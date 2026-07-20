Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу
Гол Феррана Торреса принес победу команде Луиса де ла Фуэнте
Испания стала чемпионом мира по футболу в 2026 году. Турнир проходил в Северной Америке.
Единственный гол в матче против Аргентины был забит Ферраном Торресом на 106-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Испании.
Ранее, в 2024 году, испанцы побеждали также на чемпионате Европы по футболу.
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