Англия вырвала бронзу ЧМ-2026 в матче с Францией, Сака оформил хет-трик

Англичане впервые за 60 лет завоевали медали чемпионата мира

Сборная Англии впервые за 60 лет завоевала медали чемпионата мира по футболу, разгромив Францию со счетом 6:4 в матче за третье место на ЧМ-2026. Для французов это первое отсутствие медалей за последние 12 лет.

Англичане оформили тотальное преимущество в первом тайме — к перерыву счет был 4:0. Уже на 3-й минуте капитан Деклан Райс открыл счет, на 18-й защитник Эзри Конса удвоил преимущество после подачи Райса с углового, а Букайо Сака довел дело до разгрома на 37-й и добавил четвертый гол в добавленное время.

После перерыва Франция совершила камбэк. На 48-й Килиан Мбаппе отыграл один мяч с паса Майкла Олисе, на 54-й ассистировал на Брэдли Барколя, а на 66-й сделал дубль (также с передачи Олисе). Французы сократили отставание до минимума — 4:3.

На 87-й минуте Сака реализовал пенальти и оформил хет-трик, принеся Британии комфортное преимущество. В самой концовке команды обменялись голами: на 96-й отличился Усман Дембеле, а на 98-й Джуд Беллингем установил финальный счет матча — 6:4.

Сегодня в 22.00 по московскому времени в Америке состоится финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании.

Зульфат Шафигуллин