МОК не изменит позицию по России после угроз прекратить финансирование
МОК заявил, что будет придерживаться своей миссии
Международный олимпийский комитет заявил, что не намерен пересматривать свою позицию по допуску российских спортсменов, несмотря на угрозы со стороны девяти европейских стран прекратить финансирование спортивных организаций.
— МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир, — передает ТАСС слова агентства.
Ранее девять стран Евросоюза обратились к еврокомиссару по спорту с требованием прекратить финансирование международных спортивных организаций.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».