Прекрасная эпоха Станислава Говорухина

Казанский период жизни кинорежиссера, сценариста и политика и его особое отношение к татарстанской столице

Сегодня в половине одиннадцатого утра не стало кинорежиссера, сценариста, продюсера, политика Станислава Говорухина. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет после тяжелой операции в подмосковном санатории «Барвиха». Большая часть жизни Станислава Сергеевича была связана с Казанью. Подробности о земляке в материале «Реального времени».

Казанский студент, путешественник, романтик

Хотя Станислав Говорухин родился в Березниках, казанцы с полным правом могут считать его земляком. Здесь до сих пор живет его родная сестра. Годы юности и молодости Говорухина пришлись на казанский период. После окончания школы он выбрал себе в духе того времени — преддверия «оттепели» — романтическую профессию геолога, вполне мужскую и брутальную. Как вспоминают однокурсники, студент Говорухин был беспокойный — страстно выступал на комсомольских собраниях, выпускал резкую стенгазету. Окончил геологический факультет КГУ и год провел в экспедициях.

Интересная деталь: этот же факультет приблизительно в это же время окончил и друг его юности, впоследствии ставший ведущим актером Качаловского театра, — Евгений Кузин. Не только друг Говорухина, но и партнер по сцене его жены Юноны Каревой. После работы в геологических партиях Говорухин сменил поле деятельности и пришел на только еще открывающееся казанское телевидение. Женившись на первой красавице качаловской труппы, он вошел в новый круг общения молодых актеров — Кузина, Юрия Федотова, Вадима Кешнера. Это была Казань аксеновских «Коллег», стихов Николая Беляева и картин Алексея Аникеенка.

Говорухин все время искал что-то новое, рано или поздно ему стало тесно в стенах крошечной студии телевидения, хотя в тех скромных условиях люди, начинавшие телевещание в Казани, делали даже по нынешним меркам очень неплохие передачи. Но Говорухин все же решил стать профессионалом и поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Якова Сегеля. Его брак с Юноной Каревой, в котором родился его единственный сын Сергей, постепенно разрушился, хотя оба супруга до конца жизни сохранили добрые отношения, остались друзьями и говорили друг о друге с неизменным уважением.

Пустая площадь Свободы

Широкому зрителю Говорухин-режиссер запомнился после фильма «Вертикаль» с Владимиром Высоцким и Ларисой Лужиной, опять-таки проникнутого романтикой, брутальностью и культом настоящей мужской дружбы. Кстати, сам Говорухин в жизни был очень надежным другом.

Но его звездный час — это, конечно, сериал «Место встречи изменить нельзя», который до сих пор смотрится на одном дыхании. Кажется, это лучший советский сериал, созданный в детективном жанре. И дело не только в превосходных актерских работах — от главных ролей до крошечных эпизодов, не в экшене, а в той неповторимой атмосфере «эры милосердия» первых послевоенных лет, которую сумел воссоздать на экране Станислав Говорухин.

Кстати, одну из эпизодических ролей в этом фильме сыграла Юнона Карева, это был эпизод, но эпизод запоминающийся. Но, конечно, центр фильма — это Владимир Высоцкий, он и Марина Влади на всю жизнь стали близкими друзьями Говорухина. Когда шли премьерные показы сериала, Высоцкий и Говорухин на пару дней оказались в Казани. Одну из серий смотрели в квартире Юноны Каревой, рядом с площадью Свободы, на Театральной улице. Когда серия закончилась, вышли на летнюю улицу подышать воздухом — Тельмана, Театральная, площадь Свободы были непривычно пустынны. Люди сидели по домам и еще не могли отойти от телевизоров.

Говорухин нашел удивительно своеобразный язык — о вещах сложных он умел говорить в своих фильмах доходчиво, в его лентах почти нет метафор, это какой-то удивительный сплав реализма с романтическим подтекстом. Его главный герой — это всегда человек чести, и за свои честь и достоинство он будет бороться. Об этом его «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и даже «Конец прекрасной эпохи». Вопросы чести для самого Говорухина были основополагающими.

Россия, которую мы потеряли

На волне перестройки и в постперестроечные годы Говорухин, не переставая снимать фильмы, пошел в политику — не ища выгоды, просто по зову совести. На его выступления в Москве начала девяностых было невозможно попасть, но стоило произнести своеобразный пароль: «Мы из Казани», как двери в переполненный зал открывались. Станислав Сергеевич всегда говорил: «Казанцам — зеленый свет! У меня к Казани отношение особое!» Его книга «Россия, которую мы потеряли» выходила огромными тиражами. Таким же популярным стал и фильм с аналогичным названием.

Говорухин баллотировался в президенты России, был активным членом «Единой России», депутатом Госдумы нескольких созывов, в одном из созывов он возглавлял в Госдуме комитет по культуре.

Совсем неожиданно в возрасте 59 лет Говорухин стал сначала рисовать, а потом писать маслом. У него было несколько выставок, и он даже стал почетным членом Российской академии художеств. Он увлекался альпинизмом, когда снимался в кино в качестве актера, все трюки выполнял сам. Курил трубку. Любил братьев наших меньших. Любил людей и жил жадно, словно стремясь прожить несколько жизней.

Славка и Вадька

«Мы познакомились в 1957 году, а потом вместе встречали новый 1959 год, у него в общежитии, в комнате номер 17. Там собралась большая компания, и Говорухин со свойственным ему юмором для каждого присутствующего написал несколько строк. Мне достались такие: «Старка» водки лучше, конечно, да здравствует Вадик Кешнер!». Мы так всю жизнь и называли друг друга — Вадька и Славка. Не мог я его Славой называть», — вспоминает народный артист России и Татарстана Вадим Кешнер.

На днях он звонил другу, когда тот еще был в больнице, пытался поддержать, молился за него все эти дни. «Я видел от него только добро. Даже лежа в больнице, Говорухин помог устроить мою внучку на каникулы в «Артек». Дома у меня висит одна из его картин, один из первых пейзажей, когда он начал писать маслом. Он был очень колючим снаружи и мягким внутри. Я называю таких людей «кактусами» — внешние колючки и мягкость изнутри. Помню, когда ушла из жизни его мама, я встречал его на вокзале, он ехал на третьей полке. Помню, как ходили в книжный магазин. Трудно сейчас говорить, я понимал, что болезнь у Славки тяжелая, что все плохо, но не думал, что все произойдет так скоро», — делится воспоминаниями с корреспондентом «Реального времени» Вадим Валентинович.

Сейчас можно предположить, что его последняя лента названа символически — «Конец прекрасной эпохи», но это не так. С нами и Глеб Жеглов, и Шарапов, и ворошиловский стрелок, расчищающий мир от подонков, и Том Сойер с Геком Финном. Прекрасная эпоха Станислава Говорухина не уйдет в небытие.