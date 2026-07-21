ФИФА может наложить трансферный бан на все клубы России

Ранее ФИФА уже наложила бессрочный трансферный бан на «Ахмат»

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ФИФА может запретить всем командам из России регистрировать новых игроков. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов. Причина — проблемы с солидарными выплатами, которые возникают из-за проблем с открытием счетов в ЕС.

Ранее международная федерация уже наложила бессрочный трансферный бан на грозненский «Ахмат».

— «Ахмат» пытался, но ему многократно отказывали. В итоге ФИФА наложила на горцев запрет, — передает слова инсайдера «Спортс».

Еще в конце 2022 года ФИФА создала во Франции клиринговую компанию, через которую должны проходить все платежи. Ранее выплаты за переходы игроков переводились непосредственно клубам.

Карпов также отметил, что солидарные выплаты никто не проводил, а на невыплаченные суммы набежали пени.

Ранее FIFA и UEFA заявляли, что не планируют в ближайшее время допускать российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой.

Вадим Вахрушев