Приставам хотят дать право расследовать незаконные взыскания долгов

Сейчас такие дела ведут дознаватели МВД

Фото: Ирина Плотникова

В Госдуму поступил законопроект, который меняет подследственность по делам о незаконном взыскании просроченных долгов с физических лиц. Документ предлагает передать полномочия по дознанию по таким статьям Федеральной службе судебных приставов.

— Так, перечень уголовных статей, дознание по которым осуществляют органы принудительного исполнения, расширяется частью 1 статьи 172.4. «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», — сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас расследованием подобных преступлений занимаются дознаватели органов внутренних дел. Однако именно ФССП осуществляет надзор за коллекторскими организациями, а также за кредитными и микрофинансовыми компаниями.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2026 года судебные приставы Татарстана получили 800 жалоб на коллекторов и оштрафовали их на 3,8 млн рублей.



Вадим Вахрушев