Павел Хомченко раскрыл подробности своего трансфера в «Шанхай Дрэгонс»
Голкипер китайской команды высказался о своем переходе
Голкипер Павел Хомченко в интервью «Реальному времени» рассказал, почему в качестве продолжения карьеры в КХЛ выбрал клуб «Шанхай Дрэгонс».
— Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с «Шанхаем» длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде. Состоялся комфортный диалог с руководством, все всех устроило, и я подписал контракт, — заявил Хомченко.
Минувший сезон в КХЛ Павел Хомченко провел в составе «Сочи».
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