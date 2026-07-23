Чистяков назначен главным судьей матча «Рубин» — «Краснодар» в Казани

Встреча пройдет 26 июля в 19:30 мск

Фото: Динар Фатыхов

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Новый сезон откроется в пятницу игрой ЦСКА — «Балтика» в Москве и продлится до воскресенья, где «Рубин» и «Краснодар» сразятся в Казани.

Казанский матч обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. В поле ему будут помогать Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервным назначен Михаил Черемных. За видеопросмотры ВАР будут ответственными Василий Казарцев (ВАР) и Сергей Чебан (АВАР), инспектор — Сергей Лапочкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно списку, опубликованному Российским футбольным союзом, назначены следующие арбитры и инспекторы:

24 июля (пятница)

ЦСКА — «Балтика»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Николай Иванов.

25 июля (суббота)

«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Эдуард Малый.

«Акрон» — «Зенит»: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Факел» — «Динамо» (Махачкала): судья — Игорь Капленков; помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Родина»: судья — Рафаэль Шафеев; помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Владимир Казьменко.

26 июля (воскресенье)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Никита Новиков; помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.

Подробнее об основных изменениях в составе «Рубина» и как казанская команда готовилась к новому сезону — читайте в материале «Реального времени». Матч первого тура чемпионата РПЛ с «Краснодаром» состоится 26 июля в Казани в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что главу Ассоциации футбола Аргентины задержали в США.

Никита Егоров