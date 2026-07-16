Дмитрий Яшкин официально покинул «Ак Барс»

33-летний нападающий продолжит карьеру в клубе «Шанхай Дрэгонс»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» объявил в своих социальных сетях о расставании с 33-летним нападающим Дмитрием Яшкиным.

Форвард продолжит карьеру в клубе «Шанхай Дрэгонс». Об этом ранее публично объявил президент команды Илья Ковальчук.

Яшкин выступал за «Ак Барс» с 2023 по 2026 год. В минувшем сезоне КХЛ (с учетом плей-офф) нападающий принял участие в 79 матчах за казанский клуб, набрав 42 (25+17) очка.

Вместе с «Ак Барсом» в минувшем сезоне Яшкин дошел до финала Кубка Гагарина.

Евгений Романов