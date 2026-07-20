Ушел из жизни легендарный английский футболист Кевин Киган

Футболист боролся с раком четвертой стадии

Двукратный обладатель «Золотого мяча» и бывший игрок сборной Англии Кевин Киган умер в возрасте 75 лет. Об этом рассказала семья футболиста.

— Бывший игрок сборной Англии и тренер боролся с раком и в последние минуты жизни был окружен женой и дочерьми, — передает слова семьи британский телеканал.

В начале июня Киган рассказал BBC Sport, что врачи диагностировали у него рак четвертой стадии.

Киган — трехкратный чемпион Англии в составе «Ливерпуля», двукратный обладатель «Золотого мяча» (в 1978 и 1979 годах). После завершения карьеры игрока Киган работал тренером. Он возглавлял «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также сборную Англии, которую привел к выходу в полуфинал чемпионата Европы 1996 года.

Ранее сборная Англии заняла третье место на чемпионате мира — 2026, обыграв Францию со счетом 6:4.

Вадим Вахрушев