В 2018 году жителей Татарстана интересовали Castorama, Алина Загитова и Елена Шишмарева

Российский поисковик «Яндекс» определил темы, которые больше всего интересовали жителей Татарстана в 2018 году.

На первом месте в топ-10 местных событий оказалось открытие первого гипермаркета товаров для ремонта и дома Castorama, которое состоялось 25 апреля в Казани. Второе место занял запуск сервиса быстрой доставки еды из ресторанов «Яндекс.Еда». На третьей позиции разместился запрос о пожаре в торговом центре «Порт», который произошел в начале июня в Казани.

Топ-10 людей, которые интересовали татарстанцев в этом году, возглавила олимпийская чемпионка мира 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова. Второе место занял боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. Замыкает тройку лидеров еще одна фигуристка Евгения Медведева.

Кроме того, жителей республики интересовала смерть Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Стивена Хокинга. В топ-10 запросов также вошла новость о смерти замглавы Минздрава РТ Елены Шишмаревой.

В прошлом году жители Татарстана больше всего интересовались знаком «Шипы» и банкротством банка «Спурт».