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Следующий чемпионат мира может пройти с 64 сборными

21:18, 20.07.2026

Сейчас в турнире впервые выступают 48 команд

Следующий чемпионат мира может пройти с 64 сборными
Фото: Максим Платонов

Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес высказал пожелание, чтобы на следующем чемпионате мира выступили 64 сборные.

— В 2030 году состоится чемпионат мира в Уругвае, Аргентине и Парагвае, — написал Домингес в своих социальных сетях.

Ранее сборная Испании стала чемпионом мира по футболу в 2026 году.

Вадим Вахрушев

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