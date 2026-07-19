Источник: ФИФА заработала рекордные $15 млрд на ЧМ-2026

Организаторы изначально рассчитывали на другую сумму заработка

Фото: Максим Платонов

Международная федерация футбола (ФИФА) заработала рекордные $15 млрд по итогам чемпионата мира — 2026. Турнир проходит одновременно в трех странах — США, Канаде и Мексике.

По данным издания The Guardian, организаторы рассчитывали выручить с ЧМ-2026 около $11 млрд. Выручка оказалась гораздо лучше изначальных раскладов за счет более выгодной продажи билетов, в том числе на вторичном рынке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты источника считают, что рекордный заработок позволит укрепить позиции президента ФИФА Джанни Инфантино, перекрыв скандал с отменой красной карточки игрока США.

Финальный матч ЧМ-2026 состоится в воскресенье в 22.00 по мск, на стадионе в американском Нью-Джерси сыграют сборные Аргентины и Испании.

Зульфат Шафигуллин