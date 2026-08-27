«Росатом» планирует опреснять морскую воду на АЭС «Эд-Дабаа» в Египте

Проект обеспечит водой промышленные зоны, новые жилые районы и социальные объекты

Фото: Максим Платонов

«Росатом» прорабатывает идею возведения опреснительного завода на территории египетской АЭС «Эд-Дабаа». Эта тема стала главной на переговорах в Москве между министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Эсматом и руководством российской госкорпорации.

— Подобная синергия позволяет объединить на одной площадке надежную низкоуглеродную генерацию и эффективное опреснение морской воды, — передает ТАСС слова гендиректора дивизиона «Инфраструктурные решения» Ксении Сухотиной.

На встрече стороны обсудили технические и организационные детали будущего объекта, который, если его построят, станет источником воды для новых производств, городских кварталов и социальных программ в регионе. По задумке «Росатома», оборудование для комплекса сделают в Египте, привлекут местных поставщиков и обучат египетских специалистов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты, в ходе которого обсудил обострение в Черном море из-за атак Украины на гражданские суда и энергообъекты, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Вадим Вахрушев