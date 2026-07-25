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Павел Хомченко раскрыл подробности своего трансфера в «Шанхай Дрэгонс»

09:16, 25.07.2026

Голкипер китайской команды высказался о своем переходе

Павел Хомченко раскрыл подробности своего трансфера в «Шанхай Дрэгонс»
Фото: Динар Фатыхов

Голкипер Павел Хомченко в интервью «Реальному времени» рассказал, почему в качестве продолжения карьеры в КХЛ выбрал клуб «Шанхай Дрэгонс».

— Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с «Шанхаем» длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде. Состоялся комфортный диалог с руководством, все всех устроило, и я подписал контракт, — заявил Хомченко.

Минувший сезон в КХЛ Павел Хомченко провел в составе «Сочи».

Евгений Романов

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