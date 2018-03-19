Адвокат Шишмаревой: «Говорить «довели» — совершенно неправильно!»

Юрист опровергает, что следователи давили на его клиентку: «вели себя в высшей степени корректно»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Следком назвал результаты проверки по факту смерти Елены Шишмаревой. Замглавы Минздрава РТ обвиняли в мошенничестве на 5 млн рублей. В смерти чиновника правоохранители не нашли криминального следа. Адвокат покойной Олег Шемаев склонен доверять данным СК и настаивает: следователи вели себя с его клиенткой максимально корректно. Подробнее о загадочной гибели зама Аделя Вафина — в материале «Реального времени».

В смерти Шишмаревой не нашли криминала

Сегодня Следком РТ сообщил результаты доследственной проверки по факту смерти Елены Шишмаревой. Напомним, 7 февраля этого года замглавы Минздрава РТ нашли мертвой в собственном доме. Женщина проходила подозреваемой в уголовном деле о мошенничестве на 5 млн рублей. Незадолго до смерти суд отпустил ее под домашний арест.

Сын погибшей нашел тело матери в бане ее частного дома в селе Столбище Лаишевского района. У Шишмаревой насчитали восемь колото-резаных ран, рядом был кухонный нож. Проверив все, следователи утверждают: смерть женщины не носит криминального характера.

«Посторонних следов в доме и в бане осмотр места происшествия не выявил; согласно записи камеры видеонаблюдения, посторонние лица на территорию не заходили, машины около дома не останавливались. При этом порядок вещей не был нарушен и отсутствовали следы борьбы. Согласно пояснениям родственников, в последнее время подозреваемая находилась в угнетенном состоянии, при этом в ее организме были обнаружены следы фенобарбитала, который она потребляла», — говорится в сообщении Следкома РТ.

Источник «Реального времени» в правоохранительных органах сообщил, что доза препарата в организме покойной была запредельно высокой, настолько, что эксперт затруднился определить точную дозировку, но в Следкоме подтвердили лишь наличие психотропного средства:

— Информация о фенобарбитале подтвердилась, но там невозможно сказать, насколько велика была доза и когда она ее приняла. Эксперт просто не смог установить дозировку, — пояснил Андрей Шептицкий, старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.

«Информация о фенобарбитале подтвердилась», — пояснил Андрей Шептицкий. Фото vk.com



— Если эксперт не смог определить, значит, доза, наоборот, была ничтожно мала. Большое количество легко было бы определить, — полагает казанский нарколог-психиатр с 36-летним стажем Рустэм Валиуллин. — Этот препарат можно найти у доброй половины пенсионеров, он есть в составе корвалола. Его концентрация в организме — большой вопрос. Если бы доза фенобарбитала действительно была большой, а этот препарат — сильное снотворное, в этом состоянии, я вас уверяю, руками махать вообще никак. Его назначают при эпилепсии, но здесь уже надо историю болезни смотреть. Хотя при ее должности достать этот препарат не составило бы труда. Но фенобарбитал — не наркотик, за свою практику я таких наркоманов не встречал, разве что в местах лишения свободы, и то они хотели просто поспать.

«Следователи были в высшей степени корректны»

Адвокат Елены Шишмаревой склонен доверять результатам проверки Следственного комитета и также не видит криминального следа в смерти своей клиентки.

— Я впервые узнал о данных проверки из вашего издания, буквально несколько минут назад прочел. Если Следком установил, значит, это действительно так. Версия с криминалом изначально была абсурдна сама по себе. И комментарии, которые появились, ни на чем не основаны, просто досужие рассуждения людей, которые не имеют представления о методиках расследования. Вполне доверяю данным Следкома, лишний раз установили то, что и так было понятно: да, человек покончил с собой, — заявил в беседе с корреспондентом «Реального времени» Олег Шемаев, защитник Шишмаревой.

При этом юрист опровергает, что на такой поступок его клиентку могло подтолкнуть как раз давление следователей: «Нет, нет, я никогда такого не говорил!» По словам Шемаева, в таких ситуациях назначаются следственные действия, посмертная психиатрическая экспертиза. У него самого никогда не было сомнений, что криминального следа здесь нет:

— Нет, здесь нельзя говорить, что ее довели. Я давно в профессии, сталкивался с подобным. Человеческий организм — удивительная вещь. Поэтому говорить, что довели, — совершенно неправильно. Никому неизвестно, что послужило [причиной]. Кто довел? Могу четко и однозначно сказать: все следственные действия проводились в высшей степени корректно! — подчеркнул Олег Шемаев.

Юрист отметил, что во время допроса Шишмаревой с его участием всегда присутствовали два ее адвоката: «Никаких нарушений или давления на нее при допросе не было!» Все, по его словам, было в рамках закона. «Ну а как человек Елена Ивановна это восприняла, тут уж я ничего сказать вам не могу», — подытожил Шемаев.

Адвокат Елены Шишмаревой склонен доверять результатам проверки Следственного комитета. Фото Ирины Плотниковой

«Из восьми ударов только три были смертельными»

Итак, криминала в смерти подозреваемой не нашли. Но обывателю все равно трудно поверить, что женщина сама выбрала такой радикальный способ решения проблемы. Следователи настаивают, такие случаи криминалистике известны:

— Да, человек способен. Во-первых, это показала судебно-медицинская экспертиза, что женщина была способна нанести себе такие ранения. Во-вторых, из восьми ударов только три были смертельными. Конечно, хронологически их невозможно определить: что, зачем, какой удар. Но после их нанесения она еще какое-то время могла совершенно спокойно передвигаться, — уточнил Андрей Шептицкий, припоминая и другие похожие случаи смерти подозреваемых.

— Бывает, у человека не все выходит с первого раза. Конечно, это вызывает сомнение: мол, как такое возможно? Но, к сожалению, с такими вещами приходилось сталкиваться. Но надо иметь в виду, не каждый человек может нанести смертельный удар, тем более если он пришел к этому выводу, но не избрал путь к поражению. Судя по всему, очень мощный раздражитель у нее был. Внутренние проблемы, которые ее угнетали, — поясняет непростой поступок женщины генерал ФСБ Александр Михайлов.

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту преступления в отношении Шишмаревой в связи с отсутствием события преступления. Впрочем, как пояснили в СК, если родственники подозреваемой будут возражать, расследование могут возобновить. «Такие случаи бывают, когда родственники просят продолжить расследование, чтобы доказать невиновность своих близких после смерти. Похожий случай был по Калужским, где покойного представляла в суде его родственница», — отметил Шептицкий.





По версии следствия, замглавы Минздрава навязывала платные курсы по повышению квалификации. Фото Ирины Плотниковой



По версии следствия, замглавы Минздрава навязывала платные курсы по повышению квалификации, понуждая руководителей подведомственных учреждений заключать контракты с якобы не чужой для себя фирмой «Прогресс» (компанию связывают с ее подругой Еленой Фахрутдиновой). Так, «по дружбе», заключили 374 договора на 8,7 млн рублей, из них 5,1 млн ушли, как полагают в Следкоме, по фиктивным договорам на счет ИП Фахрутдиновой для дальнейшего обналичивания.

На прошлой неделе сотрудники УЭБиПК МВД РТ предупредили, что интерес к делу Шишмаревой у них еще не исчерпан и они намерены задать «ряд серьезных вопросов» другим руководителям Минздрава.