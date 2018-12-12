Алина Загитова, бой Нурмагомедова и уход Кобзона — самые популярные запросы россиян в Сети

«Яндекс» составил топ тем, событий и персон, к которым страна проявила наибольший интерес в этом году

От ЧМ по футболу до ухода великих — на какие темы россияне больше всего хотели найти ответы в интернете. Аналитическая служба российского сервиса «Яндекс» составила список явлений и имен, которые получили наибольший отклик среди пользователей поисковика. «Реальное время» вспомнило подробности тех событий.

Что происходило?

«Яндекс» изучил, что больше всего вызывало интерес жителей страны в течение года. Первое место уверенно занимает чемпионат мира по футболу. Самый большой всплеск интереса, конечно, был в июле — горячие дни для поклонников футбола по всему миру. Казани посчастливилось стать одним из 11 городов страны, где проходили матчи мирового первенства. Столица республики приняла шесть матчей с одними из самых сильных команд во всем мире — Франции, Испании, Германии, Аргентины, Бразилии. Горожанам впервые пришлось столкнуться с таким количеством иностранных туристов, которые заполонили улицы. Турпоток оказался на руку Госкомитету по туризму РТ.

— Опыт всех стран, которые проводили ЧМ, показывает, что после него в течение 2—4 лет турпоток растет большими темпами. У нас есть планы по использованию наследия игр, в цикле осенних выставок мы выйдем с новыми туристическими продуктами. У нас побывали Роналду, Месси, Неймар, в ста метрах от них мечтают постоять многие люди на Земле. А они у нас жили, играли. У нас же есть дом, где жил Владимир Ленин, вот так же теперь есть стадион и все остальное, где играли и жили эти игроки, — делился планами Сергей Иванов, председатель Госкомитета РТ по туризму, под завершение чемпионата.

По количеству туристов, посетивших Казань, заявлялось, что их было 297 тысяч человек, болельщики оставили 11,2 млрд рублей.

Второе место по популярности запросов в стране получила зимняя Олимпиада в Пхенчхане. Татарстан внес свою лепту и в это мировое событие. Для республики эти игры оказались успешными. От Татарстана в Олимпиаде принимали участие Евгения Тарасова (серебро командных соревнований по фигурному катанию), Анна Нечаевская (бронза лыжных гонок в эстафете), Андрей Ларьков (серебро в эстафете и бронза в марафоне по лыжным гонкам), а также Владислав Хадарин и Милена Быкова (оба — сноуборд), которые наград не завоевали. А уроженка нашей республики Алина Загитова, представляющая на момент Олимпиады Ижевск, получила золото в личном зачете и серебро в командном.

Первое место уверенно занимает чемпионат мира по футболу. Фото Олега Тихонова



К сожалению, среди событий, которые всех волновали, оказались и трагические — пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» потряс всю страну. 25 марта во время пожара погибли 60 человек, многие пострадали. Это были весенние каникулы, поэтому в торговом центре было много детей. Как водится, сразу после ЧП начались проверки торговых комплексов, некоторые пришлось закрывать. Например, нарушения были в казанском ООО «ТД «Эдем», который из-за недочетов пришлось закрывать. А в Елабуге обнаружили фитнес-центр, который работал в здании, зарегистрированном как крытый паркинг. Разрешения на необходимую реконструкцию владелец уже не получал.

Большинство событий, которые нашли отклик среди жителей страны, так или иначе связаны со спортом — например, бой Нурмагомедова и Макгрегора, Лига наций УЕФА. Напомним, не так давно Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира.

Среди волнующих тем были и политические — президентские выборы в России, которые выиграл Владимир Путин. В Татарстане за Владимира Путина проголосовали 1 млн 854 тыс. 119 человек. Рустам Минниханов назвал это «убедительной победой нашего национального лидера».

Среди политических тем также волновали отравление Скрипалей и повышение пенсионного возраста.

Среди трагических событий большой резонанс вызвало крушение АН-148 в Подмосковье. На борту пассажирского самолета был 71 человек, все погибли. Среди пассажиров была уроженка Казани Екатерина Насырова, семье которой президент Татарстана поручил оказать материальную помощь. В качестве предварительной причины трагедии называлось обледенение датчиков.





В матче 1/8 финала против сборной Испании Игорь Акинфеев отразил решающий пенальти, вывел российскую команду в следующую стадию турнира и автоматически стал героем всей страны. Фото: fifa.com



Люди, которые нас интересовали

В десятке популярных персон, к которым проявляли интерес в интернет-пространстве, в большинстве присутствуют спортсмены. Активно интересовались личной жизнью Игоря Акинфеева (запросы выглядели примерно так: «Акинфеев жена дети», «сколько лет Акинфееву»). В матче 1/8 финала против сборной Испании Игорь Акинфеев отразил решающий пенальти, вывел российскую команду в следующую стадию турнира и автоматически стал героем всей страны. Правда, в начале октября он объявил о завершении карьеры в национальной команде и что он больше не будет выступать в составе сборной России. 32-летний вратарь выступал за отечественную сборную с 2004 года. Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии. С 2017 года он был капитаном сборной, в том числе и на чемпионате мира — 2018 в России.

Его коллега по команде Артем Дзюба тоже отличился и попал в список наиболее популярных запросов, правда, интерес к его персоне был ниже, чем к Акинфееву. Дзюба отличился в 1/8 финала ЧМ по футболу, забив необходимый мяч в ворота Испании. В начале октября стало известно, что Дзюба станет капитаном российской сборной по футболу после ухода Игоря Акинфеева.

Не просто спортивная тема, а футбольная проходит через большинство всех запросов. Например, россияне хотели больше узнать о президенте Хорватии Колинде Грабар-Китарович. Футбольные успехи страны привлекали внимание, а тут еще и красивая женщина-президент. Интерес к футболу проявлялся в запросах, связанных с Денисом Черышевым (забил четыре гола в пяти матчах за национальную сборную) и Лионелем Месси. Люди хотели больше узнать о российских звездах зимней Олимпиады — Алине Загитовой и Евгении Медведевой (двукратный серебряный призер зимней Олимпиады 2018 года). Много запросов возникло по Хабибу Нурмагомедову — какая у него национальность, сколько поясов и что с ухом.

Больше всего люди хотели узнать об Иосифе Кобзоне, скончавшемся 30 августа. Фото kremlin.ru

Уходы великих

К сожалению, особенный всплеск интереса к известным личностям был связан с их смертью. Больше всего люди хотели узнать об Иосифе Кобзоне, скончавшемся 30 августа. В Казани он бывал не раз, один из последних визитов был в 2011 году. Как-то, будучи в Казани, он приезжал в Раифский монастырь. Узнав, что там есть приют для мальчишек-сирот, привез детям подарки. Наместник монастыря архимандрит Всеволод познакомил Иосифа Давидовича с воспитанниками. Кобзон долго разговаривал с мальчишками, пил с ними чай, пел с ними хором. Потом, осмотрев хозяйским взглядом комнаты, в которых они жили, стал записывать, что ребятам еще нужно. И прислал все, что обещал.

Олег Табаков, скончавшийся 12 марта и попавший в список интернет-запросов, тоже приезжал в Казань. Когда в нашем городе, в атриуме Качаловского театра, открывали бронзовый памятник Василию Ивановичу Качалову работы скульптора Аси Миннуллиной, Табаков очень хотел быть на открытии, но не получилось.



Осенью 2010 года вместе с актерами труппы МХТ он был в Казани на гастролях и, конечно, пришел в Качаловский. Принес большой букет цветов, положил к подножию памятника одного из лучших актеров МХТ времен Станиславского, пообщался с казанскими коллегами. «Мы общались с Олегом Павловичем в Москве, он принимал нашу труппу, когда мы гастролировали на сцене МХТ. Виделись и в других ситуациях. Это был актер божественной органики, непревзойденный мастер. Увы, уходят титаны… Кто придет на смену?» — грустно прокомментировал уход Табакова «Реальному времени» директор — художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский.

Ударом для многих россиян стала смерть 26 октября Николая Караченцова. Один из сильных откликов получил уход режиссера Станислава Говорухина, большая часть жизни которого была связана с Казанью. Хотя он родился в Свердловской области, казанцы с полным правом могут считать его земляком. Здесь до сих пор живет его родная сестра. Годы юности и молодости Говорухина пришлись на казанский период. После окончания школы он выбрал себе в духе того времени романтическую профессию геолога, вполне мужскую и брутальную. Окончил геологический факультет КГУ и год провел в экспедициях. После геологии Говорухин решил переключиться на казанское телевидение, которое только зарождалось. Вскоре он поехал поступать во ВГИК, уже в столице он приобрел известность.



На его выступления в Москве начала девяностых было невозможно попасть, но стоило произнести своеобразный пароль: «Мы из Казани», как двери в переполненный зал открывались. Станислав Сергеевич всегда говорил: «Казанцам — зеленый свет! У меня к Казани отношение особое!»



На первом месте в топ-10 местных событий оказалось открытие первого гипермаркета товаров для ремонта и дома Castorama. Фото Максима Платонова

Что в Татарстане?

Изучая самые заметные события для Татарстана, аналитики решили включать только те, которые произошли на территории региона. Очевидно, что ЧМ по футболу, зимняя Олимпиада и пожар в ТЦ «Зимняя вишня» волновали всю страну. На первом месте в топ-10 местных событий оказалось открытие первого гипермаркета товаров для ремонта и дома Castorama, которое состоялось 25 апреля в Казани. Второе место занял запуск сервиса быстрой доставки еды из ресторанов «Яндекс.Еда». На третьей позиции разместился запрос о пожаре в торговом центре «Порт», который произошел в начале июня в Казани.

Топ-10 людей, которые интересовали татарстанцев в этом году, возглавила олимпийская чемпионка мира 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова. Второе место занял боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. Замыкает тройку лидеров еще одна фигуристка — Евгения Медведева.

Кроме того, жителей республики интересовала смерть Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Стивена Хокинга (в российском списке он находится только на шестом месте). В топ-10 запросов также вошла новость о смерти замглавы Минздрава РТ Елены Шишмаревой.