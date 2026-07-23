Российских легкоатлетов не допустили до юношеской Олимпиады

Систему распределения квот разработал и внедрил МОК

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опровергла свою причастность к решению не выделять российским спортсменам квоты на юношеские Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— МОК (Международный олимпийский комитет) определил принципы участия в юношеских Олимпийских играх 2026 года, а не квалификационные критерии, — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом система распределения квот была разработана и внедрена МОК совместно с каждым национальным олимпийским комитетом. Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что не намерен пересматривать свою позицию по допуску российских спортсменов.

Вадим Вахрушев