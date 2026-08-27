«Толкотня на уровне 100 баллов исчезнет»: глава СПЧ высказался за усложнение ЕГЭ

По его мнению, наиболее способные в любом случае останутся в лидерах

Фото: Динар Фатыхов

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с ТАСС поддержал идею усложнить ЕГЭ из-за большого числа стобалльников. По его мнению, наиболее способные в любом случае останутся в лидерах.

Изначально усложнить экзамен предложил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

— Я с ним абсолютно согласен. Условно говоря, хорошист набрал 100 баллов — это способные дети, а есть еще более способные, талантливые дети, которые бы 150 могли набрать. О чем говорит Андрей Александрович — [надо] усложнить задания, чтобы снизить в среднем эти оценки, но лучшие все равно будут лидерами, — считает он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это не «ущемит права талантливых детей», считает Фадеев.

— Расстановка не изменится, но вот эта толкотня на уровне 100 баллов исчезнет, будет какое-то более-менее равномерное распределение, — заключил он.

Напомним, в 12 российских вузах не хватило бюджетных мест абитуриентам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ. Для решения данной проблемы член Комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с «Реальным временем» предложил добиться сверхбюджетных выплат от Минобразования, ограничить число мест для победителей олимпиад и проработать тему целевого обучения.

Галия Гарифуллина