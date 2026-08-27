Проекты социального воздействия могут получить законодательную основу

Документ направлен в комиссию Госсовета РФ

ВЭБ.РФ вместе с Минфином России подготовил законопроект, который предлагает закрепить механизм проектов социального воздействия на постоянной основе. Документ уже направлен в комиссию Государственного совета РФ, сообщил замглавы госкорпорации Константин Вышковский.

— После закрепления механизма ПСВ в законодательстве ВЭБ.РФ планирует помогать регионам запускать новые проекты, привлекать партнеров и развивать инструменты для участия бизнеса, — пишут «Ведомости».

Проекты социального воздействия работают по принципу «платы за успех». Это значит, что регион оплачивает только подтвержденный результат, а организатор проекта сам выбирает, какими способами его достичь. Такой подход позволяет тестировать эффективные решения социальных задач и тратить бюджетные деньги более рационально.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по усилению безопасности промышленных объектов, где обсуждались предложения РСПП о снижении налоговой нагрузки.



Вадим Вахрушев