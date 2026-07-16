«Ак Барс» объявил о расставании с нападающим Барабановым

У лидера казанской команды закончился контракт, хоккеист переходит в другой клуб КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Александр Барабанов покидает «Ак Барс» по истечении срока контракта. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

— Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшем! — говорится в сообщении пресс-службы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Барабанов выступал за «Ак Барс» с лета 2024 года, вернувшись из Северной Америки. В прошлом сезоне нападающий забросил 21 шайбу и набрал 51 балл за результативность в 64 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В плей-офф лидер казанской команды отметился 16 (6+10) набранными очками в 20 играх.

Ожидается, что Барабанов продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. Ранее «Ак Барс» объявил о расставании с защитником Степаном Фальковским.

В скором времени казанский клуб может лишиться еще одного лидера команды.

На днях «Ак Барс» подписал двухлетний контракт с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым, который последний сезон провел в «Автомобилисте».

Зульфат Шафигуллин