В Казани закрыли ТД «Эдем» из-за нарушений правил пожарной безопасности

Прокуратура РТ обнаружила в казанском ООО «ТД «Эдем» ряд нарушений: размещение оборудования на подходах к пожарным кранам, отсутствие отчетов о проведении учебных тревог, небезопасная планировка площадей и другие.

Результаты прокурорской проверки направили в суд. Сейчас дело находится на рассмотрении. Однако ходатайство прокуратуры о приостановке работы торгового дома уже удовлетворено, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, масштабная проверка пожарной безопасности мест массового скопления людей началась после страшной трагедии в Кемерово. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек.