Хоккеист Барабанов объяснил свой уход из «Ак Барса»

Игрок не увидел желания руководства продлить с ним контракт

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Автомобилиста» Александр Барабанов объяснил свой уход из «Ак Барса». Хоккеист считает, что руководство казанского клуба не проявило должного интереса к продлению контракта.

— Если ты действительно хочешь сохранить хорошего игрока, то начинаешь общаться с ним заранее. К сожалению, этого не произошло, — сказал Барабанов.

При этом нападающий вспомнил ситуации с продлением контрактов Никиты Лямкина и Никиты Дыняка, которым новые соглашения предложили по ходу прошлого сезона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Некоторые источники сообщали, что Барабанов покинул «Ак Барс» из-за большей зарплаты, предложенной «Автомобилистом». По данным «Спорт-Экспресс», он стал самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ после перехода в уральский клуб.

Барабанов выступал за «Ак Барс» с лета 2024 года, вернувшись из Северной Америки. В прошлом сезоне нападающий забросил 21 шайбу и набрал 51 балл за результативность в 64 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В плей-офф лидер казанской команды отметился 16 (6+10) набранными очками в 20 играх.

Зульфат Шафигуллин