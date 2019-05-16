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Ильнур Абсалямов ушел с поста замглавы Минземимущества Башкирии

13:05, 16.05.2019
Ильнур Абсалямов ушел с поста замглавы Минземимущества Башкирии
Фото: скриншот видео youtube.com

Ильнур Абсалямов покинул пост заместителя Министерства земельных и имущественных отношений.

В ведомстве сообщили, что он уволился по собственному желанию в конце апреля. Ильнур Абсалямов в Минземимущества курировал отделы кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и предоставления прав пользования на земельные участки, вопросы правового обеспечения. Пост замглавы Минземимущества Башкирии он занимал с 2015 года.

По данным источников «Ъ-Уфа», Абсалямов фигурировал в прокурорском представлении на имя руководства Минземимущества, где содержалась просьба проверить замов на соответствие занимаемой должности.

В представлении также значился другой заместитель министра — Азамат Хасанов, который уволился в начале апреля по собственному желанию.

Сейчас у главы министерства Олега Полстовалова осталось два заместителя — Руслан Гизатуллин и Михаил Суслин.

Ранее в Уфе арестовали бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева. Его подозревают в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков.

ОбществоВласть Башкортостан
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