Ильнур Абсалямов ушел с поста замглавы Минземимущества Башкирии
Ильнур Абсалямов покинул пост заместителя Министерства земельных и имущественных отношений.
В ведомстве сообщили, что он уволился по собственному желанию в конце апреля. Ильнур Абсалямов в Минземимущества курировал отделы кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и предоставления прав пользования на земельные участки, вопросы правового обеспечения. Пост замглавы Минземимущества Башкирии он занимал с 2015 года.
По данным источников «Ъ-Уфа», Абсалямов фигурировал в прокурорском представлении на имя руководства Минземимущества, где содержалась просьба проверить замов на соответствие занимаемой должности.
В представлении также значился другой заместитель министра — Азамат Хасанов, который уволился в начале апреля по собственному желанию.
Сейчас у главы министерства Олега Полстовалова осталось два заместителя — Руслан Гизатуллин и Михаил Суслин.
Ранее в Уфе арестовали бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева. Его подозревают в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым