УНИКС подписал контракт с защитником Макаром Коноваловым

Сезон-2025/26 он провел в составе «Локомотива-Кубани»

Казанский баскетбольный клуб УНИКС заключил контракт с защитником Макаром Коноваловым. Соглашение с 25-летним российским игроком рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Коновалов с 2016 года находился в системе московского ЦСКА. В составе «ЦСКА-Юниор» он стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в сезоне-2017/18 и серебряным призером турнира годом позже. Затем баскетболист выступал за ЦСКА-2 и «Самару», с которой выиграл Суперлигу в сезоне-2020/21.

С 2022 года защитник играл за МБА-МАИ, а последний сезон провел в составе «Локомотива-Кубани».

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 45 матчах, в среднем набирая 3,8 очка, делая 1,6 передачи и 1,2 подбора за игру.

Казанский УНИКС проводит этим летом ярчайшую трансферную кампанию. В первый месяц межсезонья «бело-зеленые» уже подписали Луку Шаманича, Ксавьера Ратэна-Мэйса, Брэндана Адамса, Никиту Михайловского и Александра Гудумака. Главные сделки УНИКСа «Реальное время» обсудило вместе с экс-баскетболистом казанской команды, чемпионом Евролиги — центровым Иваном Лазаревым.

Наталья Жирнова