Дмитрий Яшкин официально покинул «Ак Барс»
33-летний нападающий продолжит карьеру в клубе «Шанхай Дрэгонс»
«Ак Барс» объявил в своих социальных сетях о расставании с 33-летним нападающим Дмитрием Яшкиным.
Форвард продолжит карьеру в клубе «Шанхай Дрэгонс». Об этом ранее публично объявил президент команды Илья Ковальчук.
Яшкин выступал за «Ак Барс» с 2023 по 2026 год. В минувшем сезоне КХЛ (с учетом плей-офф) нападающий принял участие в 79 матчах за казанский клуб, набрав 42 (25+17) очка.
Вместе с «Ак Барсом» в минувшем сезоне Яшкин дошел до финала Кубка Гагарина.
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