4.740,00
|4.170,00
|13,7%
|4.170,00
|4.170,00
|4.170,00
|3.780,00
|25%
|3.360,00
|Саратов
|4.732,20
|5.897,40
|-19,8%
|5.785,20
|5.478,60
|4.910,40
|4.659,00
|2%
|4.478,40
|Сегежа
|4.680,00
|4.680,00
|0,0%
|4.410,00
|4.410,00
|4.200,00
|3.150,00
|49%
|3.150,00
|Электросталь
|4.673,70
|4.673,70
|0,0%
|4.376,70
|4.431,90
|4.022,70
|4.022,70
|16%
|2.040,90
|Рыбинск
|4.650,00
|4.452,00
|4,4%
|4.140,00
|4.050,00
|3.600,00
|3.090,00
|50%
|2.700,00
|Стрежевой
|4.650,00
|4.260,00
|9,2%
|4.260,00
|4.590,60
|3.992,10
|2.465,40
|89%
|2.931,30
|Надым
|4.620,00
|4.410,00
|4,8%
|4.124,10
|4.124,10
|3.897,00
|3.395,10
|36%
|3.395,10
|Ярославль
|4.500,00
|4.350,00
|3,4%
|4.200,00
|3.900,00
|3.540,00
|2.940,00
|53%
|2.460,00
|Самара
|4.500,00
|4.500,00
|0,0%
|4.500,00
|4.380,00
|3.810,00
|3.540,00
|27%
|3.360,00
|Тольятти
|4.500,00
|3.918,60
|14,8%
|3.918,60
|3.663,00
|3.663,00
|2.941,20
|53%
|2.662,50
|Свободный
|4.500,00
|4.500,00
|0,0%
|4.500,00
|4.500,00
|4.500,00
|3.000,00
|50%
|2.250,00
|Ухта
|4.494,90
|4.494,90
|0,0%
|4.494,90
|4.650,00
|4.028,70
|2.889,90
|56%
|2.131,80
|Колпашево
|4.487,40
|4.025,70
|11,5%
|4.025,70
|3.805,80
|3.524,10
|2.968,80
|51%
|2.891,40
|Владимир
|4.470,00
|4.050,00
|10,4%
|3.870,00
|3.870,00
|3.150,00
|2.850,00
|57%
|2.730,00
|Ковров
|4.410,00
|4.260,00
|3,5%
|4.050,00
|3.660,00
|3.420,00
|3.060,00
|44%
|2.490,00
|Поронайск
|4.372,50
|4.372,50
|0,0%
|4.080,90
|3.753,00
|3.546,30
|3.546,30
|23%
|2.874,30
|Казань
|4.369,80
|4.188,60
|4,3%
|4.022,10
|3.716,40
|3.434,10
|3.054,00
|43%
|1.771,50
|Горно-Алтайск
|4.357,20
|4.200,00
|3,7%
|4.064,40
|3.908,70
|3.257,10
|2.834,40
|54%
|2.577,00
|Одинцово
|4.352,70
|3.962,40
|9,9%
|3.962,40
|3.885,90
|3.818,10
|2.863,50
|52%
|2.863,50
|Сергиев Посад
|4.325,10
|3.675,30
|17,7%
|3.675,30
|3.276,90
|3.125,40
|3.125,40
|38%
|2.912,10
|Южно-Сахалинск
|4.285,80
|4.285,80
|0,0%
|4.285,80
|3.712,80
|3.480,00
|3.480,00
|23%
|3.267,00
|Первоуральск
|4.285,50
|4.285,50
|0,0%
|4.125,00
|3.750,00
|3.750,00
|2.151,90
|99%
|1.686,90
|Астрахань
|4.272,90
|4.272,90
|0,0%
|3.248,40
|2.978,70
|2.465,40
|2.479,50
|72%
|1.143,30
|Воскресенск
|4.247,10
|3.922,20
|8,3%
|3.922,20
|3.780,00
|3.420,00
|3.120,00
|36%
|1.714,20
|Комсомольск-на-Амуре
|4.242,00
|3.779,10
|12,2%
|3.779,10
|3.181,20
|3.003,90
|2.671,80
|59%
|2.374,80
|Симферополь
|4.200,00
|4.200,00
|0,0%
|3.750,00
|3.150,00
|1.980,00
|Екатеринбург
|4.183,20
|4.062,60
|3,0%
|4.062,60
|4.062,60
|3.081,30
|2.845,80
|47%
|1.708,50
|Йошкар-Ола
|4.177,50
|4.134,00
|1,1%
|4.533,90
|4.533,90
|3.688,80
|3.155,10
|32%
|2.275,80
|Архангельск
|4.170,00
|4.170,00
|0,0%
|4.170,00
|4.170,00
|3.300,00
|3.000,00
|39%
|2.400,00
|Оха
|4.161,30
|4.161,30
|0,0%
|4.161,30
|4.184,10
|4.148,70
|3.888,30
|7%
|3.174,60
|Кызыл
|4.142,10
|3.978,60
|4,1%
|3.978,30
|3.978,30
|3.978,30
|3.445,50
|20%
|3.113,40
|Клин
|4.134,60
|4.134,60
|0,0%
|4.134,60
|3.839,40
|3.839,40
|2.996,10
|38%
|2.910,00
|Раменское
|4.110,00
|3.900,00
|5,4%
|3.900,00
|3.900,00
|3.900,00
|3.750,00
|10%
|3.750,00
|Североморск
|4.080,00
|3.900,00
|4,6%
|3.750,00
|3.270,00
|2.640,00
|2.640,00
|55%
|2.850,00
|Нижневартовск
|4.050,00
|4.050,00
|0,0%
|4.050,00
|4.050,00
|2.797,80
|2.787,00
|45%
|2.764,50
|Кирово-Чепецк
|4.040,40
|3.686,10
|9,6%
|3.686,10
|3.366,00
|3.366,00
|3.108,00
|30%
|2.545,80
|Иркутск
|4.030,20
|3.940,20
|2,3%
|4.064,10
|3.872,10
|3.821,70
|3.485,10
|16%
|3.269,70
|Смоленск
|4.005,00
|3.724,50
|7,5%
|3.691,80
|3.750,30
|3.707,70
|3.531,60
|13%
|2.727,00
|Истра
|3.970,20
|3.475,20
|14,2%
|3.475,20
|3.429,00
|3.429,00
|3.429,00
|16%
|3.429,00
|Ульяновск
|3.960,00
|3.600,00
|10,0%
|3.600,00
|3.330,00
|2.250,00
|2.250,00
|76%
|1.800,00
|Краснокаменск
|3.957,00
|3.780,00
|4,7%
|3.510,00
|3.240,00
|2.040,00
|1.857,00
|113%
|1.857,00
|Красногорск
|3.949,20
|3.799,20
|3,9%
|3.648,90
|3.409,20
|3.409,20
|3.409,20
|16%
|2.638,20
|Димитровград
|3.927,30
|3.657,00
|7,4%
|3.019,50
|2.743,20
|2.521,50
|2.264,40
|73%
|1.776,30
|Гусь-Хрустальный
|3.884,40
|3.704,10
|4,9%
|3.524,10
|3.359,40
|3.119,40
|2.732,40
|42%
|1.920,00
|Нарьян-Мар
|3.870,00
|3.870,00
|0,0%
|3.870,00
|3.420,00
|3.420,00
|3.420,00
|13%
|3.420,00
|Томск
|3.870,00
|3.270,00
|18,3%
|3.270,00
|2.700,00
|2.700,00
|1.500,00
|158%
|1.500,00
|Олекминск
|3.840,00
|3.711,00
|3,5%
|3.711,00
|3.711,00
|2.683,20
|2.683,20
|43%
|2.683,20
|Няндома
|3.810,00
|Уфа
|3.780,00
|3.780,00
|0,0%
|3.780,00
|3.450,00
|3.180,00
|1.860,00
|103%
|1.697,10
|Воронеж
|3.750,00
|3.477,30
|7,8%
|3.433,50
|3.429,60
|3.059,40
|2.700,30
|39%
|1.152,30
|Нерюнгри
|3.750,00
|3.750,00
|0,0%
|3.600,00
|3.600,00
|3.600,00
|2.400,00
|56%
|2.400,00
|Пермь
|3.748,80
|3.604,50
|4,0%
|3.456,00
|3.339,60
|1.652,70
|1.652,70
|127%
|1.127,40
|Кингисепп
|3.720,00
|3.705,00
|0,4%
|4.608,00
|4.608,00
|2.799,00
|2.150,10
|73%
|2.040,00
|Орехово-Зуево
|3.715,20
|3.715,20
|0,0%
|3.381,90
|3.381,90
|2.611,50
|2.611,50
|42%
|2.318,10
|Березники
|3.695,40
|3.605,10
|2,5%
|3.503,40
|3.000,00
|3.000,00
|2.310,00
|60%
|1.860,00
|Апатиты
|3.660,00
|3.510,00
|4,3%
|3.390,00
|3.240,00
|3.000,00
|2.700,00
|36%
|2.372,10
|Улан-Удэ
|3.657,00
|3.639,90
|0,5%
|3.571,50
|3.468,00
|1.710,00
|1.710,00
|114%
|1.710,00
|Тайшет
|3.635,70
|3.825,60
|-5,0%
|4.087,20
|3.642,00
|3.512,40
|3.458,40
|5%
|2.911,20
|Волгоград
|3.633,60
|3.633,60
|0,0%
|3.633,60
|3.236,40
|3.236,40
|2.391,60
|52%
|2.278,20
|Тюмень
|3.614,40
|3.614,40
|0,0%
|3.285,00
|3.285,00
|3.285,00
|1.854,60
|95%
|1.854,60
|Кемерово
|3.614,40
|3.450,00
|4,8%
|3.000,00
|2.596,20
|2.596,20
|1.798,50
|101%
|1.798,50
|Чайковский
|3.614,10
|3.219,00
|12,3%
|3.219,00
|3.219,00
|3.219,00
|2.769,00
|31%
|1.914,00
|Курск
|3.600,00
|3.600,00
|0,0%
|3.600,00
|3.600,00
|3.600,00
|3.600,00
|0%
|3.298,80
|Железногорск
|3.600,00
|3.600,00
|0,0%
|3.600,00
|3.600,00
|3.000,00
|3.000,00
|20%
|2.354,10
|Новый Уренгой
|3.600,00
|3.177,90
|13,3%
|2.833,20
|2.833,20
|2.757,30
|2.757,30
|31%
|2.757,30
|Киров
|3.599,40
|3.599,40
|0,0%
|3.599,40
|3.599,40
|3.101,10
|2.701,50
|33%
|2.088,00
|Новокузнецк
|3.578,40
|3.422,70
|4,5%
|3.105,90
|2.503,50
|2.503,50
|1.937,40
|85%
|1.393,50
|Шагонар
|3.571,50
|3.571,50
|0,0%
|2.857,20
|2.857,20
|2.857,20
|2.857,20
|25%
|2.142,90
|Могоча
|3.570,00
|3.450,00
|3,5%
|3.000,00
|3.000,00
|Ступино
|3.565,50
|3.565,50
|0,0%
|3.600,00
|3.600,00
|2.976,00
|2.976,00
|20%
|2.976,00
|Череповец
|3.544,50
|3.188,10
|11,2%
|3.186,30
|2.643,00
|2.648,10
|2.037,00
|74%
|1.771,50
|Биробиджан
|3.540,00
|2.970,00
|19,2%
|2.970,00
|2.700,00
|2.550,00
|2.400,00
|48%
|2.064,60
|Омск
|3.539,70
|3.539,70
|0,0%
|3.539,70
|3.077,70
|2.222,70
|1.660,50
|113%
|1.577,40
|Волжск
|3.510,00
|3.510,00
|0,0%
|3.510,00
|3.300,00
|2.571,30
|2.571,30
|37%
|1.835,40
|Муром
|3.480,00
|3.150,00
|10,5%
|3.150,00
|2.850,00
|2.850,00
|2.250,00
|55%
|1.650,00
|Стерлитамак
|3.462,90
|3.462,90
|0,0%
|3.462,90
|3.148,20
|3.148,20
|3.148,20
|10%
|2.105,10
|Ялта
|3.450,00
|3.450,00
|0,0%
|3.450,00
|3.378,00
|Чебоксары
|3.450,00
|2.734,50
|26,2%
|2.734,50
|2.734,50
|2.734,50
|2.734,50
|26%
|1.800,00
|Рославль
|3.434,10
|3.434,10
|0,0%
|3.570,00
|3.300,00
|3.300,00
|2.400,00
|43%
|2.239,50
|Бердск
|3.420,00
|3.420,00
|0,0%
|3.420,00
|3.420,00
|2.700,00
|2.700,00
|27%
|2.700,00
|Керчь
|3.408,60
|3.285,00
|3,8%
|3.285,00
|3.285,00
|2.784,60
|Зеленоградский
|3.391,50
|Нефтекамск
|3.390,00
|3.240,00
|4,6%
|3.240,00
|2.970,00
|2.175,00
|1.650,00
|105%
|1.650,00
|Чита
|3.390,00
|3.030,00
|11,9%
|3.030,00
|2.435,10
|2.721,60
|1.487,70
|128%
|1.344,00
|Селенгинск
|3.384,90
|3.028,20
|11,8%
|3.028,20
|3.028,20
|3.028,20
|1.908,60
|77%
|1.788,60
|Калининград
|3.375,00
|3.375,00
|0,0%
|3.375,00
|3.000,00
|3.000,00
|2.400,00
|41%
|1.800,00
|Гагарин
|3.360,90
|3.360,90
|0,0%
|3.360,90
|3.360,90
|2.779,80
|2.779,80
|21%
|990,00
|Уссурийск
|3.353,40
|3.041,40
|10,3%
|2.972,40
|2.972,40
|2.518,20
|2.217,00
|51%
|2.091,00
|Евпатория
|3.352,50
|3.352,50
|0,0%
|3.352,50
|2.684,40
|1.253,10
|Великий Устюг
|3.352,20
|3.352,20
|0,0%
|3.352,20
|3.352,20
|2.725,50
|2.830,50
|18%
|2.613,00
|Серов
|3.323,70
|3.320,40
|0,1%
|3.347,10
|3.347,10
|2.898,00
|2.761,20
|20%
|2.453,40
|Великий Новгород
|3.300,00
|3.300,00
|0,0%
|3.150,00
|2.940,00
|2.520,00
|2.070,00
|59%
|1.860,00
|Кудымкар
|3.300,00
|2.790,00
|18,3%
|2.514,00
|2.514,00
|2.370,00
|1.860,00
|77%
|1.860,00
|Шадринск
|3.300,00
|3.300,00
|0,0%
|3.000,00
|3.000,00
|3.000,00
|3.000,00
|10%
|2.400,00
|Новосибирск
|3.300,00
|2.400,00
|37,5%
|2.400,00
|2.400,00
|2.400,00
|1.890,00
|75%
|1.890,00
|Усть-Нера
|3.300,00
|3.300,00
|0,0%
|3.300,00
|3.300,00
|3.300,00
|3.000,00
|10%
|1.800,00
|Братск
|3.294,90
|3.182,40
|3,5%
|3.182,40
|3.018,00
|3.018,00
|2.550,00
|29%
|2.550,00
|Нижний Новгород
|3.239,70
|3.239,70
|0,0%
|3.239,70
|3.517,50
|3.170,70
|2.312,40
|40%
|2.131,50
|Находка
|3.214,20
|2.285,70
|40,6%
|2.285,70
|2.454,30
|2.285,70
|2.142,90
|50%
|1.428,30
|Новороссийск
|3.213,00
|3.195,00
|0,6%
|3.063,00
|2.771,40
|2.528,70
|2.249,10
|43%
|2.060,10
|Саранск
|3.186,60
|2.824,50
|12,8%
|2.824,50
|2.529,30
|2.529,30
|1.870,50
|70%
|1.870,50
|Иваново
|3.170,10
|3.035,70
|4,4%
|2.714,40
|2.499,90
|2.199,90
|2.000,10
|58%
|1.714,20
|Ангарск
|3.167,10
|3.099,60
|2,2%
|3.099,60
|2.345,10
|2.439,00
|1.994,40
|59%
|1.673,10
|Каменск-Уральский
|3.150,90
|3.156,00
|-0,2%
|3.170,40
|3.020,40
|3.020,40
|3.020,40
|4%
|2.723,10
|Волхов
|3.150,00
|3.000,00
|5,0%
|3.000,00
|3.000,00
|3.000,00
|2.400,00
|31%
|2.100,00
|Тихвин
|3.150,00
|3.150,00
|0,0%
|2.970,00
|2.970,00
|2.520,00
|2.520,00
|25%
|2.190,00
|Мурманск
|3.150,00
|3.150,00
|0,0%
|3.150,00
|3.150,00
|2.850,00
|2.850,00
|11%
|2.850,00
|Курган
|3.150,00
|3.150,00
|0,0%
|3.000,00
|3.000,00
|3.000,00
|2.550,00
|24%
|2.337,00
|Зырянка
|3.150,00
|2.850,00
|10,5%
|2.700,00
|2.700,00
|2.700,00
|2.700,00
|17%
|2.160,00
|Гатчина
|3.142,80
|3.000,00
|4,8%
|2.857,20
|2.997,00
|2.285,70
|2.285,70
|37%
|1.714,20
|Кириши
|3.142,80
|3.021,60
|4,0%
|2.736,30
|2.736,30
|2.603,40
|2.433,00
|29%
|2.317,50
|Тобольск
|3.135,00
|3.450,00
|-9,1%
|3.450,00
|2.727,00
|3.090,00
|3.529,20
|-11%
|3.188,10
|Балаково
|3.134,40
|3.657,00
|-14,3%
|2.781,30
|2.781,30
|2.002,50
|1.978,50
|58%
|1.539,00
|Абакан
|3.111,90
|2.915,70
|6,7%
|2.731,80
|3.211,20
|3.008,40
|2.667,30
|17%
|2.825,40
|Новомосковск
|3.103,50
|3.103,50
|0,0%
|3.103,50
|3.103,50
|3.099,90
|954,30
|225%
|954,30
|Вологда
|3.089,70
|3.203,70
|-3,6%
|3.165,90
|2.736,60
|2.667,60
|2.582,10
|20%
|2.150,10
|Магнитогорск
|3.088,80
|3.088,80
|0,0%
|3.088,80
|3.088,80
|2.623,80
|2.623,80
|18%
|2.104,80
|Тула
|3.063,00
|3.063,00
|0,0%
|3.063,00
|2.485,80
|2.485,80
|1.999,80
|53%
|2.076,60
|Тверь
|3.033,90
|3.033,90
|0,0%
|3.033,90
|3.033,90
|2.739,00
|2.428,50
|25%
|2.153,40
|Боровичи
|3.030,00
|2.850,00
|6,3%
|2.850,00
|2.850,00
|2.250,00
|2.250,00
|35%
|2.250,00
|Тосно
|3.027,60
|3.027,60
|0,0%
|3.027,60
|2.802,90
|2.802,90
|2.595,00
|17%
|2.397,00
|Куйбышев
|3.015,60
|3.015,60
|0,0%
|3.015,60
|2.593,50
|2.520,00
|2.340,00
|29%
|2.340,00
|Обнинск
|3.000,00
|3.000,00
|0,0%
|3.000,00
|3.000,00
|3.000,00
|2.727,30
|10%
|2.250,00
|Старая Русса
|3.000,00
|3.000,00
|0,0%
|2.550,00
|2.550,00
|2.400,00
|2.400,00
|25%
|1.950,00
|Валдай
|3.000,00
|3.000,00
|0,0%
|3.000,00
|3.000,00
|1.800,00
|1.800,00
|67%
|Остров
|3.000,00
|3.000,00
|0,0%
|3.000,00
|3.000,00
|3.000,00
|2.400,00
|25%
|2.173,80
|Краснодар
|3.000,00
|3.000,00
|0,0%
|2.730,00
|2.290,80
|1.981,50
|1.702,50
|76%
|1.685,40
|Обоянь
|3.000,00
|Зима
|2.979,60
|2.700,00
|10,4%
|2.700,00
|2.700,00
|2.700,00
|2.055,00
|45%
|1.950,00
|Тара
|2.977,50
|2.977,50
|0,0%
|2.977,50
|1.599,00
|1.599,00
|1.599,00
|86%
|1.088,70
|Нижний Тагил
|2.971,50
|2.857,20
|4,0%
|2.499,90
|1.985,70
|1.985,70
|1.857,00
|60%
|2.089,50
|Алексин
|2.970,00
|Великие Луки
|2.928,60
|2.928,60
|0,0%
|2.928,60
|2.928,60
|2.928,60
|2.595,30
|13%
|Ярцево
|2.923,80
|2.382,00
|22,7%
|2.113,20
|1.942,50
|1.704,30
|1.452,00
|101%
|1.669,80
|Липецк
|2.919,90
|2.654,40
|10,0%
|2.654,40
|2.485,80
|2.343,00
|1.700,10
|72%
|1.700,10
|Сызрань
|2.910,00
|2.910,00
|0,0%
|2.910,00
|2.910,00
|2.610,00
|2.460,00
|18%
|2.336,10
|Вятские Поляны
|2.910,00
|Ахтубинск
|2.906,10
|Кострома
|2.893,20
|2.913,00
|-0,7%
|2.800,80
|2.636,10
|2.374,80
|2.374,80
|22%
|1.936,50
|Миасс
|2.883,60
|2.883,60
|0,0%
|2.883,60
|2.883,60
|2.060,70
|1.428,90
|102%
|1.415,40
|Черногорск
|2.880,00
|2.880,00
|0,0%
|2.880,00
|2.843,40
|2.681,70
|2.163,90
|33%
|2.278,20
|Рязань
|2.867,10
|2.761,50
|3,8%
|2.761,50
|2.575,20
|2.832,90
|2.940,60
|-2%
|2.580,00
|Орск
|2.854,20
|2.847,60
|0,2%
|2.743,20
|2.743,20
|2.240,40
|1.867,50
|53%
|1.556,40
|Волгодонск
|2.853,90
|2.853,90
|0,0%
|2.853,90
|2.853,90
|2.853,90
|2.853,90
|0%
|1.182,90
|Корсаков
|2.852,10
|2.852,10
|0,0%
|2.852,10
|3.303,30
|3.303,30
|2.731,20
|4%
|2.565,00
|Сочи
|2.850,00
|2.850,00
|0,0%
|2.850,00
|2.070,00
|2.070,00
|Челябинск
|2.850,00
|2.850,00
|0,0%
|2.550,00
|2.550,00
|2.019,60
|2.019,60
|41%
|1.872,60
|Усть-Илимск
|2.850,00
|2.850,00
|0,0%
|2.850,00
|2.850,00
|2.850,00
|2.571,30
|11%
|2.571,30
|Вилюйск
|2.850,00
|2.850,00
|0,0%
|2.850,00
|2.550,00
|2.550,00
|2.550,00
|12%
|2.550,00
|Ноябрьск
|2.821,80
|2.748,90
|2,7%
|2.792,10
|2.792,10
|2.949,30
|2.949,30
|-4%
|2.949,30
|Ейск
|2.809,80
|2.809,80
|0,0%
|2.415,00
|1.848,00
|1.470,00
|1.470,00
|91%
|1.470,00
|Камышин
|2.804,10
|2.804,10
|0,0%
|2.804,10
|2.658,00
|2.498,10
|2.245,80
|25%
|1.734,90
|Прокопьевск
|2.799,90
|2.671,50
|4,8%
|2.671,50
|2.428,50
|2.142,90
|2.142,90
|31%
|1.857,00
|Армавир
|2.780,10
|2.571,30
|8,1%
|2.498,70
|2.352,90
|2.199,90
|1.971,30
|41%
|1.094,70
|Белгород
|2.769,60
|2.623,50
|5,6%
|2.623,50
|2.623,50
|2.623,50
|2.623,50
|6%
|1.620,00
|Бузулук
|2.769,30
|2.654,10
|4,3%
|2.654,10
|2.654,10
|2.483,40
|2.013,00
|38%
|2.013,00
|Советск
|2.746,20
|2.746,20
|0,0%
|2.746,20
|2.746,20
|2.445,90
|2.250,00
|22%
|1.800,00
|Старый Оскол
|2.739,30
|2.623,50
|4,4%
|2.623,50
|2.623,50
|2.623,50
|2.623,50
|4%
|1.552,50
|Сибай
|2.730,00
|2.730,00
|0,0%
|2.480,10
|2.480,10
|1.634,70
|1.634,70
|67%
|1.634,70
|Мичуринск
|2.727,30
|2.454,60
|11,1%
|2.454,60
|1.936,50
|1.936,50
|1.936,50
|41%
|1.527,30
|Россошь
|2.727,30
|Кинешма
|2.707,20
|Черняховск
|2.700,00
|3.115,50
|-13,3%
|3.074,70
|2.982,60
|2.541,00
|2.605,20
|4%
|2.330,70
|Таганрог
|2.700,00
|2.700,00
|0,0%
|2.700,00
|1.714,20
|1.571,40
|1.143,00
|136%
|1.083,30
|Кузнецк
|2.700,00
|2.550,00
|5,9%
|2.400,00
|2.100,00
|1.740,00
|1.740,00
|55%
|1.740,00
|Ишим
|2.700,00
|2.700,00
|0,0%
|2.400,00
|2.400,00
|2.400,00
|2.250,00
|20%
|2.250,00
|Асино
|2.700,00
|2.490,00
|8,4%
|2.490,00
|2.490,00
|2.310,00
|2.119,80
|27%
|2.119,80
|Арзамас
|2.696,40
|2.592,60
|4,0%
|2.592,60
|2.357,70
|1.847,10
|1.752,30
|54%
|1.414,80
|Кыштым
|2.685,00
|2.190,00
|22,6%
|2.190,00
|1.710,00
|1.710,00
|1.410,00
|90%
|1.410,00
|Михайловка
|2.679,60
|Орел
|2.671,20
|2.428,50
|10,0%
|2.428,50
|2.428,50
|1.659,60
|1.659,60
|61%
|1.659,60
|Тамбов
|2.653,20
|2.550,00
|4,0%
|2.491,20
|2.316,00
|2.223,00
|1.633,20
|62%
|1.581,30
|Зеленоградск
|2.623,50
|2.623,50
|0,0%
|2.259,00
|2.259,00
|2.100,00
|1.800,00
|46%
|1.800,00
|Губкин
|2.615,40
|2.700,00
|-3,1%
|2.700,00
|2.700,00
|2.700,00
|2.700,00
|-3%
|1.196,70
|Ижевск
|2.584,20
|2.584,20
|0,0%
|2.713,50
|2.713,50
|2.359,50
|2.208,60
|17%
|1.729,80
|Пенза
|2.573,70
|2.173,80
|18,4%
|2.173,80
|2.173,80
|1.800,00
|1.549,50
|66%
|1.549,50
|Гудермес
|2.550,00
|2.550,00
|0,0%
|2.550,00
|2.142,90
|2.142,90
|2.142,90
|19%
|1.636,50
|Канаш
|2.550,00
|2.550,00
|0,0%
|2.550,00
|2.550,00
|1.950,00
|1.650,00
|55%
|954,60
|Сердобск
|2.550,00
|2.250,00
|13,3%
|2.250,00
|1.950,00
|1.950,00
|1.800,00
|42%
|1.500,00
|Калачинск
|2.550,00
|2.550,00
|0,0%
|2.550,00
|2.550,00
|1.950,00
|1.500,00
|70%
|1.090,80
|Ртищево
|2.541,30
|2.445,60
|3,9%
|2.358,60
|2.153,10
|1.516,50
|1.516,50
|68%
|1.363,50
|Красноярск
|2.535,00
|2.481,90
|2,1%
|2.373,00
|2.264,70
|1.875,90
|1.594,50
|59%
|1.601,10
|Выборг
|2.519,10
|2.519,10
|0,0%
|2.383,20
|2.383,20
|2.250,00
|2.250,00
|12%
|1.690,80
|Агинское
|2.513,10
|2.451,00
|2,5%
|2.451,00
|2.250,00
|2.250,00
|1.785,60
|41%
|1.785,60
|Сасово
|2.491,50
|2.285,70
|9,0%
|2.285,70
|2.000,10
|2.000,10
|2.000,10
|25%
|1.781,40
|Мценск
|2.482,80
|2.482,80
|0,0%
|2.482,80
|2.251,50
|1.682,70
|1.571,40
|58%
|1.128,00
|Юрга
|2.458,50
|2.330,70
|5,5%
|2.330,70
|2.191,80
|2.191,80
|2.191,80
|12%
|2.125,20
|Дербент
|2.453,40
|2.453,40
|0,0%
|2.453,40
|2.147,70
|2.147,70
|2.147,70
|14%
|1.528,20
|Исилькуль
|2.445,90
|2.145,30
|14,0%
|2.145,30
|2.129,70
|1.950,00
|1.560,00
|57%
|1.320,00
|Ливны
|2.428,50
|2.428,50
|0,0%
|2.285,40
|2.142,60
|1.714,20
|1.419,00
|71%
|1.419,00
|Шахты
|2.424,30
|2.424,30
|0,0%
|2.442,30
|2.695,20
|1.860,00
|1.860,00
|30%
|1.130,40
|Отрадный
|2.400,00
|Псков
|2.395,50
|2.395,50
|0,0%
|2.395,50
|2.395,50
|2.395,50
|2.395,50
|0%
|2.040,90
|Дзержинск
|2.377,50
|2.281,20
|4,2%
|2.193,90
|2.075,10
|1.625,10
|1.363,50
|74%
|1.136,40
|Пятигорск
|2.375,70
|2.288,40
|3,8%
|2.288,40
|2.069,40
|1.758,60
|1.666,80
|43%
|1.090,80
|Ставрополь
|2.372,70
|2.236,50
|6,1%
|2.100,00
|2.100,00
|1.909,20
|1.704,60
|39%
|1.227,30
|Барнаул
|2.357,10
|2.357,10
|0,0%
|2.250,00
|2.250,00
|2.250,00
|2.045,40
|15%
|2.045,40
|Брянск
|2.325,00
|2.220,00
|4,7%
|2.220,00
|1.950,00
|1.950,00
|1.500,00
|55%
|1.350,00
|Спасск-Дальний
|2.318,10
|2.318,10
|0,0%
|2.318,10
|2.318,10
|1.636,50
|1.636,50
|42%
|1.213,50
|Скопин
|2.285,70
|2.285,70
|0,0%
|2.285,70
|1.500,00
|1.500,00
|1.290,00
|77%
|1.290,00
|Бийск
|2.285,70
|2.285,70
|0,0%
|2.181,90
|2.181,90
|2.181,90
|2.181,90
|5%
|1.977,30
|Елец
|2.250,00
|2.045,40
|10,0%
|2.045,40
|1.620,00
|1.500,00
|1.363,50
|65%
|1.363,50
|Элиста
|2.250,00
|2.305,20
|-2,4%
|2.045,40
|2.000,10
|2.090,10
|2.100,00
|7%
|1.956,60
|Рубцовск
|2.242,80
|2.242,80
|0,0%
|2.242,80
|2.242,80
|2.040,00
|2.040,00
|10%
|2.040,00
|Канск
|2.185,80
|2.142,90
|2,0%
|2.017,20
|1.885,80
|1.571,40
|1.390,50
|57%
|1.204,80
|Касимов
|2.180,40
|2.100,00
|3,8%
|2.100,00
|1.800,00
|1.500,00
|1.500,00
|45%
|1.500,00
|Лесосибирск
|2.152,80
|2.098,20
|2,6%
|2.098,20
|2.119,80
|1.789,50
|1.638,60
|31%
|1.560,60
|Грозный
|2.142,90
|2.142,90
|0,0%
|2.142,90
|2.142,90
|2.142,90
|2.142,90
|0%
|1.636,50
|Минусинск
|2.142,90
|1.714,20
|25,0%
|1.714,20
|1.371,30
|1.033,20
|966,60
|122%
|966,60
|Туапсе
|2.128,50
|1.942,80
|9,6%
|1.942,80
|1.942,80
|1.714,20
|1.589,10
|34%
|1.659,90
|Шарья
|2.112,30
|1.956,00
|8,0%
|1.956,00
|1.827,90
|1.483,20
|1.483,20
|42%
|1.254,00
|Миллерово
|2.100,00
|2.100,00
|0,0%
|2.100,00
|1.500,00
|834,60
|834,60
|152%
|834,60
|Воткинск
|2.100,00
|2.100,00
|0,0%
|2.100,00
|2.100,00
|1.907,70
|1.814,70
|16%
|1.814,70
|Урень
|2.081,10
|1.920,00
|8,4%
|1.680,00
|1.560,00
|1.350,00
|1.172,70
|77%
|1.136,40
|Ржев
|2.077,20
|2.077,20
|0,0%
|2.035,80
|2.035,80
|1.428,60
|1.228,50
|69%
|1.228,50
|Владикавказ
|2.073,90
|2.073,90
|0,0%
|1.959,00
|1.705,50
|1.374,60
|1.018,50
|104%
|817,50
|Кимры
|2.045,40
|2.045,40
|0,0%
|2.045,40
|2.045,40
|1.950,00
|1.595,40
|28%
|1.445,40
|Городец
|2.001,00
|1.920,00
|4,2%
|1.846,20
|1.749,90
|1.621,20
|1.346,10
|49%
|1.137,90
|Можга
|2.000,10
|2.000,10
|0,0%
|2.000,10
|2.000,10
|1.980,00
|1.800,00
|11%
|1.680,00
|Балашов
|1.971,30
|1.971,30
|0,0%
|1.971,30
|1.971,30
|1.714,20
|1.285,80
|53%
|1.285,80
|Городовиковск
|1.950,00
|1.950,00
|0,0%
|2.073,00
|1.857,30
|1.428,60
|1.578,90
|24%
|1.428,00
|Ковылкино
|1.950,00
|1.950,00
|0,0%
|1.950,00
|1.800,00
|1.800,00
|1.500,00
|30%
|1.320,00
|Оренбург
|1.926,90
|1.852,50
|4,0%
|1.763,70
|1.763,70
|1.500,00
|1.363,50
|41%
|1.046,40
|Бежецк
|1.909,20
|1.909,20
|0,0%
|1.909,20
|1.909,20
|1.227,30
|1.227,30
|56%
|1.227,30
|Лысково
|1.875,00
|1.875,00
|0,0%
|1.875,00
|1.875,00
|1.374,90
|1.249,80
|50%
|909,00
|Малгобек
|1.860,00
|1.860,00
|0,0%
|1.836,00
|1.650,00
|1.074,00
|484,20
|284%
|480,00
|Борисоглебск
|1.854,60
|1.854,60
|0,0%
|1.854,60
|1.854,60
|1.500,00
|1.268,10
|46%
|1.268,10
|Семенов
|1.850,10
|1.775,10
|4,2%
|1.712,40
|1.625,10
|1.500,00
|1.023,00
|81%
|966,00
|Лагань
|1.819,20
|1.642,50
|10,8%
|1.549,50
|1.512,30
|2.020,80
|1.960,50
|-7%
|1.749,00
|Сальск
|1.809,60
|Майкоп
|1.779,60
|1.779,60
|0,0%
|1.779,60
|1.633,50
|1.663,80
|1.593,30
|12%
|1.143,60
|Невинномысск
|1.745,40
|1.745,40
|0,0%
|1.745,40
|1.635,00
|1.500,00
|1.285,80
|36%
|1.060,50
|Буденновск
|1.731,90
|1.677,30
|3,3%
|1.677,30
|1.609,20
|1.472,70
|1.268,10
|37%
|1.008,90
|Калуга
|1.728,00
|1.728,00
|0,0%
|1.728,00
|1.728,00
|1.510,80
|1.510,80
|14%
|1.510,80
|Махачкала
|1.714,20
|1.428,60
|20,0%
|3.431,70
|2.987,70
|1.950,90
|1.842,00
|-7%
|1.842,00
|Нальчик
|1.714,20
|1.571,40
|9,1%
|1.571,40
|1.571,40
|1.571,40
|1.571,40
|9%
|1.285,80
|Ростов-на-Дону
|1.660,50
|1.662,30
|-0,1%
|1.660,80
|1.666,20
|1.113,00
|1.229,10
|35%
|1.229,10
|Ачинск
|1.653,00
|1.653,00
|0,0%
|1.653,00
|1.653,00
|1.550,10
|1.475,70
|12%
|1.475,70
|Черкесск
|1.599,00
|1.532,70
|4,3%
|4.077,90
|2.605,50
|1.804,50
|1.739,70
|-8%
|1.703,40
|Людиново
|1.436,70
|1.239,00
|16,0%
|1.239,00
|1.239,00
|1.159,20
|1.159,20
|24%
|1.159,20
|Прохладный
|1.371,30
|1.314,30
|4,3%
|1.108,80
|1.108,80
|978,30
|978,30
|40%
|768,00
|Навля
|1.350,00
|1.350,00
|0,0%
|1.350,00
|1.350,00
|1.200,00
|960,00
|41%
|960,00
|Карачаевск
|1.272,90
|1.272,90
|0,0%
|1.272,90
|1.272,90
|1.272,90
|750,00
|70%
|750,00
|Назрань
|1.231,20
|1.231,20
|0,0%
|1.226,10
|1.199,10
|1.009,50
|514,50
|139%
|510,00
|Кизляр
|1.227,30
|1.227,30
|0,0%
|1.227,30
|1.227,30
|954,60
|750,00
|64%
|750,00
|Магас
|1.215,00
|1.215,00
|0,0%
|1.215,00
|1.207,50
|1.009,50
|514,50
|136%
|510,00
|Клинцы
|1.200,00
|1.200,00
|0,0%
|1.200,00
|1.200,00
|1.200,00
|981,90
|22%
|981,90
|Новозыбков
|960,00
|960,00
|0,0%
|960,00
|960,00
|366,00
|366,00
|162%
|366,00
|Хасавюрт
|887,70
|887,70
|0,0%
|887,70
|1.751,40
|1.751,40
|681,60
|30%
|681,60
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