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ЧМ-2018 посетили 6,8 миллиона человек

07:59, 03.08.2018
ЧМ-2018 посетили 6,8 миллиона человек
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Общее количество гостей чемпионата мира по футболу в России составило 6,8 млн человек, из них 3,4 млн являются иностранцами. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По подсчетам ведомства, самым посещаемым городом стала Москва (3 млн туристов, из них 2 млн — иностранцы). Наибольшее количество туристов прибыло в Москву из Китая (223,2 тыс. человек), США (167,4 тыс.), Германии (81,6 тыс.), Нидерландов (61,9 тыс.) и Франции (45,1 тыс.), передают «Известия».

Ранее сообщалось, что ЧМ-2018 принес российскому бюджету более 850 млрд рублей.

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