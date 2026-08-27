За полгода ЦБ выявил более 1 млрд рублей на нелегальных криптокошельках

Обнаруженных проектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, насчитывалось 2,9 тыс.

За январь — июнь 2026 года ЦБ выявил более 1 млрд рублей на нелегальных криптокошельках. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Обнаруженных проектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, насчитывалось 2,9 тыс. Это на 31% меньше, чем годом ранее. Общее снижение количества нелегалов было обусловлено прежде всего сокращением количества финансовых пирамид, заявили в Банке России.

— В этом году злоумышленники чаще завлекали клиентов модными трендами. Так, например, среди схем, которые удалось пресечь, были псевдоинвестиции в криптовалюты, дата-центры, предоставляющие мощности для майнинга, а также покупки «собственных» цифровых активов. Организаторы мошеннических проектов, как правило, принимают взносы в криптовалютах. Только за первое полугодие таким способом было привлечено более 1 млрд в рублевом эквиваленте на подконтрольные им криптокошельки, — говорится в публикации.

При этом количество предложений от нелегальных кредиторов, напротив, выросло вдвое и достигло 1 тыс. Во-первых, на это повлияло повышение спроса на дополнительный источник финансирования среди людей с высокой долговой нагрузкой. Нелегалы заманивают закредитованных людей выгодными ставками и привлекательными условиями. Во-вторых, в статистику Банка России теперь попадают случаи теневого кредитования, когда займы выдают граждане или индивидуальные предприниматели под залог недвижимости.

Напомним, за семь месяцев 2026 года в Татарстане зарегистрировано 9492 преступления с использованием информационных технологий, что на 43% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Раскрываемость составила 24,8%.



Галия Гарифуллина