Ильнур Абсалямов ушел с поста замглавы Минземимущества Башкирии

Ильнур Абсалямов покинул пост заместителя Министерства земельных и имущественных отношений.

В ведомстве сообщили, что он уволился по собственному желанию в конце апреля. Ильнур Абсалямов в Минземимущества курировал отделы кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и предоставления прав пользования на земельные участки, вопросы правового обеспечения. Пост замглавы Минземимущества Башкирии он занимал с 2015 года.



По данным источников «Ъ-Уфа», Абсалямов фигурировал в прокурорском представлении на имя руководства Минземимущества, где содержалась просьба проверить замов на соответствие занимаемой должности.

В представлении также значился другой заместитель министра — Азамат Хасанов, который уволился в начале апреля по собственному желанию.

Сейчас у главы министерства Олега Полстовалова осталось два заместителя — Руслан Гизатуллин и Михаил Суслин.

Ранее в Уфе арестовали бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева. Его подозревают в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков.

