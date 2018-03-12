Не стало Табакова: «Уходят титаны. Кто придет на смену?»

Несколько часов назад пришла печальная новость: не стало Олега Павловича Табакова. Актер, режиссер, педагог, продюсер — он был многогранен. Без него немыслимо становление «Современника», он основал «Табакерку», ставшую культовой. Зритель запомнит его по десяткам ролей, свой неподражаемый тембр он навсегда подарил легендарному коту Матроскину. О том, каким останется в памяти Олег Табаков, — в материале «Реального времени».

Из первого призыва

Для театралов пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века Олег Табаков навсегда останется одним из символов «оттепели». Так сложилась его актерская судьба, что он, сам того не ведая, дал название некоему термину в театроведении — «розовские мальчики». То есть молодые герои, честные, бескомпромиссные, поборовшие десятилетиями мучивший народ страх. Война позади, позади страх репрессий, разоблачены последствия культа личности Сталина. Молодой герой открыто говорит о том, что он думает.

Первой работой Табакова в новорожденном тогда «Современнике» стал студент Миша в постановке розовских «Вечно живых». И хотя действие драмы Виктора Розова происходит в годы войны, Миша был вполне современным героем, мягкость и интеллигентность сочеталась в нем с твердой гражданской позицией.

Второй сыгранный Табаковым на сцене «Современника» персонаж был также из пьесы Розова — «В поисках радости». Мещанство и узость мышления, отсутствие идеалов — вот с чем он бесстрашно воевал. Воевал в спектакле в прямом смысле — хватал шашку и рубил мебель. Таким был бунт юной души против мещанства.

Конец пятидесятых в стране — время «оттепели». На ее волне родился новый непафосный театр — «Современник». Новому театру потребовалась новая драматургия, таким драматургом стал Виктор Розов. А Олег Табаков воплотил нового героя, который был нужен обществу. Это был человек молодой, умный, тонкий, интеллигентный, с обостренным чувством справедливости. Чтобы увидеть таких героев на сцене «Современника», люди стояли в очереди ночи напролет. Трудно сказать, переживала ли когда-либо Москва похожий театральный бум.

Сцена из спектакля «В поисках радости». Фото: Михаил Озерский / РИА Новости, 1960 год



Олег Табаков — из актеров «Современника» первого призыва. Он верный ученик, сподвижник и сотоварищ художественного лидера театра Олега Ефремова.

Табаков родился в 1935 году в Саратове, в семье медиков. В его жилах слились две прямо противоположные крови — русских крепостных крестьян и польских аристократов.

Первое знакомство с театром у него произошло во Дворце пионеров, куда он записался в театральную студию. В Москве поступил сразу в два театральных вуза — в ГИТИС и Школу-студию МХАТ. Выбрал второе учебное заведение из-за пиетета перед Художественным театром и учением Станиславского. Был самым младшим на курсе, смешной провинциал с Волги. Однокурсники звали его трогательно «Лелик».

Сальери и кот Матроскин

Олег Табаков был актером божественной органики — он мог быть одинаково убедителен, играя весьма неоднозначного Сальери, комическую роль мисс Эндрю в «Мэри Поппинс» или хитрого нациста Шелленберга в «Семнадцати мгновениях весны». Кот Матроскин, говорящий его голосом, — это золотой фонд российской мультипликации.

Табаков был верен «Современнику», в этом нет сомнений, но жизнь сложилась так, что в начале нулевых он возглавил МХТ, до этого несколько лет прослужив в этом театре актером. С его приходом в кресло художественного руководителя театр вновь обрел свои лидирующие позиции. Впрочем, двух театров — «Современника» и МХТ — Табакову было явно мало, он организовал свой, любимую им «Табакерку», которая уже несколько десятилетий один из самых посещаемых в Москве театров.



Олег Павлович был словно человеком без возраста, он не боялся экспериментов, он рисковал и давал возможность ставить в МХТ не просто молодым режиссерам, а постановщикам весьма радикальным. Он собрал и в «Табакерке», и в МХТ лучшие труппы в стране. Такая отчаянная смелость свойственна молодости, похоже, что в душе он до последних минут оставался этим отчаянным «розовским мальчиком». «Леликом», который приехал покорять Москву и покорил не только ее.



Цветы для Василия Ивановича

Непреходящей ценностью для Табакова в течение всей его жизни был Московский художественный театр, эстетические и художественные принципы Станиславского, Немировича-Данченко и их учеников. Когда в Казани, в атриуме Качаловского театра, открыли бронзовый памятник Василию Ивановичу Качалову работы скульптора Аси Миннуллиной, Табаков очень хотел быть на открытии, но не получилось.

Осенью 2010 года вместе с актерами труппы МХТ он был в Казани на гастролях и, конечно, пришел в Качаловский. Принес большой букет цветов, положил к подножью памятника одного из лучших актеров МХТ времен Станиславского, пообщался с казанскими коллегами.

Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»

«Мы общались с Олегом Павловичем в Москве, он принимал нашу труппу, когда мы гастролировали на сцене МХТ. Виделись и в других ситуациях. Это был актер божественной органики, непревзойденный мастер. Увы, уходят титаны… Кто придет на смену?» — грустно прокомментировал «Реальному времени» директор — художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский.

Последние месяцы актер тяжело болел, но боролся за жизнь. Надежда то появлялась, то исчезала. Хотя все же верилось — «розовский мальчик» еще помашет шашкой!

На страничке «Современника» в ФБ разместили печальные слова: «Только что стало известно, что не стало Олега Павловича Табакова, выдающегося артиста, одного из создателей «Современника». Мы воспринимаем эту потерю как личную. Антон, Марина, Павел, Маша, Александра, коллеги из Московского художественного театра и «Табакерки», мы с вами в эти страшные часы. Вечная память великому человеку».

В МХТ объявлен траур, труппа три дня не будет играть спектакли. Прощание с Олегом Павловичем состоится на сцене Художественного театра, дата пока не сообщается.