Следующий чемпионат мира может пройти с 64 сборными

Сейчас в турнире впервые выступают 48 команд

Фото: Максим Платонов

Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес высказал пожелание, чтобы на следующем чемпионате мира выступили 64 сборные.

— В 2030 году состоится чемпионат мира в Уругвае, Аргентине и Парагвае, — написал Домингес в своих социальных сетях.

Ранее сборная Испании стала чемпионом мира по футболу в 2026 году.



Вадим Вахрушев