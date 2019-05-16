Рынок ипотеки: чем сменился успех 2018-го

Обзор ситуации на рынке жилищного кредитования в январе — марте 2019 года

Фото: Максим Платонов

Первый квартал 2019 года ознаменовался повышением совокупного объема жилищных кредитов при одновременном снижением их числа. Эксперты называют ряд причин таких изменений. В частности, это более высокие ипотечные ставки, рост цен на недвижимость в связи с переходом на проектное финансирование, снижение реальных доходов населения. Последнее подтверждается и существенным ростом «просрочки».

Юг и Дальний Восток подсели на жилищные кредиты, а Поволжье не тянется к недвижимости

За год объем рублевых жилищных кредитов в России вырос на 7,1%. По итогам l квартала 2019 года показатель составил 624,8 млрд рублей, в то время как за первые 3 месяца 2018 года россияне взяли таких кредитов лишь на 583,1 млрд рублей.

Примечательно, что в большинстве федеральных округов этот показатель вырос (от 10,3% в Северо-Западном федеральном округе до 29,4% — в Дальневосточном), а вот в ПФО он уменьшился на 1%. Также снижение зафиксировано еще в двух федеральных округах: Уральском (на 0,3%) и Сибирском (на 4,3%).

Впрочем, в разных регионах ПФО показатели заметно различаются. Так, например, объем больше всего вырос в Пензенской области — сразу на 13% (что почти в два раза выше среднероссийского значения). Также рост зафиксирован в Самарской (на 3,5%), Оренбургской областях (на 2,5%), Пермском крае (на 2,4%), Татарстане (на 2%) и Удмуртии (на 0,2%). А вот в остальных регионах показатель снизился: в Башкортостане, например, на 0,8%, в Чувашии — сразу на 11,2%. Также заметное снижение — в Марий Эл (на 9,2%), Кировской области (на 8,8%), Мордовии (на 7,6%) и Нижегородской области (на 5,1%).

Рекорды роста объемов жилищного кредитования по стране: в Крыму и Севастополе — на 82% и 80% соответственно, а также в Чечне (на 54%), Ингушетии (44%) и Дагестане (32%). В первую десятку регионов по росту также входят Приморский край (25%), Чукотский автономный округ (23,4%), Калмыкия (около 21%), Воронежская область (19,5%) и Москва (19%). Наибольшее снижение — в Ненецком автономном округе (–28%).

Объем жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в рублях, I кв. 2019 г., млн руб.

Регион I кв. 2019 01.04.2018 Изменение за год РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 624.830 583.141 7,1% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 207.464 184.167 12,6% Белгородская область 4.342 4.137 5,0% Брянская область 3.718 3.303 12,6% Владимирская область 4.761 4.184 13,8% Воронежская область 8.331 6.969 19,5% Ивановская область 2.648 2.539 4,3% Калужская область 4.961 4.941 0,4% Костромская область 2.061 1.897 8,6% Курская область 3.597 3.364 6,9% Липецкая область 3.645 3.175 14,8% Московская область 53.176 48.589 9,4% Орловская область 2.874 2.666 7,8% Рязанская область 4.583 4.722 -2,9% Смоленская область 3.274 3.172 3,2% Тамбовская область 3.353 3.034 10,5% Тверская область 5.211 4.793 8,7% Тульская область 5.540 5.467 1,3% Ярославская область 4.248 4.004 6,1% Москва 87.144 73.211 19,0% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 83.910 76.089 10,3% Республика Карелия 2.588 2.577 0,4% Республика Коми 4.174 4.394 -5,0% Архангельская область 5.918 5.918 0,0% в том числе Ненецкий автономный округ 197 273 -27,8% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 5.721 5.645 1,3% Вологодская область 4.376 4.501 -2,8% Калининградская область 4.225 3.642 16,0% Ленинградская область 10.325 9.598 7,6% Мурманская область 3.290 2.933 12,2% Новгородская область 2.071 2.108 -1,8% Псковская область 1.894 1.687 12,3% Санкт-Петербург 45.050 38.731 16,3% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 44.505 39.512 12,6% Республика Адыгея (Адыгея) 722 742 -2,7% Республика Калмыкия 1.189 984 20,8% Республика Крым 1.623 893 81,7% Краснодарский край 16.657 14.938 11,5% Астраханская область 2.902 2.639 10,0% Волгоградская область 8.176 7.230 13,1% Ростовская область 12.713 11.795 7,8% Севастополь 523 291 79,7% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13.247 11.459 15,6% Республика Дагестан 2.241 1.695 32,2% Республика Ингушетия 82 57 43,9% Кабардино-Балкарская Республика 1.288 1.142 12,8% Карачаево-Черкесская Республика 663 608 9,0% Республика Северная Осетия — Алания 1.286 1.151 11,7% Чеченская Республика 490 318 54,1% Ставропольский край 7.196 6.488 10,9% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 115.275 116.444 -1,0% Республика Башкортостан 18.355 18.506 -0,8% Республика Марий Эл 2.368 2.608 -9,2% Республика Мордовия 2.781 3.010 -7,6% Республика Татарстан (Татарстан) 19.245 18.875 2,0% Удмуртская Республика 6.095 6.085 0,2% Чувашская Республика — Чувашия 5.694 6.410 -11,2% Пермский край 10.337 10.090 2,4% Кировская область 4.754 5.213 -8,8% Нижегородская область 11.008 11.594 -5,1% Оренбургская область 7.527 7.341 2,5% Пензенская область 4.344 3.844 13,0% Самарская область 11.616 11.219 3,5% Саратовская область 6.884 7.203 -4,4% Ульяновская область 4.266 4.446 -4,0% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 61.545 61.750 -0,3% Курганская область 2.505 2.473 1,3% Свердловская область 19.159 19.636 -2,4% Тюменская область 27.254 27.765 -1,8% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 13.263 14.005 -5,3% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 5.497 5.490 0,1% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 8.494 8.270 2,7% Челябинская область 12.627 11.876 6,3% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 63.703 66.540 -4,3% Республика Алтай 266 275 -3,3% Республика Тыва 827 882 -6,2% Республика Хакасия 1.498 1.545 -3,0% Алтайский край 6.988 6.933 0,8% Красноярский край 12.180 12.184 0,0% Иркутская область 7.967 8.511 -6,4% Кемеровская область 8.643 7.571 14,2% Новосибирская область 14.260 12.542 13,7% Омская область 7.118 6.877 3,5% Томская область 3.957 4.009 -1,3% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35.180 27.180 29,4% Республика Бурятия 2.395 2.098 14,2% Республика Саха (Якутия) 6.615 6.169 7,2% Забайкальский край 3.126 3.114 0,4% Камчатский край 1.621 1.376 17,8% Приморский край 7.933 6.332 25,3% Хабаровский край 5.869 5.748 2,1% Амурская область 3.213 3.293 -2,4% Магаданская область 901 990 -9,0% Сахалинская область 2.780 2.592 7,3% Еврейская автономная область 484 484 0,0% Чукотский автономный округ 243 197 23,4%

Цены растут, количество падает

Что интересно — одновременно с ростом объема жилищных кредитов их количество заметно снизилось — сразу на 4,5% (или с 300,4 до 286,8 тысячи). Говорит Ольга Соловьева, директор по управлению регионами банка «ДельтаКредит»: «Снижение общего количества кредитов при росте объема кредитования говорит об увеличении средней суммы кредита, которое стало следствием роста цен на недвижимость ввиду предстоящего перехода к проектному финансированию, а также снижением доли рефинансирования в условиях роста ипотечных ставок».

Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», объясняет эту ситуацию несколько иначе: «Замедление динамики ипотечных выдач обусловлено более высокими, чем в прошлом году, ставками, а также опережающим закрытием ипотечных сделок в конце 2018-го, что привело к досрочной реализации части спроса 2019-го. Рост объемов выдач при снижении их количества может говорить о том, что в условиях стагнации реальных доходов населения возможности накопления первоначального взноса снижаются. Соответственно, растет размер необходимых для покупки квартиры заемных средств. Средний размер ипотечного кредита за период с 1 апреля 2018 по 1 апреля 2019 года вырос с 1,9 до 2,2 млн руб».

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари», также отмечает, что главным препятствием сейчас являются возросшие, хотя и не сильно, процентные ставки по ипотеке. «Есть и другое препятствие: эскроу-счета, на которые, согласно изменениям в законодательстве, обязаны будут перейти все застройщики с 1 июля 2019 года. То есть это означает, что застройщики с 1 июля текущего года будут обязаны хранить деньги физлиц, участвующих в долевом строительстве жилья, на специальных счетах (эскроу) до ввода построенного жилого дома в эксплуатацию. Некоторые граждане опасаются, что в связи с изменениями в законодательстве цены на жилье возрастут, поэтому постарались оформить ипотечные кредиты еще годом ранее. Хотя эти опасения оказались напрасными», — уверена Мильчакова.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», также объясняет снижение числа выдач более низкими ставками в 2018-м и отмечает, что прошлый год оказался рекордным на рынке ипотеки. «Кроме того, вернулся отложенный спрос предыдущих лет — 2014—2015 годов, когда многие решили выждать, чтобы понять, что будет с экономической ситуацией. В 2017 году спрос начал возвращаться, а в 2018-м он возвращался уже стремительными темпами. Третий фактор — досрочная реализация спроса 2019 года: уже в конце прошлого года стало понятно, что доходы россиян расти не будут (растет налоговая нагрузка, а доходы растут только номинально), добавился и отказ от долевого строительства в пользу проектного финансирования, что приведет к удорожанию недвижимости. В результате многие россияне предпочли купить квартиру в 2018-м, а не 2019 году. Прошлый год сформировал очень высокую базу», — говорит Коренев.

Согласен с ним и Иван Любименко, управляющий директор дирекции продаж подразделений сети «Абсолют Банка»: «Умеренную динамику в целом по рынку можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, она связана с падением уровня реальных доходов населения на протяжении последних четырех лет. Во-вторых, с ростом процентных ставок в начале года. Безусловно, повышение ставок негативно сказалось на доступности кредитных средств для граждан. Тем не менее в апреле рост ставок остановился, более того, началась коррекция в сторону снижения. Наконец, сказывается эффект высокой базы: при значительных объемах кредитования в прошлом году сложнее его улучшить», — рассказывает представитель банка.



Приволжский федеральный округ — в лидерах по снижению количества кредитов

Отметим, что в ПФО число жилищных кредитов стало меньше на 11,7%, это один из худших показателей среди округов. Более сильное падение — на 14,3% — произошло только в Сибирском федеральном округе.

Самое заметное В ПФО снижение, сразу на 21,5%, — в Мордовии. Также число взятых кредитов заметно уменьшилось в Чувашии — на 21,2%, в Кировской области — на 20,3%, в Марий Эл — на 19,9%, в Ульяновской области – на 17,6%. В Татарстане показатель стал меньше на 10,8%, а в Башкортостане — на 11,3%. Примечательно, что во всем округе нет ни одного субъекта, где число кредитов за год бы выросло. Только в одном регионе снижение оказалось не очень значительным: в Пензенской области показатель уменьшился на 1,8%.

Что касается России в целом, то лучший показатель роста числа жилищных кредитов — в Севастополе — почти 70%. Похожий, 65%-ный, рост в Крыму, 64%-ный — в Ингушетии. На 29% число жилищных кредитов увеличилось в Чечне, на 23% — в Дагестане. А самое значительное снижение — на 28% — в Республике Алтай, на 25% — в Ненецком автономном округе, на 20—22% — в Кировской области, а также республиках Чувашия и Мордовия.

Количество жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в рублях, I квартал 2919 г.

Регион I кв. 2019 01.04.2018 Изменение РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 286.796 300.359 -4,5% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 72.668 72.038 0,9% Белгородская область 2.394 2.476 -3,3% Брянская область 2.161 2.143 0,8% Владимирская область 2.641 2.577 2,5% Воронежская область 4.986 4.433 12,5% Ивановская область 1.571 1.675 -6,2% Калужская область 2.342 2.528 -7,4% Костромская область 1.311 1.319 -0,6% Курская область 2.089 2.212 -5,6% Липецкая область 2.087 2.098 -0,5% Московская область 16.371 16.428 -0,3% Орловская область 1.741 1.701 2,4% Рязанская область 2.488 2.797 -11,0% Смоленская область 1.799 1.839 -2,2% Тамбовская область 1.838 1.809 1,6% Тверская область 2.683 2.645 1,4% Тульская область 2.691 2.973 -9,5% Ярославская область 2.372 2.517 -5,8% Москва 19.103 17.868 6,9% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35.825 35.818 0,0% Республика Карелия 1.472 1.610 -8,6% Республика Коми 2.198 2.533 -13,2% Архангельская область 3.022 3.302 -8,5% в том числе Ненецкий автономный округ 83 111 -25,2% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 2.939 3.191 -7,9% Вологодская область 2.865 3.196 -10,4% Калининградская область 2.343 2.081 12,6% Ленинградская область 4.340 4.359 -0,4% Мурманская область 1.686 1.597 5,6% Новгородская область 1.165 1.328 -12,3% Псковская область 1.096 1.083 1,2% Санкт-Петербург 15.638 14.729 6,2% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 23.432 23.152 1,2% Республика Адыгея (Адыгея) 443 474 -6,5% Республика Калмыкия 503 523 -3,8% Республика Крым 735 446 64,8% Краснодарский край 8.629 8.735 -1,2% Астраханская область 1.577 1.568 0,6% Волгоградская область 4.430 4.559 -2,8% Ростовская область 6.879 6.708 2,5% Севастополь 236 139 69,8% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 6.908 6.480 6,6% Республика Дагестан 904 734 23,2% Республика Ингушетия 41 25 64,0% Кабардино-Балкарская Республика 607 573 5,9% Карачаево-Черкесская Республика 360 360 0,0% Республика Северная Осетия — Алания 621 583 6,5% Чеченская Республика 208 161 29,2% Ставропольский край 4.167 4.044 3,0% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 66.487 75.298 -11,7% Республика Башкортостан 10.234 11.532 -11,3% Республика Марий Эл 1.497 1.868 -19,9% Республика Мордовия 1.416 1.804 -21,5% Республика Татарстан (Татарстан) 10.542 11.814 -10,8% Удмуртская Республика 3.963 4.289 -7,6% Чувашская Республика — Чувашия 3.376 4.283 -21,2% Пермский край 6.081 6.498 -6,4% Кировская область 3.086 3.871 -20,3% Нижегородская область 5.959 6.855 -13,1% Оренбургская область 4.557 5.032 -9,4% Пензенская область 2.411 2.456 -1,8% Самарская область 6.674 7.033 -5,1% Саратовская область 4.035 4.738 -14,8% Ульяновская область 2.656 3.225 -17,6% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 31.133 33.626 -7,4% Курганская область 1.589 1.704 -6,7% Свердловская область 9.616 10.359 -7,2% Тюменская область 11.511 12.767 -9,8% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5.309 6.094 -12,9% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 1.957 2.118 -7,6% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 4.245 4.555 -6,8% Челябинская область 8.417 8.796 -4,3% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35.559 41.471 -14,3% Республика Алтай 175 242 -27,7% Республика Тыва 374 418 -10,5% Республика Хакасия 937 1.074 -12,8% Алтайский край 4.490 5.210 -13,8% Красноярский край 6.400 7.143 -10,4% Иркутская область 4.365 5.178 -15,7% Кемеровская область 5.378 5.361 0,3% Новосибирская область 7.128 6.981 2,1% Омская область 4.133 4.444 -7,0% Томская область 2.179 2.461 -11,5% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 14.784 12.476 18,5% Республика Бурятия 1.267 1.290 -1,8% Республика Саха (Якутия) 2.443 2.455 -0,5% Забайкальский край 1.587 1.669 -4,9% Камчатский край 664 645 2,9% Приморский край 3.206 3.007 6,6% Хабаровский край 2.495 2.795 -10,7% Амурская область 1.460 1.777 -17,8% Магаданская область 409 471 -13,2% Сахалинская область 922 957 -3,7% Еврейская автономная область 248 288 -13,9% Чукотский автономный округ 83 81 2,5%

Будут платить дольше

Сроки жилищного кредитования за год в стране заметно выросли. К марту 2019-го они составили в среднем 213 месяцев, годом ранее — 190,5 месяца. Таким образом, за год показатель «удлинился» на 11,8%.

Минимум зафиксирован в Чукотском автономном округе — 177 месяцев, а максимум — 237 месяцев — в Ингушетии. У нее же и рекорд по изменению средневзвешенного срока жилищного кредита за год: показатель увеличился на 83,6%.

В регионах Приволжского федерального округа средний срок жилищного кредитования равен 211,3 месяца — от 204,5 в Марий Эл до 223,3 в Мордовии. Второй по «краткости» срок в ПФО — у Татарстана — 205,2 месяца.

Средневзвешенный срок по жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, I квартал 2019 г., месяцев

Регион Март 2019 01.04.2018 Изменение Республика Ингушетия 237,0 129,1 83,6% Московская область 220,8 162,7 35,7% Кемеровская область 193,3 146,8 31,7% Санкт-Петербург 211,4 176,9 19,5% Чеченская Республика 221,5 190,3 16,4% Сахалинская область 223,4 192,0 16,4% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 219,2 190,1 15,3% Омская область 216,0 187,9 14,9% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 207,7 181,6 14,4% Камчатский край 196,4 172,2 14,0% Республика Калмыкия 230,9 204,3 13,0% Липецкая область 229,0 203,5 12,5% Приморский край 209,3 186,0 12,5% Республика Северная Осетия — Алания 221,7 197,4 12,3% Республика Башкортостан 206,1 183,9 12,1% РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 213,1 190,5 11,8% Кабардино-Балкарская Республика 227,8 204,1 11,6% Пензенская область 222,3 199,3 11,5% Тульская область 218,7 196,1 11,5% Ленинградская область 213,1 191,2 11,4% Свердловская область 214,8 192,8 11,4% Вологодская область 200,1 179,8 11,3% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 213,4 191,8 11,2% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 204,9 184,5 11,1% Пермский край 211,5 191,0 10,7% Республика Татарстан (Татарстан) 205,2 185,4 10,7% Москва 220,6 199,3 10,7% Республика Саха (Якутия) 210,4 190,1 10,7% Республика Карелия 202,4 182,9 10,7% Ярославская область 211,6 191,4 10,6% Республика Хакасия 204,1 184,8 10,4% Республика Бурятия 195,7 177,7 10,1% Оренбургская область 217,0 197,2 10,0% Калужская область 216,0 196,4 10,0% Тюменская область 219,2 199,3 10,0% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 199,3 181,3 9,9% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 229,4 209,0 9,8% Орловская область 215,6 196,5 9,7% Ивановская область 208,3 190,0 9,6% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 210,9 192,5 9,6% Волгоградская область 214,9 196,5 9,3% Архангельская область 198,6 181,6 9,3% Алтайский край 204,6 187,4 9,2% Республика Крым 235,7 216,0 9,1% Самарская область 216,9 198,9 9,0% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 211,3 193,9 9,0% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 209,4 192,6 8,7% Иркутская область 194,2 178,9 8,5% Карачаево-Черкесская Республика 230,2 212,1 8,5% Костромская область 210,9 194,4 8,5% Магаданская область 208,5 192,7 8,2% Республика Коми 199,8 184,8 8,1% Красноярский край 197,9 183,0 8,1% Нижегородская область 206,7 191,2 8,1% Ульяновская область 208,5 193,3 7,9% Тамбовская область 221,2 205,1 7,9% Челябинская область 186,4 173,3 7,6% Тверская область 218,6 203,3 7,5% Хабаровский край 215,0 200,0 7,5% Удмуртская Республика 208,2 193,8 7,4% Краснодарский край 218,3 203,5 7,3% Воронежская область 217,8 203,1 7,2% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 214,5 200,3 7,1% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 218,7 204,2 7,1% Новосибирская область 218,5 204,2 7,0% Ростовская область 209,9 196,4 6,9% Рязанская область 217,5 203,6 6,8% Республика Алтай 197,7 185,2 6,7% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 217,1 203,5 6,7% Чувашская Республика — Чувашия 219,9 206,2 6,6% Владимирская область 215,5 202,1 6,6% Мурманская область 186,1 174,7 6,5% Республика Мордовия 223,3 209,9 6,4% Амурская область 215,7 203,1 6,2% Курская область 214,1 202,0 6,0% Республика Адыгея (Адыгея) 214,2 202,5 5,8% Курганская область 219,1 207,4 5,6% Томская область 205,4 194,5 5,6% Ставропольский край 214,2 203,0 5,5% Брянская область 212,4 201,6 5,4% Смоленская область 216,0 205,2 5,2% Калининградская область 203,3 193,7 5,0% Саратовская область 214,7 205,5 4,5% Республика Марий Эл 204,5 196,0 4,4% Кировская область 220,3 211,8 4,0% Новгородская область 213,8 206,1 3,8% Еврейская автономная область 210,7 203,2 3,7% Забайкальский край 196,3 189,3 3,7% Псковская область 197,6 191,5 3,2% Республика Дагестан 220,0 214,3 2,6% Белгородская область 207,8 202,5 2,6% Республика Тыва 200,2 197,5 1,4% Астраханская область 198,4 200,8 -1,2% в том числе Ненецкий автономный округ 178,5 186,1 -4,1% Чукотский автономный округ 177,1 190,5 -7,0% Севастополь 193,5 209,1 -7,4%

Просроченная задолженность растет почти по всей стране

За год увеличились и объемы просроченной задолженности. В начале апреля прошлого года показатель был равен 56,5 млрд рублей, в этом году он вырос сразу на 17%, до 66,1 млрд. Особенно заметный рост в Дальневосточном федеральном округе. Здесь объем «просрочки» увеличился сразу на 76% — с 2,2 до 3,9 млрд рублей. Также большой рост в Северо-Кавказском федеральном округе — на 41%, с 1,75 до 2,47 млрд рублей. В Южном федеральном округе она выросла на 30,6% — с 4,2 до 5,47 млрд рублей. А вот, например, в Сибирском федеральном округе просроченная задолженность снизилась на 2% — с 9,37 до 9,18 млрд рублей.

Что касается Приволжского федерального округа, тут объем «просрочки» в рублях за год вырос с 9,17 до 10,29 млрд рублей, или на 12,3%. В Пензенской области этот показатель вообще составил 48,6%. Большой рост по округу также в Марий Эл (27%), Саратовской области (26%), Чувашии (22,7%). В Татарстане она увеличилась на 12,2%. В двух регионах ПФО просроченная задолженность стала ниже: в Кировской области — на 13,7%, а в Ульяновской — на 1,8%.





Просроченная задолженность по жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, на 1.04.2019, млн руб.

Регион На 1.04.2019 На 1.04.2018 Изменение РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 66.100 56.469 17,1% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 22.049 18.045 22,2% Белгородская область 328 267 22,8% Брянская область 209 195 7,2% Владимирская область 403 360 11,9% Воронежская область 992 788 25,9% Ивановская область 207 203 2,0% Калужская область 572 358 59,8% Костромская область 110 94 17,0% Курская область 286 281 1,8% Липецкая область 238 213 11,7% Московская область 5.734 5.304 8,1% Орловская область 122 80 52,5% Рязанская область 252 190 32,6% Смоленская область 336 261 28,7% Тамбовская область 149 98 52,0% Тверская область 440 293 50,2% Тульская область 393 304 29,3% Ярославская область 462 331 39,6% Москва 10.813 8.426 28,3% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5.550 4.901 13,2% Республика Карелия 182 177 2,8% Республика Коми 352 303 16,2% Архангельская область 378 288 31,3% в том числе Ненецкий автономный округ 15 11 36,4% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 363 277 31,0% Вологодская область 469 466 0,6% Калининградская область 198 185 7,0% Ленинградская область 703 527 33,4% Мурманская область 254 205 23,9% Новгородская область 174 129 34,9% Псковская область 176 139 26,6% Санкт-Петербург 2.664 2.483 7,3% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5.474 4.191 30,6% Республика Адыгея (Адыгея) 147 119 23,5% Республика Калмыкия 179 112 59,8% Республика Крым 37 4 825,0% Краснодарский край 2.486 1.963 26,6% Астраханская область 333 233 42,9% Волгоградская область 758 619 22,5% Ростовская область 1.524 1.138 33,9% Севастополь 10 3 233,3% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2.467 1.751 40,9% Республика Дагестан 423 377 12,2% Республика Ингушетия 21 11 90,9% Кабардино-Балкарская Республика 140 84 66,7% Карачаево-Черкесская Республика 268 209 28,2% Республика Северная Осетия — Алания 471 269 75,1% Чеченская Республика 140 71 97,2% Ставропольский край 1.003 730 37,4% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10.290 9.163 12,3% Республика Башкортостан 1.445 1.215 18,9% Республика Марий Эл 146 115 27,0% Республика Мордовия 165 154 7,1% Республика Татарстан (Татарстан) 1.338 1.193 12,2% Удмуртская Республика 421 406 3,7% Чувашская Республика — Чувашия 367 299 22,7% Пермский край 1.804 1.658 8,8% Кировская область 296 343 -13,7% Нижегородская область 1.056 889 18,8% Оренбургская область 566 505 12,1% Пензенская область 330 222 48,6% Самарская область 1.180 1.159 1,8% Саратовская область 848 673 26,0% Ульяновская область 328 334 -1,8% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7.164 6.818 5,1% Курганская область 215 218 -1,4% Свердловская область 2.070 2.124 -2,5% Тюменская область 3.192 2.855 11,8% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1.533 1.421 7,9% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 561 476 17,9% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 1.098 958 14,6% Челябинская область 1.688 1.621 4,1% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 9.176 9.366 -2,0% Республика Алтай 141 105 34,3% Республика Тыва 182 176 3,4% Республика Хакасия 209 200 4,5% Алтайский край 770 761 1,2% Красноярский край 2.519 2.331 8,1% Иркутская область 1.697 1.407 20,6% Кемеровская область 1.121 1.054 6,4% Новосибирская область 1.543 1.392 10,8% Омская область 748 688 8,7% Томская область 245 186 31,7% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3.930 2.233 76,0% Республика Бурятия 656 584 12,3% Республика Саха (Якутия) 743 603 23,2% Забайкальский край 601 482 24,7% Камчатский край 130 58 124,1% Приморский край 537 454 18,3% Хабаровский край 588 537 9,5% Амурская область 386 341 13,2% Магаданская область 44 36 22,2% Сахалинская область 170 132 28,8% Еврейская автономная область 67 66 1,5% Чукотский автономный округ 8 6 33,3%

Ингушетия и Крым тянутся к долевому строительству



Отдельно стоит отметить жилищные кредиты, выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Объем таких жилищных кредитов в среднем по России снизился на 8% — со 177,7 до 163,7 млрд рублей.

Приволжский федеральный округ оказался одним из двух лидеров по снижению объемов таких кредитов: здесь показатель уменьшился на 17,3% — с 30,3 до 25,1 млрд рублей. Рекордное снижение в округе — у Ульяновской (35%) и Оренбургской (32%) областей, а также у Республики Мордовия (29,4%) и Нижегородской области (28,7%). При этом в двух регионах объемы немного выросли: в Пензенской области — на 3,8%, а Башкортостане — на 0,9%.

В целом по стране рекордный рост объема жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве — у Ингушетии (в 3,6 раза), в Крыму (на 62%), Еврейской автономной области (на 59%), Приморском крае (на 42%) и Чукотском автономном округе (на 29%).

Наибольшее снижение произошло в Томской (более чем в два раза), Ульяновской (на 35%) областях, а также в Карелии, Тульской и Оренбургской областях (почти на треть).

Объем ипотечных кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам-резидентам под залог прав требования по ДДУ, I кв. 2019, млн руб.

Регион I кв. 2019 01.04.2018 Изменение Республика Ингушетия 32 9 255,6% Республика Крым 602 371 62,3% Еврейская автономная область 46 29 58,6% Приморский край 1.387 977 42,0% Чукотский автономный округ 67 52 28,8% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 6.998 5.467 28,0% Камчатский край 357 285 25,3% Севастополь 135 108 25,0% Чеченская Республика 57 48 18,8% Республика Дагестан 472 417 13,2% Сахалинская область 688 610 12,8% Ярославская область 1.011 929 8,8% Республика Калмыкия 355 331 7,3% Хабаровский край 971 908 6,9% Республика Саха (Якутия) 2.062 1.935 6,6% Орловская область 839 798 5,1% Тверская область 1.181 1.135 4,1% Пензенская область 1.089 1.049 3,8% Республика Хакасия 291 283 2,8% Новосибирская область 3.477 3.382 2,8% Республика Тыва 69 68 1,5% Республика Башкортостан 4.846 4.805 0,9% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 1.460 1.454 0,4% Воронежская область 2.206 2.198 0,4% Владимирская область 1.083 1.081 0,2% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 1.341 1.339 0,1% Санкт-Петербург 17.825 17.856 -0,2% Архангельская область 1.513 1.516 -0,2% Республика Коми 1.121 1.124 -0,3% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2.479 2.490 -0,4% Ставропольский край 1.337 1.344 -0,5% Москва 31.161 31.481 -1,0% Брянская область 1.043 1.057 -1,3% Республика Бурятия 402 409 -1,7% Кемеровская область 1.494 1.526 -2,1% Волгоградская область 1.702 1.751 -2,8% Карачаево-Черкесская Республика 92 96 -4,2% Белгородская область 821 859 -4,4% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 28.517 29.925 -4,7% Астраханская область 522 548 -4,7% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 63.902 67.130 -4,8% Челябинская область 2.195 2.311 -5,0% Ленинградская область 3.512 3.701 -5,1% Республика Алтай 36 38 -5,3% Кабардино-Балкарская Республика 221 234 -5,6% Мурманская область 1.003 1.072 -6,4% Пермский край 2.465 2.635 -6,5% Московская область 16.481 17.648 -6,6% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 11.942 12.788 -6,6% Курская область 716 776 -7,7% РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 163.748 177.701 -7,9% Липецкая область 732 798 -8,3% Краснодарский край 5.006 5.470 -8,5% Магаданская область 208 231 -10,0% Тюменская область 5.618 6.240 -10,0% Смоленская область 780 883 -11,7% Саратовская область 1.083 1.232 -12,1% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2.475 2.818 -12,2% Калужская область 1.214 1.393 -12,8% в том числе Ненецкий автономный округ 54 62 -12,9% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 12.617 14.559 -13,3% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 1.802 2.083 -13,5% Ростовская область 3.470 4.016 -13,6% Курганская область 371 434 -14,5% Республика Татарстан (Татарстан) 3.974 4.667 -14,8% Рязанская область 1.715 2.018 -15,0% Красноярский край 3.144 3.739 -15,9% Амурская область 366 440 -16,8% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 25.097 30.343 -17,3% Удмуртская Республика 1.502 1.816 -17,3% Иркутская область 1.370 1.669 -17,9% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 12.195 15.000 -18,7% Новгородская область 537 665 -19,2% Тамбовская область 743 927 -19,8% Калининградская область 1.026 1.290 -20,5% Свердловская область 4.430 5.573 -20,5% Республика Северная Осетия — Алания 269 342 -21,3% Алтайский край 1.310 1.667 -21,4% Кировская область 935 1.218 -23,2% Вологодская область 947 1.238 -23,5% Республика Адыгея (Адыгея) 147 194 -24,2% Псковская область 399 527 -24,3% Забайкальский край 443 588 -24,7% Костромская область 399 533 -25,1% Самарская область 2.073 2.778 -25,4% Республика Марий Эл 547 737 -25,8% Чувашская Республика - Чувашия 1.650 2.279 -27,6% Омская область 690 968 -28,7% Нижегородская область 2.129 2.988 -28,7% Республика Мордовия 706 1.000 -29,4% Ивановская область 528 758 -30,3% Оренбургская область 1.304 1.919 -32,0% Тульская область 1.251 1.857 -32,6% Республика Карелия 630 936 -32,7% Ульяновская область 794 1.221 -35,0% Томская область 315 665 -52,6%