Следующий чемпионат мира может пройти с 64 сборными
Сейчас в турнире впервые выступают 48 команд
Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес высказал пожелание, чтобы на следующем чемпионате мира выступили 64 сборные.
— В 2030 году состоится чемпионат мира в Уругвае, Аргентине и Парагвае, — написал Домингес в своих социальных сетях.
Ранее сборная Испании стала чемпионом мира по футболу в 2026 году.
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