Главный тренер ЦСКА одобрил трансфер Даку из казанского «Рубина»

ЦСКА готов выплатить требуемые отступные — €10 млн, вопрос зарплаты футболиста остается открытым

Фото: Динар Фатыхов

Трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку одобрен главным тренером московского ЦСКА Дмитрием Игдисамовым. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ЦСКА готов выплатить требуемые отступные — €10 млн. Вопрос зарплаты футболиста пока остается открытым, по нему предстоит торг. В то же время в руководстве ЦСКА все еще взвешивают, насколько необходим трансфер.



Старт сезона-2026/2027 у клуба будет 24 июля. ЦСКА встретится с калининградской «Балтикой» на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Напомним, недавно Даку участвовал в презентации новых комплектов формы «Рубина». Подробнее — в материале «Реального времени».



Галия Гарифуллина