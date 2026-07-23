«Ак Барс» подпишет новые контракты с Биляловым, Галимовым и Денисенко
Казанцы достигли договоренностей с игроками по новым соглашениям
Как сообщает «Чемпионат», «Ак Барс» в ближайшее время подпишет новые контракты с тремя игроками: вратарем Тимуром Биляловым, нападающими Артемом Галимовым и Григорием Денисенко.
Источник передает, что к этой минуте стороны практически достигли всех договоренностей по новым соглашениям.
В минувшем плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» дошел до финала, где проиграл «Локомотиву» в серии из шести матчей (2:4).
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