«В «Новой Туре» сгорел, в «Адмирале» сгорел, сейчас и здесь сгорим»

Предприниматели из ТЦ «Порт», оказавшиеся погорельцами со стажем, планируют уехать из Казани и требуют гарантий, что товар не разворуют

Фото: Мария Горожанинова

Более чем в сто раз выросла площадь пожара в торговом центре «Порт» — с 20 квадратных метров до 2 800. Тушить огонь начали в девятом часу утра, а закончили только практически в четыре часа дня. Корреспондент «Реального времени» с самого утра находилась на месте пожара, наслушалась историй уже неоднократных погорельцев и отметила, что печальный опыт предыдущих пожаров позволил лучше организовать работу на объекте и не допустить непоправимых последствий. Хроника происходящего — в нашем материале.

Наученные горьким опытом

Вести о горящем ТЦ «Порт» начали поступать корреспонденту «Реального времени» еще по пути к объекту. Таксист рассказал, что забирал недалеко от центра клиентов в девятом часу утра и видел, как туда направлялись пожарные машины и скорая помощь. Сам въезд к ТЦ перегородила ГИБДД, а чтобы подъехать к нему, пришлось отстоять пробку, которая начиналась от самой Деревни Универсиады.

Изначально сообщалось, что из здания были эвакуированы 20 человек, но на месте оказалось, что за работой МЧС следят уже более 200 очевидцев. Среди них было немало арендаторов, которые приехали загружать товар, но не успели даже зайти в ТЦ. В компании женщин-продавцов «Реальному времени» рассказали, что они услышали хлопок, после которого сработала пожарная сигнализация и всех быстро и без проблем вывели из здания. Впрочем, узнав, что их слова могут быть напечатаны, собеседницы издания перепугались и резко замолчали. «И так без работы остались», — сказала одна из них.

Что происходило на тот момент в самом здании, было непонятно, людям оставалось только общаться друг с другом и строить догадки. Кто-то звонил близким лишь с одной новостью — сообщить, что жив и здоров, другие пытались друг друга поддержать.

Надо отдать должное — печальный опыт предыдущих пожаров ТЦ многому научил. Например, с самого начала периметр здания начали охранять бравые ребята, которые наотрез отказывались пускать на пожар спасать товар. Позже, где-то около 11 утра, на площадку подвезли два автобуса с нацгвардейцами — их потом выставили по периметру.

Все это время спецтехника продолжала прибывать — то заезжали фуры с водой, то машины скорой помощи, то еще пожарные или эвакуаторы. В один момент даже подъехал КАМАЗ цвета хаки и разместился на территории, огороженной от людей.

Казань гонит пожарами в другие города

По словам арендаторов, на первом этаже в ТЦ была одежда, на втором — обувь. Мусах рассказал, что у него в здании осталось обуви примерно на 4 млн рублей, у его коллеги Мусы — на 5—6 млн рублей.

Оба ранее уже «горели» в других казанских ТЦ. Если Мусах потерял свой товар в «Новой Туре», то Муса — и в «Адмирале», и в «Новой Туре».

— В «Новой Туре» сгорел, в «Адмирале» — сгорел. Сейчас и здесь сгорим. Ощущения, сами понимаете, какие. Казань по пожарам первое место занимает. Каждый год торговый комплекс горит! — посетовал собеседник издания.

Его коллега добавил, что сейчас они наблюдают за пожаром с пустыми карманами, а каждый раз заново поднимать свой бизнес — очень тяжело. Смысла страховать свое имущество они не видят — все равно ничего не вернут.

— В «Адмирале» ничего не смогли получить. Ничего не дали. Все документы у нас на руках были, все застраховано. Никто ничего не вернул, — рассказал Муса.

Мужчина поделился, что после очередного пожара оставаться в Казани он не намерен.

— После этого я точно поеду в другие города, — решил предприниматель.

Собеседники издания к работе МЧС отнеслись с большим скепсисом — насмотревшись на предыдущие пожары и наблюдая еще один, они задались вопросом: почему такую небольшую площадь возгорания не смогли потушить еще утром?

К слову, недоверие к пожарным просто витало в воздухе. Судя по разговорам присутствующих, неоднократно из них «горели» не один и даже не десять человек — и каждый раз они вынужденно занимали позицию наблюдателей, не в силах повлиять на ситуацию.

Сегодня кто-то предлагал надеть маску и самим бежать тушить — естественно, смельчаков к объекту никто не пустил. Кто-то просто шутил про пожарных: «Сейчас полностью сгорит, потом к нам выйдут и скажут, что сгорело». Другие сетовали, что огнетушители их заставили купить, обучение оплатить — заставили, а от пожара все равно не уберегли.

С утра дым валил в основном у входа №3, где-то к 12.00 дым повалил и из выбитого окна у входа №4. Людей к этому моменту стало поменьше, и сложилось впечатление, что наблюдать остались только арендаторы. Первыми с ними начали общаться психологи из МЧС. Одна из них очень мягко и аккуратно отвечала на вопросы погорельцев, передавая то, что она слышала от своих коллег.

«Я уверена в своих ребятах, они профессионалы», — убеждала сотрудница МЧС окруживших ее людей. Вопросов тогда прозвучало много, ответов — гораздо меньше. Спустя еще час эта же самая девушка со своей коллегой снова вышла успокаивать арендаторов. И даже взяла с собой полулитровую бутылку воды и стаканчик — поить расстроенных женщин.

«Нам пришлось работать практически вслепую»

Около 12 часов дня к погорельцам вышел заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафаиль Мотыгуллин. Поприветствовав всех, он наконец рассказал первые новости с места. По его словам, высокая температура и сильное задымление мешали ликвидации пожара. Горение происходило на первом этаже здания, а система дымоудаления и пожаротушения изначально сработала, но к моменту приезда пожарных не функционировала, так как здание было обесточено.



— Открытого горения мы не видим, там создалась очень высокая температура и плотное задымление. Даже в защитных костюмах пробиться к очагу пожара невозможно. Лабиринты мешают нам эффективно использовать силы и средства. Нам пришлось работать практически вслепую. Есть реальная угроза обрушения здания, — отметил Мотыгуллин.

Он рассказал, что водоснабжения изначально не хватило — не было обеспечено необходимое давление воды для пожарных гидрантов, поэтому пришлось звать на помощь коммунальные службы, которые завозили воду. Впоследствии давление было увеличено и проблем с ним больше не возникло. Вода выкачивалась в том числе с территории соседа «Порта» — «Леруа Мерлен».



К часу дня машины продолжали подъезжать к ТЦ «Порт», сотрудники МВД опрашивали очевидцев, а усевшийся на камнях арендатор, обмолвившись, что тоже горел в «Адмирале», философски заметил — главное, что никто не пострадал, а «с остальным как-нибудь справимся». Действительно, тот факт, что пожар начался утром, когда в торговый центр только подтягивался народ, ничем иным, как удачей, не назовешь. Пожарные потом еще неоднократно повторили, что заходить в здание было очень сложно — внутри было просто пекло, а плотный дым не позволял разглядеть все происходящее вокруг.

Мародерства не будет?

Дальше погорельцев становилось все меньше, а пожарных, нацгвардейцев, сотрудников МВД и других служб — по ощущениям все больше. Вокруг торгового центра стояла дымовая завеса, но из самого здания клубы дыма валить перестали. У четвертого входа слышался звон — пожарные били окна на верхнем этаже. Оставшиеся предприниматели тем временем все также ходили из стороны в сторону, разговаривали друг с другом и ждали новостей. Внутрь никто не рвался — неоднократно им вежливо объяснили, что в ближайшие дни посмотреть на последствия они не смогут, потому что после пожарных обследованием здания займется Следственный комитет. Он, кстати, уже завел по факту пожара уголовное дело.

Во втором часу среди погорельцев кинули клич — всех собирали на разговор. К народу вышел бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов в сопровождении двух мужчин. Ими оказались заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев и представитель собственника ТЦ — сотрудник службы безопасности объекта.

— По текущей обстановке — пожар локализован, дальнейшего распространения не допущено. Будет производиться дотушивание, площадь примерно 2 тысячи квадратных метров — это первый этаж, — рассказал об обстановке к текущему часу Сергеев. По его словам, очаг возгорания был у эскалатора.

Он пообещал в ответ на соответствующий вопрос, что погорельцам дадут статус пострадавших.

— Будет создана следственно-оперативная группа, после того, как все потушим, мы все опишем, установим всех пострадавших. Через управляющую компанию мы оповестим, как будем дальше осуществлять опрос пострадавших, — пояснил Сергеев.

В течение двух дней, с его слов, пожарные закончат все работы и отдадут здание Следкому.

Больше, чем текущая ситуация в здании, погорельцев волновал тогда только один вопрос — они боялись, что за эти несколько дней начнется мародерство и их так повидавший виды товар еще и разграбят.

— В «Адмирале» было мародерство!

— В «Туре» было! — начали перечислять люди.

— Где гарантия??

— Письменную гарантию давайте! — кричали отчаявшиеся погорельцы.

Успокаивать пострадавших взялся представитель собственника здания, неудачно решивший обратиться к присутствующим с вопросом: «Мое слово вам ничего не говорит?!» Как выяснилось, не говорит, причем от слова «абсолютно».

— Что там у вас осталось — 100% не могу сказать. Единственное, могу сказать: то, что у вас там есть, — все останется на месте. Никто даже не зайдет, не дотронется до того момента, пока вы сами через два дня не придете и вместе мы все зайдем туда, — попытался убедить мужчина.

Он напомнил, что за время их работы ни у кого ни разу ничего не пропадало, и сейчас, в форс-мажорной ситуации, этого тоже не случится.

— Я вам отвечаю! На каждом входе будет стоять столько человек, сколько надо. Охрана будет оплачиваться, естественно, и никто не пройдет! — пожалуй, после этих слов люди успокоились.

Тимур Нагуманов после этого еще раз объяснил — пока все здание не проверят и не закончат с ним работу, пускать в него никого не будут. Его слова сопровождались уже одобрительными восклицаниями — народ был согласен, что прежде всего нужно заботиться о собственных жизнях.

— Самое главное сейчас— чтобы вы все остались живы и никто не пострадал. Ребята, которые сейчас туда с масками, с баллонами ходят, я их видел, на них смотреть страшно, честно говоря. Они как пуля выскакивают оттуда. Им надо сделать свою работу, они ее сделают. После этого свою работу будет делать служба безопасности, — пояснил предпринимателям омбудсмен.

По его предложению было решено выбрать несколько человек среди пострадавших для дальнейшей координации. Кроме того, он пообещал, что каждые два часа к ним будет выходить сотрудник МЧС и рассказывать об обстановке.

2 800 «квадратов» пожара и льготы для погорельцев

В 14.00 в МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано. Позже они опубликовали хронику происходящего. После проветривания и дымоудаления к 15.00 пожарные установили, что общая площадь пожара составила 2 800 квадратных метров. В 14.22 ранг пожара был понижен с четвертого на третий, а еще через десять минут — на второй. В 15.51 пожар был ликвидирован полностью. В тушении пожара участвовали 367 человек от РСЧС и 84 единицы техники. От МЧС, в частности, было 146 человек и 37 единиц спецтехники.

По словам Нагуманова, завтра, 6 июня, собственник планирует собрать всех потерпевших на встрече в другом здании ТЦ «Порт». На первый период он готов предоставить льготы для размещения. В свою очередь, власти города, тоже находившиеся на месте пожара, уточняют, в каких ТЦ еще есть свободные места. Впрочем, чем погорельцам теперь торговать на льготных площадках и зачем им такая помощь — так и осталось загадкой.