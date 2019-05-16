Рынок ипотеки: чем сменился успех 2018-го
Обзор ситуации на рынке жилищного кредитования в январе — марте 2019 года
Первый квартал 2019 года ознаменовался повышением совокупного объема жилищных кредитов при одновременном снижением их числа. Эксперты называют ряд причин таких изменений. В частности, это более высокие ипотечные ставки, рост цен на недвижимость в связи с переходом на проектное финансирование, снижение реальных доходов населения. Последнее подтверждается и существенным ростом «просрочки».
Юг и Дальний Восток подсели на жилищные кредиты, а Поволжье не тянется к недвижимости
За год объем рублевых жилищных кредитов в России вырос на 7,1%. По итогам l квартала 2019 года показатель составил 624,8 млрд рублей, в то время как за первые 3 месяца 2018 года россияне взяли таких кредитов лишь на 583,1 млрд рублей.
Примечательно, что в большинстве федеральных округов этот показатель вырос (от 10,3% в Северо-Западном федеральном округе до 29,4% — в Дальневосточном), а вот в ПФО он уменьшился на 1%. Также снижение зафиксировано еще в двух федеральных округах: Уральском (на 0,3%) и Сибирском (на 4,3%).
Впрочем, в разных регионах ПФО показатели заметно различаются. Так, например, объем больше всего вырос в Пензенской области — сразу на 13% (что почти в два раза выше среднероссийского значения). Также рост зафиксирован в Самарской (на 3,5%), Оренбургской областях (на 2,5%), Пермском крае (на 2,4%), Татарстане (на 2%) и Удмуртии (на 0,2%). А вот в остальных регионах показатель снизился: в Башкортостане, например, на 0,8%, в Чувашии — сразу на 11,2%. Также заметное снижение — в Марий Эл (на 9,2%), Кировской области (на 8,8%), Мордовии (на 7,6%) и Нижегородской области (на 5,1%).
Рекорды роста объемов жилищного кредитования по стране: в Крыму и Севастополе — на 82% и 80% соответственно, а также в Чечне (на 54%), Ингушетии (44%) и Дагестане (32%). В первую десятку регионов по росту также входят Приморский край (25%), Чукотский автономный округ (23,4%), Калмыкия (около 21%), Воронежская область (19,5%) и Москва (19%). Наибольшее снижение — в Ненецком автономном округе (–28%).
|Регион
|I кв. 2019
|01.04.2018
|Изменение за год
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|624.830
|583.141
|7,1%
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|207.464
|184.167
|12,6%
|Белгородская область
|4.342
|4.137
|5,0%
|Брянская область
|3.718
|3.303
|12,6%
|Владимирская область
|4.761
|4.184
|13,8%
|Воронежская область
|8.331
|6.969
|19,5%
|Ивановская область
|2.648
|2.539
|4,3%
|Калужская область
|4.961
|4.941
|0,4%
|Костромская область
|2.061
|1.897
|8,6%
|Курская область
|3.597
|3.364
|6,9%
|Липецкая область
|3.645
|3.175
|14,8%
|Московская область
|53.176
|48.589
|9,4%
|Орловская область
|2.874
|2.666
|7,8%
|Рязанская область
|4.583
|4.722
|-2,9%
|Смоленская область
|3.274
|3.172
|3,2%
|Тамбовская область
|3.353
|3.034
|10,5%
|Тверская область
|5.211
|4.793
|8,7%
|Тульская область
|5.540
|5.467
|1,3%
|Ярославская область
|4.248
|4.004
|6,1%
|Москва
|87.144
|73.211
|19,0%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|83.910
|76.089
|10,3%
|Республика Карелия
|2.588
|2.577
|0,4%
|Республика Коми
|4.174
|4.394
|-5,0%
|Архангельская область
|5.918
|5.918
|0,0%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|197
|273
|-27,8%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|5.721
|5.645
|1,3%
|Вологодская область
|4.376
|4.501
|-2,8%
|Калининградская область
|4.225
|3.642
|16,0%
|Ленинградская область
|10.325
|9.598
|7,6%
|Мурманская область
|3.290
|2.933
|12,2%
|Новгородская область
|2.071
|2.108
|-1,8%
|Псковская область
|1.894
|1.687
|12,3%
|Санкт-Петербург
|45.050
|38.731
|16,3%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|44.505
|39.512
|12,6%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|722
|742
|-2,7%
|Республика Калмыкия
|1.189
|984
|20,8%
|Республика Крым
|1.623
|893
|81,7%
|Краснодарский край
|16.657
|14.938
|11,5%
|Астраханская область
|2.902
|2.639
|10,0%
|Волгоградская область
|8.176
|7.230
|13,1%
|Ростовская область
|12.713
|11.795
|7,8%
|Севастополь
|523
|291
|79,7%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|13.247
|11.459
|15,6%
|Республика Дагестан
|2.241
|1.695
|32,2%
|Республика Ингушетия
|82
|57
|43,9%
|Кабардино-Балкарская Республика
|1.288
|1.142
|12,8%
|Карачаево-Черкесская Республика
|663
|608
|9,0%
|Республика Северная Осетия — Алания
|1.286
|1.151
|11,7%
|Чеченская Республика
|490
|318
|54,1%
|Ставропольский край
|7.196
|6.488
|10,9%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|115.275
|116.444
|-1,0%
|Республика Башкортостан
|18.355
|18.506
|-0,8%
|Республика Марий Эл
|2.368
|2.608
|-9,2%
|Республика Мордовия
|2.781
|3.010
|-7,6%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|19.245
|18.875
|2,0%
|Удмуртская Республика
|6.095
|6.085
|0,2%
|Чувашская Республика — Чувашия
|5.694
|6.410
|-11,2%
|Пермский край
|10.337
|10.090
|2,4%
|Кировская область
|4.754
|5.213
|-8,8%
|Нижегородская область
|11.008
|11.594
|-5,1%
|Оренбургская область
|7.527
|7.341
|2,5%
|Пензенская область
|4.344
|3.844
|13,0%
|Самарская область
|11.616
|11.219
|3,5%
|Саратовская область
|6.884
|7.203
|-4,4%
|Ульяновская область
|4.266
|4.446
|-4,0%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|61.545
|61.750
|-0,3%
|Курганская область
|2.505
|2.473
|1,3%
|Свердловская область
|19.159
|19.636
|-2,4%
|Тюменская область
|27.254
|27.765
|-1,8%
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|13.263
|14.005
|-5,3%
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|5.497
|5.490
|0,1%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|8.494
|8.270
|2,7%
|Челябинская область
|12.627
|11.876
|6,3%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|63.703
|66.540
|-4,3%
|Республика Алтай
|266
|275
|-3,3%
|Республика Тыва
|827
|882
|-6,2%
|Республика Хакасия
|1.498
|1.545
|-3,0%
|Алтайский край
|6.988
|6.933
|0,8%
|Красноярский край
|12.180
|12.184
|0,0%
|Иркутская область
|7.967
|8.511
|-6,4%
|Кемеровская область
|8.643
|7.571
|14,2%
|Новосибирская область
|14.260
|12.542
|13,7%
|Омская область
|7.118
|6.877
|3,5%
|Томская область
|3.957
|4.009
|-1,3%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|35.180
|27.180
|29,4%
|Республика Бурятия
|2.395
|2.098
|14,2%
|Республика Саха (Якутия)
|6.615
|6.169
|7,2%
|Забайкальский край
|3.126
|3.114
|0,4%
|Камчатский край
|1.621
|1.376
|17,8%
|Приморский край
|7.933
|6.332
|25,3%
|Хабаровский край
|5.869
|5.748
|2,1%
|Амурская область
|3.213
|3.293
|-2,4%
|Магаданская область
|901
|990
|-9,0%
|Сахалинская область
|2.780
|2.592
|7,3%
|Еврейская автономная область
|484
|484
|0,0%
|Чукотский автономный округ
|243
|197
|23,4%
Цены растут, количество падает
Что интересно — одновременно с ростом объема жилищных кредитов их количество заметно снизилось — сразу на 4,5% (или с 300,4 до 286,8 тысячи). Говорит Ольга Соловьева, директор по управлению регионами банка «ДельтаКредит»: «Снижение общего количества кредитов при росте объема кредитования говорит об увеличении средней суммы кредита, которое стало следствием роста цен на недвижимость ввиду предстоящего перехода к проектному финансированию, а также снижением доли рефинансирования в условиях роста ипотечных ставок».
Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», объясняет эту ситуацию несколько иначе: «Замедление динамики ипотечных выдач обусловлено более высокими, чем в прошлом году, ставками, а также опережающим закрытием ипотечных сделок в конце 2018-го, что привело к досрочной реализации части спроса 2019-го. Рост объемов выдач при снижении их количества может говорить о том, что в условиях стагнации реальных доходов населения возможности накопления первоначального взноса снижаются. Соответственно, растет размер необходимых для покупки квартиры заемных средств. Средний размер ипотечного кредита за период с 1 апреля 2018 по 1 апреля 2019 года вырос с 1,9 до 2,2 млн руб».
Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари», также отмечает, что главным препятствием сейчас являются возросшие, хотя и не сильно, процентные ставки по ипотеке. «Есть и другое препятствие: эскроу-счета, на которые, согласно изменениям в законодательстве, обязаны будут перейти все застройщики с 1 июля 2019 года. То есть это означает, что застройщики с 1 июля текущего года будут обязаны хранить деньги физлиц, участвующих в долевом строительстве жилья, на специальных счетах (эскроу) до ввода построенного жилого дома в эксплуатацию. Некоторые граждане опасаются, что в связи с изменениями в законодательстве цены на жилье возрастут, поэтому постарались оформить ипотечные кредиты еще годом ранее. Хотя эти опасения оказались напрасными», — уверена Мильчакова.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», также объясняет снижение числа выдач более низкими ставками в 2018-м и отмечает, что прошлый год оказался рекордным на рынке ипотеки. «Кроме того, вернулся отложенный спрос предыдущих лет — 2014—2015 годов, когда многие решили выждать, чтобы понять, что будет с экономической ситуацией. В 2017 году спрос начал возвращаться, а в 2018-м он возвращался уже стремительными темпами. Третий фактор — досрочная реализация спроса 2019 года: уже в конце прошлого года стало понятно, что доходы россиян расти не будут (растет налоговая нагрузка, а доходы растут только номинально), добавился и отказ от долевого строительства в пользу проектного финансирования, что приведет к удорожанию недвижимости. В результате многие россияне предпочли купить квартиру в 2018-м, а не 2019 году. Прошлый год сформировал очень высокую базу», — говорит Коренев.
Согласен с ним и Иван Любименко, управляющий директор дирекции продаж подразделений сети «Абсолют Банка»: «Умеренную динамику в целом по рынку можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, она связана с падением уровня реальных доходов населения на протяжении последних четырех лет. Во-вторых, с ростом процентных ставок в начале года. Безусловно, повышение ставок негативно сказалось на доступности кредитных средств для граждан. Тем не менее в апреле рост ставок остановился, более того, началась коррекция в сторону снижения. Наконец, сказывается эффект высокой базы: при значительных объемах кредитования в прошлом году сложнее его улучшить», — рассказывает представитель банка.
Приволжский федеральный округ — в лидерах по снижению количества кредитов
Отметим, что в ПФО число жилищных кредитов стало меньше на 11,7%, это один из худших показателей среди округов. Более сильное падение — на 14,3% — произошло только в Сибирском федеральном округе.
Самое заметное В ПФО снижение, сразу на 21,5%, — в Мордовии. Также число взятых кредитов заметно уменьшилось в Чувашии — на 21,2%, в Кировской области — на 20,3%, в Марий Эл — на 19,9%, в Ульяновской области – на 17,6%. В Татарстане показатель стал меньше на 10,8%, а в Башкортостане — на 11,3%. Примечательно, что во всем округе нет ни одного субъекта, где число кредитов за год бы выросло. Только в одном регионе снижение оказалось не очень значительным: в Пензенской области показатель уменьшился на 1,8%.
Что касается России в целом, то лучший показатель роста числа жилищных кредитов — в Севастополе — почти 70%. Похожий, 65%-ный, рост в Крыму, 64%-ный — в Ингушетии. На 29% число жилищных кредитов увеличилось в Чечне, на 23% — в Дагестане. А самое значительное снижение — на 28% — в Республике Алтай, на 25% — в Ненецком автономном округе, на 20—22% — в Кировской области, а также республиках Чувашия и Мордовия.
|Регион
|I кв. 2019
|01.04.2018
|Изменение
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|286.796
|300.359
|-4,5%
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|72.668
|72.038
|0,9%
|Белгородская область
|2.394
|2.476
|-3,3%
|Брянская область
|2.161
|2.143
|0,8%
|Владимирская область
|2.641
|2.577
|2,5%
|Воронежская область
|4.986
|4.433
|12,5%
|Ивановская область
|1.571
|1.675
|-6,2%
|Калужская область
|2.342
|2.528
|-7,4%
|Костромская область
|1.311
|1.319
|-0,6%
|Курская область
|2.089
|2.212
|-5,6%
|Липецкая область
|2.087
|2.098
|-0,5%
|Московская область
|16.371
|16.428
|-0,3%
|Орловская область
|1.741
|1.701
|2,4%
|Рязанская область
|2.488
|2.797
|-11,0%
|Смоленская область
|1.799
|1.839
|-2,2%
|Тамбовская область
|1.838
|1.809
|1,6%
|Тверская область
|2.683
|2.645
|1,4%
|Тульская область
|2.691
|2.973
|-9,5%
|Ярославская область
|2.372
|2.517
|-5,8%
|Москва
|19.103
|17.868
|6,9%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|35.825
|35.818
|0,0%
|Республика Карелия
|1.472
|1.610
|-8,6%
|Республика Коми
|2.198
|2.533
|-13,2%
|Архангельская область
|3.022
|3.302
|-8,5%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|83
|111
|-25,2%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|2.939
|3.191
|-7,9%
|Вологодская область
|2.865
|3.196
|-10,4%
|Калининградская область
|2.343
|2.081
|12,6%
|Ленинградская область
|4.340
|4.359
|-0,4%
|Мурманская область
|1.686
|1.597
|5,6%
|Новгородская область
|1.165
|1.328
|-12,3%
|Псковская область
|1.096
|1.083
|1,2%
|Санкт-Петербург
|15.638
|14.729
|6,2%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|23.432
|23.152
|1,2%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|443
|474
|-6,5%
|Республика Калмыкия
|503
|523
|-3,8%
|Республика Крым
|735
|446
|64,8%
|Краснодарский край
|8.629
|8.735
|-1,2%
|Астраханская область
|1.577
|1.568
|0,6%
|Волгоградская область
|4.430
|4.559
|-2,8%
|Ростовская область
|6.879
|6.708
|2,5%
|Севастополь
|236
|139
|69,8%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|6.908
|6.480
|6,6%
|Республика Дагестан
|904
|734
|23,2%
|Республика Ингушетия
|41
|25
|64,0%
|Кабардино-Балкарская Республика
|607
|573
|5,9%
|Карачаево-Черкесская Республика
|360
|360
|0,0%
|Республика Северная Осетия — Алания
|621
|583
|6,5%
|Чеченская Республика
|208
|161
|29,2%
|Ставропольский край
|4.167
|4.044
|3,0%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|66.487
|75.298
|-11,7%
|Республика Башкортостан
|10.234
|11.532
|-11,3%
|Республика Марий Эл
|1.497
|1.868
|-19,9%
|Республика Мордовия
|1.416
|1.804
|-21,5%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|10.542
|11.814
|-10,8%
|Удмуртская Республика
|3.963
|4.289
|-7,6%
|Чувашская Республика — Чувашия
|3.376
|4.283
|-21,2%
|Пермский край
|6.081
|6.498
|-6,4%
|Кировская область
|3.086
|3.871
|-20,3%
|Нижегородская область
|5.959
|6.855
|-13,1%
|Оренбургская область
|4.557
|5.032
|-9,4%
|Пензенская область
|2.411
|2.456
|-1,8%
|Самарская область
|6.674
|7.033
|-5,1%
|Саратовская область
|4.035
|4.738
|-14,8%
|Ульяновская область
|2.656
|3.225
|-17,6%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|31.133
|33.626
|-7,4%
|Курганская область
|1.589
|1.704
|-6,7%
|Свердловская область
|9.616
|10.359
|-7,2%
|Тюменская область
|11.511
|12.767
|-9,8%
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|5.309
|6.094
|-12,9%
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|1.957
|2.118
|-7,6%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|4.245
|4.555
|-6,8%
|Челябинская область
|8.417
|8.796
|-4,3%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|35.559
|41.471
|-14,3%
|Республика Алтай
|175
|242
|-27,7%
|Республика Тыва
|374
|418
|-10,5%
|Республика Хакасия
|937
|1.074
|-12,8%
|Алтайский край
|4.490
|5.210
|-13,8%
|Красноярский край
|6.400
|7.143
|-10,4%
|Иркутская область
|4.365
|5.178
|-15,7%
|Кемеровская область
|5.378
|5.361
|0,3%
|Новосибирская область
|7.128
|6.981
|2,1%
|Омская область
|4.133
|4.444
|-7,0%
|Томская область
|2.179
|2.461
|-11,5%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|14.784
|12.476
|18,5%
|Республика Бурятия
|1.267
|1.290
|-1,8%
|Республика Саха (Якутия)
|2.443
|2.455
|-0,5%
|Забайкальский край
|1.587
|1.669
|-4,9%
|Камчатский край
|664
|645
|2,9%
|Приморский край
|3.206
|3.007
|6,6%
|Хабаровский край
|2.495
|2.795
|-10,7%
|Амурская область
|1.460
|1.777
|-17,8%
|Магаданская область
|409
|471
|-13,2%
|Сахалинская область
|922
|957
|-3,7%
|Еврейская автономная область
|248
|288
|-13,9%
|Чукотский автономный округ
|83
|81
|2,5%
Будут платить дольше
Сроки жилищного кредитования за год в стране заметно выросли. К марту 2019-го они составили в среднем 213 месяцев, годом ранее — 190,5 месяца. Таким образом, за год показатель «удлинился» на 11,8%.
Минимум зафиксирован в Чукотском автономном округе — 177 месяцев, а максимум — 237 месяцев — в Ингушетии. У нее же и рекорд по изменению средневзвешенного срока жилищного кредита за год: показатель увеличился на 83,6%.
В регионах Приволжского федерального округа средний срок жилищного кредитования равен 211,3 месяца — от 204,5 в Марий Эл до 223,3 в Мордовии. Второй по «краткости» срок в ПФО — у Татарстана — 205,2 месяца.
|Регион
|Март 2019
|01.04.2018
|Изменение
|Республика Ингушетия
|237,0
|129,1
|83,6%
|Московская область
|220,8
|162,7
|35,7%
|Кемеровская область
|193,3
|146,8
|31,7%
|Санкт-Петербург
|211,4
|176,9
|19,5%
|Чеченская Республика
|221,5
|190,3
|16,4%
|Сахалинская область
|223,4
|192,0
|16,4%
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|219,2
|190,1
|15,3%
|Омская область
|216,0
|187,9
|14,9%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|207,7
|181,6
|14,4%
|Камчатский край
|196,4
|172,2
|14,0%
|Республика Калмыкия
|230,9
|204,3
|13,0%
|Липецкая область
|229,0
|203,5
|12,5%
|Приморский край
|209,3
|186,0
|12,5%
|Республика Северная Осетия — Алания
|221,7
|197,4
|12,3%
|Республика Башкортостан
|206,1
|183,9
|12,1%
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|213,1
|190,5
|11,8%
|Кабардино-Балкарская Республика
|227,8
|204,1
|11,6%
|Пензенская область
|222,3
|199,3
|11,5%
|Тульская область
|218,7
|196,1
|11,5%
|Ленинградская область
|213,1
|191,2
|11,4%
|Свердловская область
|214,8
|192,8
|11,4%
|Вологодская область
|200,1
|179,8
|11,3%
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|213,4
|191,8
|11,2%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|204,9
|184,5
|11,1%
|Пермский край
|211,5
|191,0
|10,7%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|205,2
|185,4
|10,7%
|Москва
|220,6
|199,3
|10,7%
|Республика Саха (Якутия)
|210,4
|190,1
|10,7%
|Республика Карелия
|202,4
|182,9
|10,7%
|Ярославская область
|211,6
|191,4
|10,6%
|Республика Хакасия
|204,1
|184,8
|10,4%
|Республика Бурятия
|195,7
|177,7
|10,1%
|Оренбургская область
|217,0
|197,2
|10,0%
|Калужская область
|216,0
|196,4
|10,0%
|Тюменская область
|219,2
|199,3
|10,0%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|199,3
|181,3
|9,9%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|229,4
|209,0
|9,8%
|Орловская область
|215,6
|196,5
|9,7%
|Ивановская область
|208,3
|190,0
|9,6%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|210,9
|192,5
|9,6%
|Волгоградская область
|214,9
|196,5
|9,3%
|Архангельская область
|198,6
|181,6
|9,3%
|Алтайский край
|204,6
|187,4
|9,2%
|Республика Крым
|235,7
|216,0
|9,1%
|Самарская область
|216,9
|198,9
|9,0%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|211,3
|193,9
|9,0%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|209,4
|192,6
|8,7%
|Иркутская область
|194,2
|178,9
|8,5%
|Карачаево-Черкесская Республика
|230,2
|212,1
|8,5%
|Костромская область
|210,9
|194,4
|8,5%
|Магаданская область
|208,5
|192,7
|8,2%
|Республика Коми
|199,8
|184,8
|8,1%
|Красноярский край
|197,9
|183,0
|8,1%
|Нижегородская область
|206,7
|191,2
|8,1%
|Ульяновская область
|208,5
|193,3
|7,9%
|Тамбовская область
|221,2
|205,1
|7,9%
|Челябинская область
|186,4
|173,3
|7,6%
|Тверская область
|218,6
|203,3
|7,5%
|Хабаровский край
|215,0
|200,0
|7,5%
|Удмуртская Республика
|208,2
|193,8
|7,4%
|Краснодарский край
|218,3
|203,5
|7,3%
|Воронежская область
|217,8
|203,1
|7,2%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|214,5
|200,3
|7,1%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|218,7
|204,2
|7,1%
|Новосибирская область
|218,5
|204,2
|7,0%
|Ростовская область
|209,9
|196,4
|6,9%
|Рязанская область
|217,5
|203,6
|6,8%
|Республика Алтай
|197,7
|185,2
|6,7%
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|217,1
|203,5
|6,7%
|Чувашская Республика — Чувашия
|219,9
|206,2
|6,6%
|Владимирская область
|215,5
|202,1
|6,6%
|Мурманская область
|186,1
|174,7
|6,5%
|Республика Мордовия
|223,3
|209,9
|6,4%
|Амурская область
|215,7
|203,1
|6,2%
|Курская область
|214,1
|202,0
|6,0%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|214,2
|202,5
|5,8%
|Курганская область
|219,1
|207,4
|5,6%
|Томская область
|205,4
|194,5
|5,6%
|Ставропольский край
|214,2
|203,0
|5,5%
|Брянская область
|212,4
|201,6
|5,4%
|Смоленская область
|216,0
|205,2
|5,2%
|Калининградская область
|203,3
|193,7
|5,0%
|Саратовская область
|214,7
|205,5
|4,5%
|Республика Марий Эл
|204,5
|196,0
|4,4%
|Кировская область
|220,3
|211,8
|4,0%
|Новгородская область
|213,8
|206,1
|3,8%
|Еврейская автономная область
|210,7
|203,2
|3,7%
|Забайкальский край
|196,3
|189,3
|3,7%
|Псковская область
|197,6
|191,5
|3,2%
|Республика Дагестан
|220,0
|214,3
|2,6%
|Белгородская область
|207,8
|202,5
|2,6%
|Республика Тыва
|200,2
|197,5
|1,4%
|Астраханская область
|198,4
|200,8
|-1,2%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|178,5
|186,1
|-4,1%
|Чукотский автономный округ
|177,1
|190,5
|-7,0%
|Севастополь
|193,5
|209,1
|-7,4%
Просроченная задолженность растет почти по всей стране
За год увеличились и объемы просроченной задолженности. В начале апреля прошлого года показатель был равен 56,5 млрд рублей, в этом году он вырос сразу на 17%, до 66,1 млрд. Особенно заметный рост в Дальневосточном федеральном округе. Здесь объем «просрочки» увеличился сразу на 76% — с 2,2 до 3,9 млрд рублей. Также большой рост в Северо-Кавказском федеральном округе — на 41%, с 1,75 до 2,47 млрд рублей. В Южном федеральном округе она выросла на 30,6% — с 4,2 до 5,47 млрд рублей. А вот, например, в Сибирском федеральном округе просроченная задолженность снизилась на 2% — с 9,37 до 9,18 млрд рублей.
Что касается Приволжского федерального округа, тут объем «просрочки» в рублях за год вырос с 9,17 до 10,29 млрд рублей, или на 12,3%. В Пензенской области этот показатель вообще составил 48,6%. Большой рост по округу также в Марий Эл (27%), Саратовской области (26%), Чувашии (22,7%). В Татарстане она увеличилась на 12,2%. В двух регионах ПФО просроченная задолженность стала ниже: в Кировской области — на 13,7%, а в Ульяновской — на 1,8%.
|Регион
|На 1.04.2019
|На 1.04.2018
|Изменение
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|66.100
|56.469
|17,1%
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|22.049
|18.045
|22,2%
|Белгородская область
|328
|267
|22,8%
|Брянская область
|209
|195
|7,2%
|Владимирская область
|403
|360
|11,9%
|Воронежская область
|992
|788
|25,9%
|Ивановская область
|207
|203
|2,0%
|Калужская область
|572
|358
|59,8%
|Костромская область
|110
|94
|17,0%
|Курская область
|286
|281
|1,8%
|Липецкая область
|238
|213
|11,7%
|Московская область
|5.734
|5.304
|8,1%
|Орловская область
|122
|80
|52,5%
|Рязанская область
|252
|190
|32,6%
|Смоленская область
|336
|261
|28,7%
|Тамбовская область
|149
|98
|52,0%
|Тверская область
|440
|293
|50,2%
|Тульская область
|393
|304
|29,3%
|Ярославская область
|462
|331
|39,6%
|Москва
|10.813
|8.426
|28,3%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|5.550
|4.901
|13,2%
|Республика Карелия
|182
|177
|2,8%
|Республика Коми
|352
|303
|16,2%
|Архангельская область
|378
|288
|31,3%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|15
|11
|36,4%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|363
|277
|31,0%
|Вологодская область
|469
|466
|0,6%
|Калининградская область
|198
|185
|7,0%
|Ленинградская область
|703
|527
|33,4%
|Мурманская область
|254
|205
|23,9%
|Новгородская область
|174
|129
|34,9%
|Псковская область
|176
|139
|26,6%
|Санкт-Петербург
|2.664
|2.483
|7,3%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|5.474
|4.191
|30,6%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|147
|119
|23,5%
|Республика Калмыкия
|179
|112
|59,8%
|Республика Крым
|37
|4
|825,0%
|Краснодарский край
|2.486
|1.963
|26,6%
|Астраханская область
|333
|233
|42,9%
|Волгоградская область
|758
|619
|22,5%
|Ростовская область
|1.524
|1.138
|33,9%
|Севастополь
|10
|3
|233,3%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2.467
|1.751
|40,9%
|Республика Дагестан
|423
|377
|12,2%
|Республика Ингушетия
|21
|11
|90,9%
|Кабардино-Балкарская Республика
|140
|84
|66,7%
|Карачаево-Черкесская Республика
|268
|209
|28,2%
|Республика Северная Осетия — Алания
|471
|269
|75,1%
|Чеченская Республика
|140
|71
|97,2%
|Ставропольский край
|1.003
|730
|37,4%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|10.290
|9.163
|12,3%
|Республика Башкортостан
|1.445
|1.215
|18,9%
|Республика Марий Эл
|146
|115
|27,0%
|Республика Мордовия
|165
|154
|7,1%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|1.338
|1.193
|12,2%
|Удмуртская Республика
|421
|406
|3,7%
|Чувашская Республика — Чувашия
|367
|299
|22,7%
|Пермский край
|1.804
|1.658
|8,8%
|Кировская область
|296
|343
|-13,7%
|Нижегородская область
|1.056
|889
|18,8%
|Оренбургская область
|566
|505
|12,1%
|Пензенская область
|330
|222
|48,6%
|Самарская область
|1.180
|1.159
|1,8%
|Саратовская область
|848
|673
|26,0%
|Ульяновская область
|328
|334
|-1,8%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|7.164
|6.818
|5,1%
|Курганская область
|215
|218
|-1,4%
|Свердловская область
|2.070
|2.124
|-2,5%
|Тюменская область
|3.192
|2.855
|11,8%
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|1.533
|1.421
|7,9%
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|561
|476
|17,9%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|1.098
|958
|14,6%
|Челябинская область
|1.688
|1.621
|4,1%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|9.176
|9.366
|-2,0%
|Республика Алтай
|141
|105
|34,3%
|Республика Тыва
|182
|176
|3,4%
|Республика Хакасия
|209
|200
|4,5%
|Алтайский край
|770
|761
|1,2%
|Красноярский край
|2.519
|2.331
|8,1%
|Иркутская область
|1.697
|1.407
|20,6%
|Кемеровская область
|1.121
|1.054
|6,4%
|Новосибирская область
|1.543
|1.392
|10,8%
|Омская область
|748
|688
|8,7%
|Томская область
|245
|186
|31,7%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|3.930
|2.233
|76,0%
|Республика Бурятия
|656
|584
|12,3%
|Республика Саха (Якутия)
|743
|603
|23,2%
|Забайкальский край
|601
|482
|24,7%
|Камчатский край
|130
|58
|124,1%
|Приморский край
|537
|454
|18,3%
|Хабаровский край
|588
|537
|9,5%
|Амурская область
|386
|341
|13,2%
|Магаданская область
|44
|36
|22,2%
|Сахалинская область
|170
|132
|28,8%
|Еврейская автономная область
|67
|66
|1,5%
|Чукотский автономный округ
|8
|6
|33,3%
Ингушетия и Крым тянутся к долевому строительству
Отдельно стоит отметить жилищные кредиты, выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Объем таких жилищных кредитов в среднем по России снизился на 8% — со 177,7 до 163,7 млрд рублей.
Приволжский федеральный округ оказался одним из двух лидеров по снижению объемов таких кредитов: здесь показатель уменьшился на 17,3% — с 30,3 до 25,1 млрд рублей. Рекордное снижение в округе — у Ульяновской (35%) и Оренбургской (32%) областей, а также у Республики Мордовия (29,4%) и Нижегородской области (28,7%). При этом в двух регионах объемы немного выросли: в Пензенской области — на 3,8%, а Башкортостане — на 0,9%.
В целом по стране рекордный рост объема жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве — у Ингушетии (в 3,6 раза), в Крыму (на 62%), Еврейской автономной области (на 59%), Приморском крае (на 42%) и Чукотском автономном округе (на 29%).
Наибольшее снижение произошло в Томской (более чем в два раза), Ульяновской (на 35%) областях, а также в Карелии, Тульской и Оренбургской областях (почти на треть).
|Регион
|I кв. 2019
|01.04.2018
|Изменение
|Республика Ингушетия
|32
|9
|255,6%
|Республика Крым
|602
|371
|62,3%
|Еврейская автономная область
|46
|29
|58,6%
|Приморский край
|1.387
|977
|42,0%
|Чукотский автономный округ
|67
|52
|28,8%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|6.998
|5.467
|28,0%
|Камчатский край
|357
|285
|25,3%
|Севастополь
|135
|108
|25,0%
|Чеченская Республика
|57
|48
|18,8%
|Республика Дагестан
|472
|417
|13,2%
|Сахалинская область
|688
|610
|12,8%
|Ярославская область
|1.011
|929
|8,8%
|Республика Калмыкия
|355
|331
|7,3%
|Хабаровский край
|971
|908
|6,9%
|Республика Саха (Якутия)
|2.062
|1.935
|6,6%
|Орловская область
|839
|798
|5,1%
|Тверская область
|1.181
|1.135
|4,1%
|Пензенская область
|1.089
|1.049
|3,8%
|Республика Хакасия
|291
|283
|2,8%
|Новосибирская область
|3.477
|3.382
|2,8%
|Республика Тыва
|69
|68
|1,5%
|Республика Башкортостан
|4.846
|4.805
|0,9%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|1.460
|1.454
|0,4%
|Воронежская область
|2.206
|2.198
|0,4%
|Владимирская область
|1.083
|1.081
|0,2%
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|1.341
|1.339
|0,1%
|Санкт-Петербург
|17.825
|17.856
|-0,2%
|Архангельская область
|1.513
|1.516
|-0,2%
|Республика Коми
|1.121
|1.124
|-0,3%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2.479
|2.490
|-0,4%
|Ставропольский край
|1.337
|1.344
|-0,5%
|Москва
|31.161
|31.481
|-1,0%
|Брянская область
|1.043
|1.057
|-1,3%
|Республика Бурятия
|402
|409
|-1,7%
|Кемеровская область
|1.494
|1.526
|-2,1%
|Волгоградская область
|1.702
|1.751
|-2,8%
|Карачаево-Черкесская Республика
|92
|96
|-4,2%
|Белгородская область
|821
|859
|-4,4%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|28.517
|29.925
|-4,7%
|Астраханская область
|522
|548
|-4,7%
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|63.902
|67.130
|-4,8%
|Челябинская область
|2.195
|2.311
|-5,0%
|Ленинградская область
|3.512
|3.701
|-5,1%
|Республика Алтай
|36
|38
|-5,3%
|Кабардино-Балкарская Республика
|221
|234
|-5,6%
|Мурманская область
|1.003
|1.072
|-6,4%
|Пермский край
|2.465
|2.635
|-6,5%
|Московская область
|16.481
|17.648
|-6,6%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|11.942
|12.788
|-6,6%
|Курская область
|716
|776
|-7,7%
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|163.748
|177.701
|-7,9%
|Липецкая область
|732
|798
|-8,3%
|Краснодарский край
|5.006
|5.470
|-8,5%
|Магаданская область
|208
|231
|-10,0%
|Тюменская область
|5.618
|6.240
|-10,0%
|Смоленская область
|780
|883
|-11,7%
|Саратовская область
|1.083
|1.232
|-12,1%
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|2.475
|2.818
|-12,2%
|Калужская область
|1.214
|1.393
|-12,8%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|54
|62
|-12,9%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|12.617
|14.559
|-13,3%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|1.802
|2.083
|-13,5%
|Ростовская область
|3.470
|4.016
|-13,6%
|Курганская область
|371
|434
|-14,5%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|3.974
|4.667
|-14,8%
|Рязанская область
|1.715
|2.018
|-15,0%
|Красноярский край
|3.144
|3.739
|-15,9%
|Амурская область
|366
|440
|-16,8%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|25.097
|30.343
|-17,3%
|Удмуртская Республика
|1.502
|1.816
|-17,3%
|Иркутская область
|1.370
|1.669
|-17,9%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|12.195
|15.000
|-18,7%
|Новгородская область
|537
|665
|-19,2%
|Тамбовская область
|743
|927
|-19,8%
|Калининградская область
|1.026
|1.290
|-20,5%
|Свердловская область
|4.430
|5.573
|-20,5%
|Республика Северная Осетия — Алания
|269
|342
|-21,3%
|Алтайский край
|1.310
|1.667
|-21,4%
|Кировская область
|935
|1.218
|-23,2%
|Вологодская область
|947
|1.238
|-23,5%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|147
|194
|-24,2%
|Псковская область
|399
|527
|-24,3%
|Забайкальский край
|443
|588
|-24,7%
|Костромская область
|399
|533
|-25,1%
|Самарская область
|2.073
|2.778
|-25,4%
|Республика Марий Эл
|547
|737
|-25,8%
|Чувашская Республика - Чувашия
|1.650
|2.279
|-27,6%
|Омская область
|690
|968
|-28,7%
|Нижегородская область
|2.129
|2.988
|-28,7%
|Республика Мордовия
|706
|1.000
|-29,4%
|Ивановская область
|528
|758
|-30,3%
|Оренбургская область
|1.304
|1.919
|-32,0%
|Тульская область
|1.251
|1.857
|-32,6%
|Республика Карелия
|630
|936
|-32,7%
|Ульяновская область
|794
|1.221
|-35,0%
|Томская область
|315
|665
|-52,6%
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