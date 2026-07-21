Главный тренер ЦСКА одобрил трансфер Даку из казанского «Рубина»
ЦСКА готов выплатить требуемые отступные — €10 млн, вопрос зарплаты футболиста остается открытым
Трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку одобрен главным тренером московского ЦСКА Дмитрием Игдисамовым. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
ЦСКА готов выплатить требуемые отступные — €10 млн. Вопрос зарплаты футболиста пока остается открытым, по нему предстоит торг. В то же время в руководстве ЦСКА все еще взвешивают, насколько необходим трансфер.
Старт сезона-2026/2027 у клуба будет 24 июля. ЦСКА встретится с калининградской «Балтикой» на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.
Напомним, недавно Даку участвовал в презентации новых комплектов формы «Рубина». Подробнее — в материале «Реального времени».
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