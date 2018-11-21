Хабиб Нурмагомедов выставит пояс чемпиона UFC на обозрение в пяти городах

Фото: Хабиб Нурмагомедов © khabib_nurmagomedov/instagram

Пояс чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова будет выставлен на обозрение в пяти российских городах — сообщает пресс-служба компании Reebok.

«Приходи сфотографироваться с поясом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в магазин Reebok в одном из 5 городов. В течение всего дня тебя ожидают подарки от Reebok и возможность выиграть подписанную футболку от Хабиба», — говорится в заявлении.



Тур пройдет с 29 ноября по 9 декабря и будет выставлен в Москве (27 ноября), Санкт-Петербурге (29 ноября), Нижнем Новгороде (2 декабря), Екатеринбурге (5 декабря) и Краснодаре (9 декабря).

Напомним, недавно Хабиб вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира, возглавил который президент Турции Реджеп Эрдоган. Это произошло сразу после победы Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.