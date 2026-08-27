РЖД введут 50%-ную скидку на багаж для участников СВО
Также компания планирует расширить сеть центров содействия мобильности на вокзалах
«Российские железные дороги» вводят дополнительные льготы для участников специальной военной операции. Об этом заявил глава холдинга Олег Белозеров.
— Несколько направлений поддержки, которые работают на сегодняшний момент: это приоритетное обслуживание в кассах, это и сопровождение, и оказание помощи маломобильным военнослужащим, и резервирование мест в поездах дальнего следования, — цитирует его ТАСС.
По его словам, сейчас на 67 вокзалах работают специальные центры содействия мобильности, где маломобильным пассажирам помогают с посадкой и сопровождением. До конца 2026 года их количество планируют увеличить до 72.
Кроме того, для них действует 50%-ная скидка на перевозку ручной клади и багажа. На ряде вокзалов такая же скидка предоставляется на посещение почти всех помещений. Также военнослужащие получают повышенное количество баллов по программе «РЖД Бонус».
Ранее «Аэроэкспресс» также объявил, что с этой даты начнет принимать оплату билетов и услуг в новой цифровой валюте.
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