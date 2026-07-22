Финал ЧМ-2026 посмотрели 14,3 млн россиян

Телетрансляции матчей чемпионата мира по футболу 2026 года на «Матч ТВ» посмотрели 50,8 млн россиян

Чемпионат мира по футболу 2026 года собрал у российских экранов многомиллионную аудиторию. По данным Mediascope, трансляции матчей на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире и в записи посмотрели 50,8 млн россиян старше четырех лет.

— Охват прямого эфира телетрансляции финального матча между сборными Испании и Аргентины среди россиян старше четырех лет составил 14,3 млн человек, — сообщают «Ведомости».

Доля среди мужчин 14—59 лет, находившихся у экранов, составила 48,7%. Это, по данным «Матч ТВ», рекордный показатель для спортивных трансляций за всю историю телеизмерений в России. Всего канал показал все 104 игры турнира, из них 69 — в прямом федеральном эфире.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира 2030 года пройдет с участием 64 сборных.





Вадим Вахрушев