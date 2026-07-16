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МОК не изменит позицию по России после угроз прекратить финансирование

18:41, 16.07.2026

МОК заявил, что будет придерживаться своей миссии

МОК не изменит позицию по России после угроз прекратить финансирование
Фото: Динар Фатыхов

Международный олимпийский комитет заявил, что не намерен пересматривать свою позицию по допуску российских спортсменов, несмотря на угрозы со стороны девяти европейских стран прекратить финансирование спортивных организаций.

— МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир, — передает ТАСС слова агентства.

Ранее девять стран Евросоюза обратились к еврокомиссару по спорту с требованием прекратить финансирование международных спортивных организаций.

Вадим Вахрушев

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