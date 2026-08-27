РЖД введут 50%-ную скидку на багаж для участников СВО

Также компания планирует расширить сеть центров содействия мобильности на вокзалах

Фото: Динар Фатыхов

«Российские железные дороги» вводят дополнительные льготы для участников специальной военной операции. Об этом заявил глава холдинга Олег Белозеров.

— Несколько направлений поддержки, которые работают на сегодняшний момент: это приоритетное обслуживание в кассах, это и сопровождение, и оказание помощи маломобильным военнослужащим, и резервирование мест в поездах дальнего следования, — цитирует его ТАСС.

По его словам, сейчас на 67 вокзалах работают специальные центры содействия мобильности, где маломобильным пассажирам помогают с посадкой и сопровождением. До конца 2026 года их количество планируют увеличить до 72.

Кроме того, для них действует 50%-ная скидка на перевозку ручной клади и багажа. На ряде вокзалов такая же скидка предоставляется на посещение почти всех помещений. Также военнослужащие получают повышенное количество баллов по программе «РЖД Бонус».

Ранее «Аэроэкспресс» также объявил, что с этой даты начнет принимать оплату билетов и услуг в новой цифровой валюте.

Вадим Вахрушев