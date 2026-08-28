Каждому четвертому казанцу трудно оценить готовность своего ребенка к школе

39% родителей боятся за уровень знаний ребенка по математике. Следом в топе «самых страшных предметов» — химия (19%) и иностранный язык (16%)

Фото: Артем Дергунов

Аналитики Группы «Ренессанс Страхование» и образовательной платформы «Учи.ру» провели опрос о том, как родители школьников из крупных городов (в том числе Казани) оценивают подготовленность своего ребенка к новому учебному году.



Самым вызывающим опасение предметом оказалась математика — такой вариант ответа выбрали 39% родителей. В топ-3 также оказались химия (19%) и иностранный язык (16%). Опасения у казанцев также вызывают информатика и русский язык (по 16%).

42% родителей отметили, что не переживают за подготовку ребенка к школе. 23% родителей переживают из-за проблем в общении со сверстниками, 19% волнуются из-за возможных трудностей ребенка с темпом учебной программы. Еще 13% беспокоятся за то, что ребенку не будут интересны занятия.

Говоря о школьной программе, 26% родителей отметили, что им сложно оценить уровень готовности к школе своего ребенка. Еще 42% ориентируются в этом вопросе на оценки и замечания преподавателей, а 19% опираются только на собственную интуицию и наблюдения. Лишь 13% используют готовые чек-листы, по которым стараются проверить уровень знаний своего ребенка.

«Для родителя ценность информации о прогрессе ребенка появляется тогда, когда понятно, что с ней делать дальше. Поэтому мы видим запрос не столько на аналитику, сколько на конкретные рекомендации: чему стоит уделить внимание и какое задание предложить ребенку», — объясняет директор по маркетингу и развитию бизнеса образовательной платформы «Учи.ру» Михаил Берестов.

Свыше половины родителей отметили**, что наибольшие трудности у них вызывает академическая подготовка ребенка (репетиторы, курсы и прочее). Каждый четвертый (26%) также отметил психологическую адаптацию как один из важнейших факторов — родителям важно настроить своих детей на учебу, провести работу с мотивацией и потенциальной тревожностью. Лишь 6% отметили бытовые и организационные моменты, такие как покупка формы, канцелярии и прочее.



«Подготовка к школе для родителей — это не только покупка формы или повторение пройденного перед началом занятий. В конце лета мы также видим рост интереса к страхованию детей от несчастных случаев, примерно на 30% к среднемесячному спросу. Родители заранее думают о безопасности ребенка на протяжении учебного года. Пик оформления таких полисов приходится именно на период подготовки к началу учебного года», — отмечает управляющий директор «Ренессанс Страхования» Артем Искра.

