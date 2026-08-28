Глава НАМИ: «Здесь мы смогли исследовать материал, из которого создан глушитель»

Разработчик автокомпонентов Aurus объяснил, почему решил открыть центр разработки российской компонентной базы в Казани

«Автомобилестроение традиционно занимает третье место в мире по объему инвестиций в НИОКР, уступая лишь IT-сектору и медицине. Даже авиастроение, которое принято считать эталоном наукоемкости, уступает ему по уровню затрат на инновации», — объясняли разработчики важность R&D для отрасли. ФГУП НАМИ открыло сегодня в Казани филиал — Центр разработки российской компонентной базы. Правда, у него необычная специализация — реверс-инжиниринг химического состава автокомпонентов, на основе которого собираются готовить собственную «рецептуру» материалов. О том, к чему готовиться отечественным производителям комплектующих, замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов рассказал на закрытом совещании в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минниханову показали стендовый и подвижный Aurus

Открытие казанского филиала ФГУП НАМИ в технопарке «Идея» проходило в закрытом формате: презентацию разделили на две части. Первыми оценить возможности нового «мозгового центра» смогли профессионалы автомобилестроения. Раис Татарстана Рустам Минниханов, замглавы Минпромторга России Альберт Каримов и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин прибыли заранее и успели ознакомиться с инфраструктурой филиала еще до того, как к осмотру присоединились журналисты.

Впрочем, им удалось захватить «концовку» VIP-экскурсии. На выходе из центра Рустаму Минниханову предложили сесть за руль автомобиля, похожего на Aurus. Надо думать, что представительский лимузин не случайно оказался на выходе из лабораторий инжинирингового центра. ФГУП НАМИ давно и плотно занимается локализацией Aurus — год назад руководство заявляло о достижении 90%-ного уровня, тогда как на момент старта сборочного производства в «Алабуге» седан Senat был локализован чуть более чем на 50%.

Вероятно, Рустам Минниханов решил «обкатать» лимузин, который стал полностью отечественным. Впрочем, работы под «капотом» Aurus продолжаются. Сначала VIP-гостям, а потом и журналистам показали открытый каркас лимузина, обмотанного проводами, датчиками и панелями.

— У стенда Aurus — так называемого «лабика» — реализована вся низковольтная электроника нашего автомобиля. На этом стенде мы проводим функциональные испытания и диагностику: имитируем различные ошибки и сценарии, проверяем реакцию систем, а также тестируем новые версии программного обеспечения, — рассказывал гостям руководитель лаборатории кузовной электроники НАМИ Максим Свинцов. Правда, на каком этапе сейчас находится локализация автомобиля представительского класса, не уточняли.



Легко расшифруют формулу материала автокомпонентов

Впрочем, ФГУП НАМИ решило открыть инжиниринговый центр в Казани совсем по другой причине. У него необычная специализация — реверс-инжиниринг химического состава автокомпонентов. Иначе говоря, ему нужно будет разрабатывать рецептуру изготовления материала, из которого предстоит производить комплектующие.

— Почему «Идея»? «Здесь мы смогли исследовать материал, из которого создан глушитель, — радовался гендиректор НАМИ Федор Назаров, объясняя Минниханову.

К тому же здесь созданы мощности для рентгеновских методов анализа (то есть, не вскрывая иностранный двигатель, можно увидеть его конструкцию, — прим. ред.). А помощник раиса Альберт Гильмутдинов удивился тому, что одна из его разработок в области спектрального анализа внедрена в одну из установок.

В технопарке «Идея» есть все для реинжиниринга материалов: высокоточные химические анализаторы, которые способны определить состав любого материала — металла, пластика, резины.

— С помощью пиролитической газовой хроматографии мы проводим глубокий анализ полимеров: определяем их состав, структуру сополимеров и наличие всех вспомогательных компонентов — от добавок до отвердителей. Зная точную формулу, мы совместно с профильной кафедрой нашего университета переходим к созданию опытно-промышленных партий. Это позволяет нам не только проводить испытания, но и закладывать фундамент для полноценной локализации технологий на территории РФ, — рассказал гостям представитель КНИТУ-КХТИ.

Проще говоря, здесь легко расшифруют формулу материала, из которого изготовлены автокомпоненты разного назначения.

Как сделать автопром независимым

Запуск первого этапа работы такого центра — это продолжение последовательной работы по наращиванию собственных инжиниринговых компетенций в автокомпонентной подотрасли, укрепление собственной испытательной и валидационной базы, рассказал замглавы Минпромторга России Альберт Каримов. И продолжил:

— Важно, чтобы у нас в стране формировались такие компетенции и команды высококвалифицированных отраслевых специалистов. Это гарантирует технологическую независимость нашего автопрома сразу по нескольким направлениям. Во-первых, поддержка освоения тех критических для отрасли позиций, которые не производились у нас в стране и которым не хватало эффекта масштаба для экономической эффективности. Во-вторых, сохранение интеллектуальных прав и конструкторских решений у нас в стране. И, наконец, консолидация отрасли автокомпонентов и укрепление кооперации, каналов обмена между крупными и малыми предприятиями».

Сначала нужно получить свой материал, а потом сделать конструкцию

— В рамках сотрудничества с технопарком и Казанским технологическим университетом мы создали центр, ключевая задача которого — локализация автокомпонентов, — рассказала журналистам руководитель филиала ФГУП НАМИ в Казани Татьяна Ананьева. — Первый шаг — это реверсивный инжиниринг материалов и сырья, что является фундаментом для импортозамещения. Это приоритетное направление, заданное Минпромторгом: сначала мы замещаем сырьевую базу, а затем переходим к проектированию самих изделий.

Цель — обеспечить максимальную локализацию производства в России, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов: «На выставке представлены образцы импортных компонентов, которые мы берем в разработку. Мы планируем наладить их выпуск совместно с локальными поставщиками — как в Республике Татарстан, так и за ее пределами. Центр возьмет на себя полный цикл сопровождения: от валидационных испытаний на разных стадиях разработки до технологической поддержки и контроля качества при постановке изделий на производство».

Правда, в части полимеров недостаточно понять марку, надо научиться их получать, говорят специалисты КНИТУ-КХТИ: «К сожалению, большинство необходимых для автопрома марок полимеров импортируется из-за рубежа. То есть и поэтому вопрос локализации этих марок на территории Российской Федерации стоит крайне остро».

Затем замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов провел закрытое совещание с автопроизводителями.

1 / 20 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов