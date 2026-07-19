Гомоляко — о провале трансферной кампании «Ак Барса»: возможно, есть финансовые причины

Бывший спортивный директор «Металлурга» назвал странной работу по комплектованию состава казанской команды

Фото: Динар Фатыхов

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил трансферную кампанию казанского «Ак Барса» этим летом. Эксперт считает финансовый момент одной из причин возникновения сложностей при комплектации состава.

При этом Гомоляко полагает, что «Ак Барсу» не стоит молчать при наличии определенных денежных проблем в клубе.

— Считаю, что если есть какие-то проблемы, те же финансовые, то надо об этом говорить, а не молчать, потому что все это потом на тебя и польется. Пока все выглядит очень плачевно, и разрулить эту ситуацию менеджменту будет очень тяжело, потому что сезон, а точнее предсезонка, уже на носу. Если не удастся сохранить Билялова, Галимова и Денисенко, то это будет просто катастрофа для «Ак Барса», — сказал Гомоляко «Силе Спорта».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Ак Барс» не смог удержать в клубе двух лидеров прошедшего сезона — нападающих Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина. Первый из них перешел в «Автомобилист», другой — в «Шанхай Дрэгонс».

Между тем «Ак Барс» до сих пор не может договориться о продлении контракта с вратарем Тимуром Биляловым и нападающими Артемом Галимовым и Григорием Денисенко.

Зульфат Шафигуллин