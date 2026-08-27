В Госдуму внесен законопроект о сделках военных без нотариусов

Документ предлагает разрешить командирам воинских частей удостоверять согласие военнослужащих и их супруг на сделки с недвижимостью

Фото: Айдар Раманкулов

Кабмин подготовил и внес в Госдуму законопроект, который упростит оформление сделок с имуществом для военных. Документ предлагает разрешить командирам воинских частей удостоверять согласие военнослужащих и их супруг (супругов) на сделки с недвижимостью.

— Изменения предлагается внести в ст. 35 Семейного кодекса РФ, — сообщают «Ведомости».

Нововведение коснется гарнизонов, расположенных в труднодоступной или отдаленной местности, где нет нотариусов. Согласие, заверенное командиром, будет иметь такую же юридическую силу, как нотариальное.

Законопроект распространяется на сделки, требующие государственной регистрации или обязательной нотариальной формы.

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Вадим Вахрушев